La Capital | Ovación | Jorge Almirón

Jorge Almirón tocó el cielo auriazul con las manos por la obtención de la Superliga Internacional

El entrenador, resistido por las eliminaciones en el Apertura, la Libertadores y la Copa Argentina, se reivindicó y entró en la historia de Central

26 de septiembre 2026 · 20:19hs
Google Seguir a La Capital en Google
Jorge Almirón

Leo Vincenti

Jorge Almirón, sonriente previo a la premiación del plantel de Central.

Jorge Almirón ingresó en la historia de Central. Más allá del concepto que se tenga sobre su figura, o si se lo considera más o menos responsable de lo sucedido en la tarde gloriosa del conjunto auriazul en Santiago del Estero, el entrenador será recordado por estar al frente de un equipo que consiguió una nueva copa.

Nada hubiese sido igual para Almirón si el resultado frente a Estudiantes hubiera sido derrota. Resistido por el hincha, un traspié lo hubiera dejado en una situación mucho más incómoda. Su continuidad podía tambalear.

La victoria lo puso en otro lugar. Absolutamente diferente. Nadie puede restarle el mérito que tuvo en esta consagración, de la dimensión que considere cada uno.

Los antecedentes negativos de Almirón

Almirón nunca terminó de encajar en el gusto del hincha canalla en general. La derrota en las semifinales del torneo Apertura y las eliminaciones en octavos de final de la Libertadores y en los dieciseisavos de la Copa Argentina, justamente frente a Estudiantes, fueron algunos de los principales antecedentes por los cuales el entrenador no convencía.

La cautela con la que Almirón asumió varios partidos, principalmente en los tramos decisivos, con cambios defensivos que no dieron el resultado esperado y resultaron perjudiciales en el marcador final, también causó fastidio.

Golpe de timón con el cambio de arquero

Pero Almirón tuvo su partido para reivindicarse: la Supercopa Internacional. De antemano, metió un cambio osado. Dejó afuera al arquero titular, Jeremías Ledesma, para que ingrese Axel Werner.

El entrenador debió armar un equipo con las bajas del colombiano Jaminton Campaz y el chileno Vicente Pizarro, convocados a sus respectivos seleccionados para amistosos internacionales.

>> Leer más: Di María goleador, emocionado y campeón : "Volví a Central para darle alegría a la gente"

Puso a Giovani Cantizano y Federico Navarro. Aparte, confirmó de titular a Gaspar Duarte en lugar de Julián Fernández, quien ingresaría en el segundo tiempo y anotaría el gol decisivo.

Más allá de la respuesta que dieron los futbolistas mencionados, Central fue mejor que Estudiantes. Si bien no le sobró juego, es valorable que se haya impuesto en el desarrollo. Obra de los jugadores y del propio técnico.

Pareció apresurada la entrada de Elías Verón por Gaspar Duarte para disputar todo el segundo tiempo. Un lateral por un extremo. Modificación que no resultó porque le costó la marca de Tomás Palacios. Encima, el juvenil quedó al borde de la expulsión. Se salvó porque el árbitro no le mostró la segunda tarjeta amarilla, como debió hacerlo.

La salida correcta de Verón

La acertada determinación de Almirón fue el reemplazo sin demora de Verón, para evitar que sea expulsado, por Alexis Soto.

El último gol llegó cuando Almirón había armado una línea de cinco. Variante táctica de costumbre durante las segundas etapas cuando su equipo se encuentra en ventaja, aunque la diferencia sea mínima.

Con Estudiantes parado con un doble nueve, Lucas Alario y Adolfo Gaich, el entrenador canalla metió a Facundo Mallo por Ángel Di María.

Estudiantes no pudo ganar por arriba. Los tres zagueros respondieron. Salvo en una de las últimas jugadas, que de por sí fue polémica, Gaich la bajó de cabeza y la pelota dio en el brazo abierto de Ovando. El árbitro Darío Herrera no sancionó penal. El VAR, a cargo de Jorge Baliño, revisó la jugada y tampoco.

>> Leer más: Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

La pelota adentro del arco de Estudiantes, impulsada por Julián Fernández, fue la última acción del partido. Porque de inmediato empezaron las peleas entre los jugadores, que continuaron en el sector de ingreso a los vestuarios, cuando todavía no había terminado la final.

Almirón observaba todo lo que sucedía y en determinado momento fue increpado de manera inexplicable por Palacios. El entrenador se mantuvo imperturbable. No quiso empeorar las cosas.

