Los jugadores de Central fueron recibidos en el Coloso con piedrazos

El plantel de Central no fue bien recibido en el Coloso Marcelo Bielsa y una cantidad de piedras importantes golpearon y rompieron algunos vidrios del colectivo que trasladó al plantel canalla desde el predio de Arroyo Seco. Una situación que no hace otra cosa que empañar un partido de fútbol y que debe ser una fiesta, aunque siempre aparecen algunos que no lo ven de esa manera. Lo bueno, dentro de esta situación repudiable, es que ningún jugador o integrante de la delegación auriazul fue golpeado o herido e ingresaron al vestuario sin inconvenientes.