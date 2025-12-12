Cierre de campaña para Fuerza Leprosa, con optimismo para las elecciones de Newell's

POLICIALES
Juicio por jurados en Santa Fe: primera condena a perpetua por femicidio
Economía
El gobierno oficializó la baja permanente de retenciones a la soja y otros granos
Politica
Legislatura: media sanción con amplio apoyo para el presupuesto y la ley tributaria 2026
Economía
Tarifas y alimentos impulsaron la acelerada inflacionaria de noviembre
Policiales
Un joven aceptó condena como soldadito de la violenta banda La Mafilia
La Ciudad
"El tejido social se ha roto": la situación crítica de los movimientos solidarios
La Región
¿Tornado en Carcarañá?: el impresionante remolino de viento desprendió árboles
Policiales
Policías imputados por allanamientos ilegales sumaron más acusaciones
Ovación
Gran cita del boxeo en Rosario, con el invicto Acorazado Miloc por un nuevo título
La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes con calor, pocas nubes, ¿y finalmente sin lluvias?
La Ciudad
La Capital cerró el año con una fiesta en el Complejo Forest: las imágenes
Policiales
En ocho allanamientos hubo dos detenidos por un crimen en barrio Industrial
Policiales
Crimen de Lucas Cicarelli: quedó preso el acusado con problemas de salud mental
Información general
El gobierno de Mendoza denunció a padres que no vacunaron a sus hijos
Política
Argentina rechazó la explotación de un pozo petrolero en Malvinas
Ovación
La entrada más barata para la final del Mundial 2026 costará más de 4.000 dólares
Política
La CGT se opone a la reforma laboral y promete una marcha multitudinaria
Información General
Sabalenka contra las tenistas transgénero en el WTA: "Tienen mucha ventaja"
Política
Bullrich mandó "a laburar" a los delegados: "Van a tener sólo diez horas pagas"
La Ciudad
La TGI de Rosario mantiene el descuento por pago anual y el método de actualización