Minutos después, cuando el plantel del Pincha decidió no continuar jugando, se le dibujó una sonrisa. Fue la reacción lógica. La satisfacción por lo obtenido, siendo protagonista de una conquista que quedará en la historia. Nadie podrá ignorarlo.

Noticias relacionadas
Central. El grito de gol de Ignacio Ovando, mientras Ángel Di María abre los brazos para sumarse. Gran triunfo canalla el domingo con un equipo que no podrá repetir el sábado.

Central: el puño sobre la mesa a tiempo de una final, en la que llegará con bajas clave

Axel Werner juega en el arco de Central ante Estudiantes y Jeremías Ledesma está en el banco.

Almirón cambia al arquero en Central: juega Werner y Ledesma va al banco ante Argentinos

Central Córdoba. El técnico Arnaldo Sialle, el responsable del gran momento del Matador.     

Central Córdoba con Cacho Sialle se clasificó al Reducido con una tremenda racha sin perder

Central campeón. Los canallas festejan un nuevo título en el estadio Madre de Ciudades. 

Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

Ver comentarios

Las más leídas

Buscan renovar el túnel Illia y crear el Paseo de las Celebridades de Rosario

Buscan renovar el túnel Illia y crear el Paseo de las Celebridades de Rosario

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Medalla de oro en fútbol en los Suramericanos: el arquero de Paraguay juega en Central

Medalla de oro en fútbol en los Suramericanos: el arquero de Paraguay juega en Central

Lo último

Central Córdoba con Cacho Sialle se clasificó al Reducido con una tremenda racha sin perder

Central Córdoba con Cacho Sialle se clasificó al Reducido con una tremenda racha sin perder

Jorge Almirón: Todo en la vida es un proceso y ganamos bien

Jorge Almirón: "Todo en la vida es un proceso y ganamos bien"

Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

Los Juegos Suramericanos cerraron con récord histórico de asistentes y fiesta en Santa Fe

El evento final tuvo desfile de las delegaciones, traspaso de banderas, homenaje a voluntarios y el apagado del fuego olímpico. El presidente del Comité Olímpico Argentino afirmó que esta edición fue la que más público tuvo en su historia, con más de 3 millones y medio de personas

Los Juegos Suramericanos cerraron con récord histórico de asistentes y fiesta en Santa Fe
El sur latió con fuerza: se bajó el telón de Santa Fe 2026, un éxito histórico que va más allá de lo deportivo

Por Pablo Mihal
Juegos Suramericanos

El sur latió con fuerza: se bajó el telón de Santa Fe 2026, un éxito histórico que va más allá de lo deportivo

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario
La Ciudad

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

Un influencer de caza subió fotos tras matar aves protegidas por ley en Santa Fe y fue denunciado
La Región

Un influencer de caza subió fotos tras matar aves protegidas por ley en Santa Fe y fue denunciado

La Corte Suprema nacional cerró el caso Sastre y dejó firme el límite de 1.000 metros para fumigaciones

Por Luis Emilio Blanco
La Región

La Corte Suprema nacional cerró el caso Sastre y dejó firme el límite de 1.000 metros para fumigaciones

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años
La Región

Un reconocido periodista de Santa Fe se descompensó y falleció a los 55 años

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Buscan renovar el túnel Illia y crear el Paseo de las Celebridades de Rosario

Buscan renovar el túnel Illia y crear el Paseo de las Celebridades de Rosario

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Central conquistó la Supercopa Internacional, con Estudiantes retirándose antes de que termine la final en Santiago

Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Central campeón de la Supercopa Internacional: de la oscuridad del inicio del partido al brillo del final

Medalla de oro en fútbol en los Suramericanos: el arquero de Paraguay juega en Central

Medalla de oro en fútbol en los Suramericanos: el arquero de Paraguay juega en Central

La Corte Suprema nacional cerró el caso Sastre y dejó firme el límite de 1.000 metros para fumigaciones

La Corte Suprema nacional cerró el caso Sastre y dejó firme el límite de 1.000 metros para fumigaciones

Ovación
Jorge Almirón: Todo en la vida es un proceso y ganamos bien
Ovación

Jorge Almirón: "Todo en la vida es un proceso y ganamos bien"

Jorge Almirón: Todo en la vida es un proceso y ganamos bien

Jorge Almirón: "Todo en la vida es un proceso y ganamos bien"

Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

Los festejos de Central comenzaron en Santiago del Estero y continuaron en distintos puntos de la ciudad

El golazo de Di María que se inspiró en uno similar a la de su amigo Lionel Messi

El golazo de Di María que se inspiró en uno similar a la de su amigo Lionel Messi

Policiales
Barrio Godoy: dos ataques a balazos en una semana, uno de ellos perpetrado por hombres a caballo
Policiales

