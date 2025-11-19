Marcelo Bielsa, apuntado: en Uruguay afirman que su relación con los jugadores de la selección está rota

El rosarino cuenta con el apoyo incondicional de los directivos, pero la prensa habla del mal momento del equipo y la gente pide que se vaya

Marcelo Bielsa quedó en el centro de las críticas de la prensa y los hinchas uruguayos tras la goleada sufrida ante Estados Unidos.

A menos de siete meses del comienzo del Mundial 2026, la selección de Uruguay sufrió una durísima goleada ante Estados Unidos y el resultado causó una tormenta en el fútbol de ese país. Todas las críticas apuntan contra el entrenador rosarino Marcelo Bielsa , de quien se dice que podría dejar el cargo en breve.

Estados Unidos goleó 5 a 1 a Uruguay en un amistoso de preparación con vistas al Mundial que se jugará en ese país, México y Canadá entre junio y julio del próximo año.

La selección conducida por Mauricio Pochettino, quien fue dirigido por Bielsa cuando era futbolista y se considera discípulo suyo como director técnico, fue abromadoramente superior a los uruguayos y ya al final del primer tiempo ganaban por 4 a 1. Luego, en el segundo, hicieron el tanto que cerró el resultado.

Cuando el partido terminó, se produjo una situación entre confusa y tensa entre Pochettino y Bielsa. Es que el rosarino quería irse rápido a los vestuarios y el exdefensor de Newell's y la selección argentina lo retuvo para saludarlo. Hubo un breve diálogo entre ellos, pero a Bielsa se lo notó visiblemente incómodo y molesto.

Tormenta en el fútbol de Uruguay

Con el resultado puesto, se desató una tormenta en el fútbol uruguayo, donde Bielsa es resistido por los hinchas. El entrenador rosarino tiene el respaldo casi absoluto de los directivos del fútbol uruguayo, pero al parecer su relación con los futbolistas está muy desgastada y hay incluso quienes afirman que luego de la goleada de este martes directamente se quebró.

Si bien Bielsa se mostró autocrítico en la conferencia de prensa posterior la partido, donde asumió toda la responsabilidad por la dura derrota ante Estados Unidos, la prensa uruguaya puso el foco en la relación entre el rosarino y los futbolistas, que no es fluída desde hace bastante tiempo.

En Uruguay hay quienes afirman que la goleada podría acelerar la salida del Loco del cargo, aunque en Montevideo se sabe que los directivos del fútbol local avalan cien por ciento al rosarino. La presión de los medios, y también de los hinchas, podría cambiar esa situación en las próximas horas.

Relación rota con los jugadores

Algunos periodistas uruguayos dijeron este miércoles que los jugadores no entienden los conceptos técnicos de Bielsa y que tampoco aceptan sus maneras de comunicarse con ellos. Para ellos, este sería un factor suficiente para cuanto menos analizar la posible salida del ex-Newell's.

En su autocrítica, Bielsa sugirió que la actual situación podría cambiar teniendo más tiempo a los futbolistas y jugando más partidos antes del Mundial. Sin embargo, él mismo subrayó que hasta marzo eso no ocurrirá.

En Uruguay todo el mundo está pendiente este miércoles sobre este tema. A tan poco tiempo del Mundial, los uruguayos no confían en su selección y temen una debacle. Es claro que nunca quisieron mucho a Bielsa, excepto cuando su equipo venció a Argentina y Brasil en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial. Y muchos no le perdonan tampoco que haya dejado afuera de la selección a un histórico como Luis Suárez.