Un inicio de oferta en el complemento para Central, con yerro de Jeremías Ledesma incluido Central empezó mal el segundo tiempo, con dos acciones fallidas y una terminó en un golazo de Aldosivi tras error de Ledesma 7 de agosto 2026 · 21:40hs

FOTOBAIRES Festeja Alan Sosa, luego del yerro de jeremías Ledesma. Fue el gol de Aldosivi sobre Central.

Aldosivi prácticamente no había llegado en el primer tiempo y permaneció casi siempre cerca de su arquero, Lucas Acosta. Pero el complemento lo empezó con todo y gracias a los errores de la defensa de Central, en especial de su arquero Jeremías Ledesma. Del segundo llegó el 1 a 0 del Tiburón, con una definición de antología.

Todo empezó al minuto de juego, cuando Andrés Vombergar terminó afuera de la cancha en un intento de Aldosivi y fue saque de arco. Ledesma se la dio muy encima a Ignacio Ovideo y el zaguero central devolvió casi sin mirar para Alexis Soto, que estaba al lado del arquero. Y en el medio le apareció Vombergar, que con todo el arco a disposición la tiró por encima del travesaño increíblemente.

Pero fue el aviso de lo que vendría enseguida. Todo empezó en un córner a favor del Canalla, protestado por todo Aldosivi porque pareció que Lucas Acosta la había tomado antes de que se vaya. De la segunda jugada llegó el cabezazo de rechazo y el pelotazo largo para Tomás Fernández que Gastón Avila había anticipado y parecía poder controlar bien.

¡PATEÓ DESDE LA CASA!



Alan Sosa aprovechó la salida de Ledesma y pateó desde donde estaba para marcar el gol del tiburón.



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Casi un blooper de Ledesma que en ese momento le costaba muy caro a Central. Y que el ingreso de Jaminton Campaz remedió, con su remate que derivó en el gol en contra de Salazar primero, y con la definición del segundo después.