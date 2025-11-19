La Capital | Ovación | Pintadas

Los desmanejos arbitrales lastiman al fútbol: aparecieron pintadas contra la AFA

Distintos murales de la selección argentina fueron vandalizados con mensajes dirigidos a Chiqui Tapia por los escándalos en diferentes partidos

Luis Castro

Por Luis Castro

19 de noviembre 2025 · 15:15hs
En Morón fueron vandalizados diferentes murales

En Morón fueron vandalizados diferentes murales, uno de ellos dedicados a la selección con Messi como estandarte.
Todo tiene su límite y los hinchas comenzaron a levantar el tono del reclamo ante la serie de "desaciertos" arbitrales. Todo se percibe demasiado obsceno, hay clubes predestinados a avanzar de la forma que sea y los árbitros son los que terminan presos de esta situación. Algunos por cierta convicción y otros por intereses para seguir perteneciendo al ámbito del fútbol y avanzar en sus carreras. Los continuos errores de los jueces hace tiempo que se observan en el ascenso ya sin sorpresa, pero también hay en la máxima categoría y sin ningún pudor a pesar de que el VAR está para ayudar a entregar justicia. Poco de eso se logra y la desazón en el fútbol llegó a tal punto que la gente comenzó a reaccionar con pintadas, entre otros reclamos.

Si bien el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero y mano derecha de Chiqui, Sergio Toviggino, aparecen en la cima de los cuestionamientos, es cierto que también los dirigentes de los clubes tienen una gran cuota de responsabilidad por levantar la mano a toda determinación que se baje desde la entidad afista. Algunos porque acompañan el pensamiento y otros tantos por conveniencia. También es verdad que los que intentan rebelarse sufren las consecuencias. Un claro ejemplo es el presidente de Talleres, Andrés Fassi, quien después de nadar en soledad contra del poder debió retroceder y hasta casi arrodillarse para pedir perdón.

Es cierto que la conquista del Mundial Qatar 2022 y los logros deportivos de la selección argentina fueron un cheque en blanco para Tapia y compañía. La Albiceleste está en lo más alto del mundo, pero internamente el fútbol local está lastimado y bajo sospecha, pero con algo concreto: no pasa nada.

"Ayuda" al candidato del poder

En los últimos días el fastidio se multiplicó después de lo sucedido con la eliminación de Gimnasia (Jujuy) y de Deportivo Morón en manos de Deportivo Madryn, el candidato del poder -ni hablar además de Barracas y Riestra-. Y todo explotó por los aires con el bochornoso empate entre Barracas y Huracán. El hartazgo se acrecentó y a las palabras críticas que sobrevuelan en el ambiente comenzaron a aparecer mensajes para mostrar el fastidio.

En distintos lugares murales de la Albiceleste fueron escrachados con mensajes dirigidos al presidente de la AFA. Las intervenciones se registraron en Morón y luego comenzaron a replicarse en otras ciudades con el fin de demostrar el enojo por lo que está sucediendo con un fútbol que sangra, con clubes endeudados y una AFA rica. De hecho, no son pocas las entidades que deben lidiar con paros y reclamos de jugadores y empleados por falta de pago -Newell's lo transitó-. Y como si fuera poco, se pone en escena el escaso premio que consiguió Independiente (M) tras la conquista de la Copa Argentina (casi 250 mil dólares) y lo que paga la Copa Potrero (el ganador se llevará 350 mil dólares en un torneo amateur).

"Chiqui mafia corrupto", "el Mundial más caro de la historia", son algunas de las frases dedicadas a un Chiqui que goza del respaldo de los directivos, pero así del público en general. De hecho, no aparece demasiado en escena en las canchas para no ser silbado como ocurrió en un partido de la selección.

La cuestión es que el fastidio hacia el poder de la AFA en algunos casos comenzó a salpicar a algunas estrellas de la selección argentina por su amistad con Tapia y el silencio, más allá de que no tengan la obligación de meterse en un tema que deben tratar los propios dirigentes de los clubes. Ellos son los verdaderos responsables y los que tienen que levantar la voz ante las injusticias.

Ignacio Boero y Roberto Sensini, en la presentación de Unen sobre la gestión del fútbol de Newells.

Boero presentó su plan de gestión para Newell's y Roberto Sensini habló del nuevo entrenador

polemica en la formula 1: la fia descubrio una trampa oculta en brasil

Polémica en la Fórmula 1: la FIA descubrió una trampa oculta en Brasil

Marcelo Bielsa quedó en el centro de las críticas de la prensa y los hinchas uruguayos tras la goleada sufrida ante Estados Unidos. 

