Central, arte y diseño: la historia detrás de la camiseta de arquero de la Copa Conmebol

Tras el anuncio de la nueva indumentaria canalla, llegó el recuerdo de un histórico modelo que vistió Roberto Bonano en la consagración ante Atlético Mineiro

19 de noviembre 2025 · 14:31hs
Roberto Bonano y Fatu Broun posaron con la camiseta de arquero de Central en homenaje a la Copa Conmebol.

Roberto Bonano y Fatu Broun posaron con la camiseta de arquero de Central en homenaje a la Copa Conmebol.

Rosario Central presentó su nueva indumentaria en homenaje a los 30 años de la obtención de la Copa Conmebol, un hito de la historia del club que fue acompañado por la misma marca que lo auspicia en la actualidad. Las camisetas fueron presentadas bajo el lema “Vuelven los buenos tiempos. Y vuelven con todo”.

Una gran cantidad de hinchas se acercaron a las tiendas del club para comprar su camiseta, con una colección que “revive el legado canalla con diseños inspirados en los archivos del ‘95” con “historia, identidad y emoción en cada detalle”. Entre estos recuerdos, sorprendió la camiseta que utilizarán los arqueros, la cual cuenta con un particular diseño vinculado al arte.

Por aquella época, arqueros de la talla de Roberto Bonano y un joven Pato Abbondanzieri protegieron el arco canalla con una camiseta de base azul con vivos verdes y blancos que acompañan la imagen de la litografía “Reptiles” del artista neerlandés M. C. Escher.

camiseta arquero vintage Rosario Central 95

El origen de la nueva camiseta de arqueros de Central

La llamativa camiseta que usó Bonano en aquella mítica final ante Atlético Mineiro regresó con la nueva colección. La tela no pasa desapercibida por su diseño, el cual capta la atención y golpea directo en la nostalgia.

La litografía “Reptiles” fue impresa por primera vez en marzo de 1943 y está marcada por las teselaciones, las metamorfosis y los juegos de perspectivas, pero también deja su sello en la historia de Central.

Reptiles camiseta central

>> Leer más: Central tiene una carta fuerte en la manga, pero que la última vez no le dio el plus que se esperaba

Desde Le Coq Sportif destacaron que esta “pieza legendaria recupera la emblemática trama verde y azul, símbolo absoluto del archivo del club” y señalaron que está “confeccionada en set de poliéster, con cuello tejido, logos en TPU y transfer de número”, manteniendo “intacto el espíritu de una época dorada”.

Los precios de las camisetas

Camiseta Conmebol: 110.000 pesos; socios (efectivo), 88.000

Camiseta Conmebol manga larga: 120.000; socios (efectivo), 96.000.

Camiseta arquero: 120.000; socios (efectivo) 96.000.

Además, habrá camiseta de niños (90-000/72.000), shorts (70-000/56.00), remeras color 1 (48.000/39.000), remeras color 2 (48.000/39.000), musculosas (47.000/38.000), buzo (110.000/88.000), Bermuda (80.000/64.000).

