Los hinchas de River en una encrucijada: por qué necesitan que Boca sea campeón

El Millonario depende de que su eterno rival se corone campeón del torneo Clausura para lograr uno de los objetivo principales del año

2 de diciembre 2025 · 12:35hs
Boca está en semifinales del Clausura y desde River podrían beneficiarse si es campeón.

El torneo Clausura llega a sus instancias finales y este lunes se definirán los últimos dos clasificados a las semifinales. Este domingo, Boca le ganó 1-0 a Argentinos Juniors en cuartos de final y continúa en carrera por el título, pero la particularidad es que River dependerá del Xeneize si quiere disputar la próxima Copa Libertadores.

Los dirigidos por Claudio Úbeda enfrentarán al ganador de Racing y Tigre el próximo fin de semana en la Bombonera por un lugar en la final que se disputará en Santiago del Estero.

Boca quiere cerrar el año con una alegría, después de un mal comienzo en el primer semestre y luego del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien era su entrenador. El equipo cambió la cara en este último tramo del año y logró un buen nivel que lo mantiene como uno de los principales candidatos al título.

Boca venció a River en el último Superclásico y lo dejó fuera de la zona de Libertadores.

Por qué River necesita que Boca sea campeón

La Copa Libertadores es el sueño máximo de cada equipo de la Argentina, reconocido como el máximo trofeo del fútbol sudamericano. En este 2025, River cayó en cuartos de final ante Palmeiras pero no logró su clasificación a la próxima edición.

Tras el final de la fase regular, el Millonario terminó como el mejor clasificado a la Copa Sudamericana en la tabla anual (4º puesto), a un paso de la fase previa de la Libertadores. Por eso, para poder disputar el máximo certamen continental deberá esperar que su eterno clásico sea campeón de este Clausura, ya que habilitaría un cupo más.

>> Leer más: Estudiantes de Río Cuarto ascendió y habrá cuatro equipos cordobeses en primera división

Boca fue el 2º de la tabla anual y clasificó directamente a la fase de grupos, por lo que en caso de ganar este torneo se quedaría con uno de los cupos de campeón. De esa manera, Argentinos Juniors (3º en la anual) jugaría la fase de grupos y River la fase previa.

De lo contrario, el Millonario disputará la Copa Sudamericana el próximo año, la misma en la que se coronó campeón en 2014, pero cortaría con una racha de 12 ediciones consecutivas en las que jugó la Libertadores.