Marcelo Bielsa, apuntado: en Uruguay afirman que su relación con los jugadores de la selección está rota

Roberto Bonano y Fatu Broun posaron con la camiseta de arquero de Central en homenaje a la Copa Conmebol.

Central, arte y diseño: la historia detrás de la camiseta de arquero de la Copa Conmebol

Tanto Alejandro Ficcadenti como Sergio Di Vanni participaron en el secuestro realizando llamadas extorsivas a los familiares del empresario Gastón Tallone.
El triste momento en el que Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Miguel Russo
El triste momento en el que Carlos Bilardo se enteró de la muerte de Miguel Russo

Boero presentó su plan de gestión para Newells y Roberto Sensini habló del nuevo entrenador

Boero presentó su plan de gestión para Newell's y Roberto Sensini habló del nuevo entrenador

Polémica en la Fórmula 1: la FIA descubrió una trampa oculta en Brasil

Polémica en la Fórmula 1: la FIA descubrió una trampa oculta en Brasil

El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio con un vecino como acusado
El crimen en una barbería del barrio Las Flores irá a juicio con un vecino como acusado

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes y otros hechos

Siete detenidos en más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes y otros hechos

Dos ex barrabravas de Newells acusados por el secuestro y muerte de un empresario de Entre Ríos

Dos ex barrabravas de Newell's acusados por el secuestro y muerte de un empresario de Entre Ríos

Más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes en las que fue herido Dylan Cantero

Más de 50 allanamientos por las balaceras del lunes en las que fue herido Dylan Cantero

Vuelve el BNA Fest, el festival itinerante del Banco Nación que iniciará su temporada en Rosario
Vuelve el "BNA Fest", el festival itinerante del Banco Nación que iniciará su temporada en Rosario

Mercado inmobiliario: cuánto cuesta el metro cuadrado en Rosario

Mercado inmobiliario: cuánto cuesta el metro cuadrado en Rosario

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Alerta amarillo en Rosario: se esperan tormentas y ocasional caída de granizo

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario y los descuentos

Trenes Argentinos vende pasajes para el verano: los destinos desde Rosario y los descuentos

El Hospital Vilela tendrá su plaza dorada con juegos accesibles y un árbol histórico
El Hospital Vilela tendrá su "plaza dorada" con juegos accesibles y un árbol histórico

Actividad náutica en expansión: buscan potenciar el crecimiento del remo local
Actividad náutica en expansión: buscan potenciar el crecimiento del remo local

El tiempo en Rosario: sigue el calor en la previa de otro alerta amarillo
El tiempo en Rosario: sigue el calor en la previa de otro alerta amarillo

Llega el 33° Festival Internacional de Poesía de Rosario: una tradición en movimiento

Por Morena Pardo
Llega el 33° Festival Internacional de Poesía de Rosario: una tradición en movimiento

La Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner
La Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner

Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la farmacia viva de la UNR
Plantas medicinales en Rosario: de qué se trata la "farmacia viva" de la UNR

Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo
Fraude con combustibles: 14 policías seguirán presos hasta mayo

Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro
Volvió Billetera Santa Fe: qué locales de Rosario ofrecen el reintegro

El dólar mayorista quebró una racha bajista y volvió a ubicarse en $1.400
El dólar mayorista quebró una racha bajista y volvió a ubicarse en $1.400

Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante
Central-Estudiantes: las dos bajas sensibles con las que el Pincha vendrá al Gigante

La gran nube de polvo que afecta a Buenos Aires no llegaría a Rosario
La gran nube de polvo que afecta a Buenos Aires no llegaría a Rosario

La comisión investigadora de $Libra tiene malas noticias para Javier Milei y Karina
La comisión investigadora de $Libra tiene malas noticias para Javier Milei y Karina

Vassalli: la UOM denunció incumplimientos y el conflicto se reaviva
Vassalli: la UOM denunció incumplimientos y el conflicto se reaviva

Junto a los vecinos, la plaza de barrio Hume estrenó obras de remodelación
Junto a los vecinos, la plaza de barrio Hume estrenó obras de remodelación

Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos
Prisión preventiva para un empleado del Heca que hurtó insumos médicos

Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei
Indagarán al juez Salmain por la causa que lo involucra al financista Whpei

Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín
Preventiva para un hombre que quiso matar a su pareja en Puerto San Martín

Estados Unidos quiere hacerse cargo de la reconstrucción de Gaza
Estados Unidos quiere hacerse cargo de la reconstrucción de Gaza

El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa
El balance de Colectividades mostró récords y una sorpresa

Investigan a fiscal de San Jorge por presunta denuncia falsa de robo de neumáticos
Investigan a fiscal de San Jorge por presunta denuncia falsa de robo de neumáticos