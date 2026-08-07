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El uno x uno de Central: Campaz fue el más bicho de todos, ingresó y dio vuelta el partido

El colombiano ingresó tras el gol de Aldosivi y de dos intervenciones suyas llegó el triunfo canalla. Ibarra se subió al podio, al igual que Soto, de buen partido

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

7 de agosto 2026 · 21:42hs
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El once titular de Central que enfrentó a Aldosivi en el Gigante.

Marcelo Bustamante

El once titular de Central que enfrentó a Aldosivi en el Gigante.

Central jugó en el Gigante la cuarta fecha del Apertura ante Aldosivi y Jaminton Campaz fue el mejor de la cancha según la apreciación de Ovación. Estos son los puntajes en el uno x uno canalla ante el Tiburón:

Los puntajes en la mirada de Ovación

Jeremías Ledesma 3,5: El error en el gol de Aldosivi lo dejó expuesto. Salió demasiado lejos y en el despeje de cabeza se la dejó en los pies a un rival. Una jugada que complicó las cosas más de la cuenta.

Elías Verón 5: Un partido correcto. Atento en la marca, se bancó todo el partido y cuando pudo sumarse al ataque lo hizo, sobre todo en el primer tiempo. Cumplió.

Ignacio Ovando 5: Lo salvó Vombergar que la tiró afuera en ese regalo que le dio en el inicio del complemento. Arrancó seguro y tras ese error bajó un poco su nivel.

Gastón Ávila 6: Buen partido del gato. Siempre concentrado, sin arriesgar más de la cuenta y firme en cada mano a mano. Siempre entregó señales de seguridad.

Alexis Soto 6: Trajinó mucho en el primer tiempo, en el que colaboró bastante en ataque. Buena asistencia a Copetti. Seguro en la marca, prácticamente sin errores.

>>Leer más: El ex-Central que sigue su "viaje" por Europa: Facundo Buonanotte se mudó a otra liga

Franco Ibarra 6,5: Uno de los más parejos. Por ahí en alguna arriesgó un poco, pero estuvo sólido. Hasta se animó a ir para adelante cuando la visita estaba demasiado atrás.

Vicente Pizarro 5: Como siempre, le costó empujar hacia adelante. Al menos fue correcto con el balón. En el segundo probó al arco y se la sacaron contra el palo izquierdo.

Julián Fernández 3: Intrascendente, de principio a fin. Intento algunas, pero estuvo bajo. Resolvió mal en una en el primer tiempo. Fue el primero en Central en dejar la cancha.

Ángel Di María 5: Estuvo demasiado errático. Falló en casi todas las individuales que tiró. Desperdició una clara por no darle de derecha. Gran pase en el gol de Campaz.

Giovanni Cantizano 4: Insinuó mucho más de lo que concretó. Un buen centro en el primer tiempo y no mucho más. El carril derecho no le sentó del todo bien.

Enzo Copettti 4: Una clarísima en el inicio que tiró afuera de cabeza. Peleó más de la que jugó. Metió otro cabezazo en el palo, pero nunca fue una verdadera amenaza.

Ingresaron en Central en el complemento

Jaminton Campaz 7: Con poco minutos le alcanzó para transformarse en la figura. Partícipe necesario en el gol del empate y autor del tanto del triunfo. En una semana difícil, el Bicho marcó la diferencia.

Tomás Badaloni 5: Luchó en todas las que le llegaron, pero otra vez su peso dentro del área fue escueto.

Federico Navarro 5: Ingresó para correr a todos en el medio y cumplió. Las veces que tuvo la pelota en los pies la jugó con buen criterio.

Marcelo Cabrera -: Pocos minutos en cancha. Entró en acción en unas pocas jugadas. Al menos volvió a sumar minutos.

Guillermo Fernández -: Casi que no tuvo tiempo de meterse en partido por el poco tiempo que estuvo en cancha.

Jorge Almirón, el DT 6: Central fue el equipo que buscó y el que hizo todo. Su equipo tenía el partido controlado y se complicó por una falla de Ledesma. Estuvo rápido en manda a Campaz a la cancha. El Canalla sumó de a tres en un partido en el que no podía fallar.

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