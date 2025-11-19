Los desmanejos arbitrales lastiman al fútbol: aparecieron pintadas contra la AFA

Todo tiene su límite y los hinchas comenzaron a levantar el tono del reclamo ante la serie de "desaciertos" arbitrales . Todo se percibe demasiado obsceno, hay clubes predestinados a avanzar de la forma que sea y los árbitros son los que terminan presos de esta situación. Algunos por cierta convicción y otros por intereses para seguir perteneciendo al ámbito del fútbol y avanzar en sus carreras. Los continuos errores de los jueces hace tiempo que se observan en el ascenso ya sin sorpresa, pero también hay en la máxima categoría y sin ningún pudor a pesar de que el VAR está para ayudar a entregar justicia. Poco de eso se logra y la desazón en el fútbol llegó a tal punto que la gente comenzó a reaccionar con pintadas, entre otros reclamos.

Si bien el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero y mano derecha de Chiqui, Sergio Toviggino , aparecen en la cima de los cuestionamientos, es cierto que también los dirigentes de los clubes tienen una gran cuota de responsabilidad por levantar la mano a toda determinación que se baje desde la entidad afista. Algunos porque acompañan el pensamiento y otros tantos por conveniencia. También es verdad que los que intentan rebelarse sufren las consecuencias. Un claro ejemplo es el presidente de Talleres, Andrés Fassi, quien después de nadar en soledad contra del poder debió retroceder y hasta casi arrodillarse para pedir perdón.

Es cierto que la conquista del Mundial Qatar 2022 y los logros deportivos de la selección argentina fueron un cheque en blanco para Tapia y compañía. La Albiceleste está en lo más alto del mundo, pero internamente el fútbol local está lastimado y bajo sospecha, pero con algo concreto: no pasa nada.

En los últimos días el fastidio se multiplicó después de lo sucedido con la eliminación de Gimnasia (Jujuy) y de Deportivo Morón en manos de Deportivo Madryn, el candidato del poder -ni hablar además de Barracas y Riestra-. Y todo explotó por los aires con el bochornoso empate entre Barracas y Huracán. El hartazgo se acrecentó y a las palabras críticas que sobrevuelan en el ambiente comenzaron a aparecer mensajes para mostrar el fastidio.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario La Capital (@diariolacapital)

>>Leer más: Caruso Lombardi: "Estoy prohibido para dirigir y no sé por qué Tapia no me quiere"

En distintos lugares murales de la Albiceleste fueron escrachados con mensajes dirigidos al presidente de la AFA. Las intervenciones se registraron en Morón y luego comenzaron a replicarse en otras ciudades con el fin de demostrar el enojo por lo que está sucediendo con un fútbol que sangra, con clubes endeudados y una AFA rica. De hecho, no son pocas las entidades que deben lidiar con paros y reclamos de jugadores y empleados por falta de pago -Newell's lo transitó-. Y como si fuera poco, se pone en escena el escaso premio que consiguió Independiente (M) tras la conquista de la Copa Argentina (casi 250 mil dólares) y lo que paga la Copa Potrero (el ganador se llevará 350 mil dólares en un torneo amateur).

murales pintadas

>>Leer más: Deportivo Madryn y Morón: un escándalo que mantiene bajo sospecha al fútbol argentino

"Chiqui mafia corrupto", "el Mundial más caro de la historia", son algunas de las frases dedicadas a un Chiqui que goza del respaldo de los directivos, pero así del público en general. De hecho, no aparece demasiado en escena en las canchas para no ser silbado como ocurrió en un partido de la selección.

La cuestión es que el fastidio hacia el poder de la AFA en algunos casos comenzó a salpicar a algunas estrellas de la selección argentina por su amistad con Tapia y el silencio, más allá de que no tengan la obligación de meterse en un tema que deben tratar los propios dirigentes de los clubes. Ellos son los verdaderos responsables y los que tienen que levantar la voz ante las injusticias.