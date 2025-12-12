Cierre de campaña para Fuerza Leprosa, con optimismo para las elecciones de Newell's

La agrupación de Julián González, pero que lleva a Juan Cúneo de candidato a la presidencia del club del Parque, cerró su campaña en Sportivo América

Juan Cúneo junto Julián González en Sportivo América, las caras visibles de Fuerza Leprosa para las elecciones de Newell's.

Fuerza Leprosa cerró su campaña en Sportivo América y ahora lo que queda es nada menos que las elecciones en Newell's de este domingo. Con los principales referentes a la cabeza, el candidato Juan Cúneo dijo que tienen mucha ilusión de ganar y de que Martín Anselmi es uno de los dos candidatos a ser el próximo DT.

"Estamos confiados de que vamos a ganar, muy contentos. Le pedimos al socio que nos acompañe. Tiene que ser un punto de inflexión. Estamos muy confiados, lo vemos en la calle" , se ilusionó el candidato a presidente que estaba en las gateras por si la Justicia le negaba la candidatura a Julián González.

Respecto a su candidato a entrenador Leproso, no dudó: es Martin Anselmi, pero tienen otra opción por si acaso. "Tenemos dos carpetas. Hablamos más de cuatro veces con Anselmi", ratificó.

Los discursos fueron breves y se priorizó el contacto con los hinchas: unas 800 personas se acercaron hasta el club de Tucumán y Oroño. Uno de los que acompañó fue el histórico goleador, Víctor Rogelio Ramos.

FUERZA LEPROSA

Las palabras de Fuerza Leprosa

Como en la anterior presentación, acompañaron la movida Ariel Rosada, Julián Maidana y Germán Ré, los campeones con Newell's en 2004, justo el día que se cumplen 21 años del título.

>> Leer más: Julián González presentó la propuesta de Fuerza Leprosa para las elecciones en Newell's

"Es un día especial, se da todo junto, contentos de estar acá en la democracia del club", dijo el Colo Ré. "Venimos a dar una mano", se explayó Rosada. "Venimos trabajando hace tiempo juntos", afirmó Maidana, que recordó que aquél título del 2004 fue "un campeonato con amigos".

También integró la comitiva de Fuerza Leprosa el exjugador Roberto Battion, que en caso de ganar será el gerente deportivo. Y la jornada, que empezó con cánticos de tribuna, terminó con una cena.