Barrio Godoy: dos ataques a balazos en una semana, uno de ellos perpetrado por hombres a caballo

Tumbaron un búnker de Villa Banana que controlaba la banda del Clan Muñoz

Tumbaron un búnker de Villa Banana que controlaba la banda del "Clan Muñoz"

Le robaron el auto a un chofer de Didi y detuvieron a tres personas en Vía Honda

Le robaron el auto a un chofer de Didi y detuvieron a tres personas en Vía Honda

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

Revelaron nuevos detalles sobre un intento de femicidio en la zona norte rosarina

La Ciudad
Los Juegos Suramericanos cerraron con récord histórico de asistentes y fiesta en Santa Fe
La Ciudad

Los Juegos Suramericanos cerraron con récord histórico de asistentes y fiesta en Santa Fe

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

El SMN renovó el alerta amarillo por tormentas fuertes para Rosario

Los jubilados transformaron la lucha en alegría con un festival en el cruce de las peatonales

Los jubilados transformaron la lucha en alegría con un festival en el cruce de las peatonales

Directivos de CAF destacaron el legado de los Juegos Suramericanos en Santa Fe

Directivos de CAF destacaron el legado de los Juegos Suramericanos en Santa Fe

Ovando, González Pirez, el pasillo y la postura de Central: Nos faltaron el respeto

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Ovando, González Pirez, el pasillo y la postura de Central: "Nos faltaron el respeto"

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario
La Ciudad

Asoma un nuevo alerta amarillo por tormentas para Rosario

Newells: al final no se correría el horario del choque con Lanús por la fecha 11 del Clausura

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's: al final no se correría el horario del choque con Lanús por la fecha 11 del Clausura

Después de las petroleras extranjeras, YPF aumenta sus combustibles desde este sábado
Economía

Después de las petroleras extranjeras, YPF aumenta sus combustibles desde este sábado

Cierre de Electrolux: la UOM aseguró que la empresa no tiene intenciones de producir
Economía

Cierre de Electrolux: la UOM aseguró que la empresa "no tiene intenciones de producir"

Allanamientos por una balacera revelaron las primeras dosis de la droga del miedo en Rosario
Policiales

Allanamientos por una balacera revelaron las primeras dosis de la "droga del miedo" en Rosario

La Cámara revocó el fallo que había invalidado el Régimen Penal Juvenil
Política

La Cámara revocó el fallo que había invalidado el Régimen Penal Juvenil

Compró drogas con pertenencias de sus padres y el vendedor lo amenazó, pero lo detuvieron
Policiales

Compró drogas con pertenencias de sus padres y el vendedor lo amenazó, pero lo detuvieron

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete
Política

Tras regresar al país, Milei se reparte entre la agenda legislativa y la próxima reunión de gabinete

Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico
Policiales

Detuvieron a una pareja por estafa a una anciana que vive en un geriátrico

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en el país
Economía

Electrolux anunció el cierre de su planta en Rosario y cambia su plan en el país

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual
Policiales

Comenzó el juicio contra un abuelo y un tío de una niña por abuso sexual

Falleció Héctor Martínez, histórico periodista y una voz clásica del fútbol rosarino
La Ciudad

Falleció Héctor Martínez, histórico periodista y una voz clásica del fútbol rosarino

Boca-Racing en el Gigante: cómo es el operativo para evitar el cruce de hinchas
Ovación

Boca-Racing en el Gigante: cómo es el operativo para evitar el cruce de hinchas

Secuestran más de 20 kilos de marihuana en Villa Gobernador Gálvez
Policiales

Secuestran más de 20 kilos de marihuana en Villa Gobernador Gálvez

Plan de pagos de Santa Fe: más de 40 mil personas ya regularizaron sus deudas
Economía

Plan de pagos de Santa Fe: más de 40 mil personas ya regularizaron sus deudas

San Lorenzo: detienen a un hombre con más de 100 dosis de cocaína listas para vender
Policiales

San Lorenzo: detienen a un hombre con más de 100 dosis de cocaína listas para vender

Régimen de Zonas Frías y suba del gas en Rosario: cómo votaron los senadores de Santa Fe
Política

Régimen de Zonas Frías y suba del gas en Rosario: cómo votaron los senadores de Santa Fe

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta
La Ciudad

El giro del gobierno en discapacidad: los avances que valoran los prestadores y lo que falta

Derribaron El Pasillo, un búnker de Alan Funes que marcó una era en barrio Tablada
Policiales

Derribaron El Pasillo, un búnker de Alan Funes que marcó una era en barrio Tablada