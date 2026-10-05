Los hinchas canallas coparon la tribuna visitante del estadio de Banfield

Unos tres mil simpatizantes canallas se dieron cita en el estadio de Banfield para apoyar al equipo de Jorge Almirón

Central pudo estrenar el título de campeón de Supercopa Internacional con hinchas en las tribunas y jugando de visitante. Unos tres mil simpatizantes canallas se dieron cita en el estadio de Banfield, tras lo que fue la coronación ante Estudiantes en Santiago del Estero. Esta vez en el marco del torneo Clausura. "Dale campeón, dale campeón", gritaron de entrada los canallas.

No son muchas las ocasiones que se presentan en el fútbol argentino para que los hinchas visitantes puedan viajar. Y Central pudo hacerlo otra vez.

Lo cierto es que en esta ocasión Central se vio beneficiado por la buena predisposición de la dirigencia de Banfield y por ese motivo llegaron unos 3 mil simpatizantes auriazules al estadio Florencio Sola, en el sur del conurbano bonaerense.

Fue la tercera vez en prácticamente el último año calendario que Central tuvo la posibilidad de llevar hinchas a otro estadio por la Liga Profesional.

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Los hinchas de Central volvieron a la ruta

El último antecedente fue del 9 de agosto de 2025, por el torneo Clausura. En esa ocasión los hinchas canallas tuvieron que hacer un largo recorrido, ya que fue frente a Atlético Tucumán. El equipo conducido en ese entonces por Ariel Holan igualó sin goles frente al Decano en el José Fierro.

Y un par de semanas antes sucedió algo similar. Fue el 19 de julio, en el choque frente a Lanús, en La Fortaleza. Fue el primer partido que Central jugó en condición de visitante tras el regreso de Ángel Di María a Arroyito. El Canalla se impuso por 1 a 0, con gol de penal de Fideo.

Después de eso hubo otras ocasiones en las que los hinchas pudieron acompañar al equipo, pero todas fueron por la Copa Libertadores, en la que no hay prohibición de hinchas visitantes.

Este año los simpatizantes auriazules viajaron a Paraguay al partido contra Libertad, también a Venezuela (ante Universidad Central), a Ecuador (Independiente del Valle) y a Brasil (Corinthians). Los primeros tres por la fase de grupos y el último por los octavos de final. Ahora les tocó ir a la cancha de Banfield por el Clausura 2026.