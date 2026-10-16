La Capital | Ovación | Central

Los concentrados en Central: un jugador que vuelve y tiene chances de ser titular

Frente a las bajas de Franco Ibarra y Federico Navarro, Almirón convocó a Alan Rodríguez, con posibilidades de jugar, y al juvenil Paolo Giaccone

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

16 de octubre 2026 · 19:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
Alan Rodríguez grita con euforia su único gol que tiene en Central

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Alan Rodríguez grita con euforia su único gol que tiene en Central, en el triunfo ante Barracas.

El viaje de Central a Tucumán para enfrentar a Atlético vino con novedades en la lista de concentrados, algo que se esperaba luego de la confirmación de las bajas obligadas de Franco Ibarra y Federico Navarro. Por eso Jorge Almirón deberá meter mano.

Lo saliente es que uno de los futbolistas que se incorporan a la lista tiene muchas chances de ser titular, aunque habrá que aguardar hasta una hora ante del partido, cuando el técnico auriazul confirme los once. Una buena noticia fue la evolución de Gastón Ávila, de quien se había puesto en duda su presencia en Tucumán. El Gato finalmente viajó y está para jugar.

Uno de esos jugadores que vuelve a estar a disposición de Almirón es Alan Rodríguez, después de unos cuantos partidos afuera por una lesión muscular.

El último de Alan Rodríguez

La última vez que tuvo minutos en cancha fue en la victoria contra Argentinos Juniors, pero no llegó ni siquiera a completar los primeros 45 minutos.

Después de eso se perdió los partidos ante Estudiantes, por la Supercopa Internacional, Banfield e Independiente Rivadavia de Mendoza.

>> Leer más: Central: además de la goleada, la yapa que encontró de cara a la recta final de la temporada

Quien se suma también es el juvenil Paolo Giaccone, quien suele tener presencia en el banco de relevos, pero no ingresa demasiado.

Los que viajaron a Tucumán

Con las ausencias de Ibarra y Navarro y las presencias de Alan Rodríguez y Paolo Giaccone, la lista de concentrados quedó conformada por: Jeremías Ledesma, Damián Fernández, Emanuel Coronel, Elías Verón, Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Juan Giménez, Gastón Ávila, Sebastián Zaracho, Agustín Sández, Alexis Soto, Vicente Pizarro, Alan Rodríguez, Giovanni Cantizano, Paolo Giaccone, Franco Cervi, Ángel Di María, Jaminton Campaz, Julián Fernández, Enzo Copetti, Tomás Badaloni y Marco Ruben.

Noticias relacionadas
Atlético Tucumán recibirá a Rosario Central por la 13ª fecha del torneo Clausura 2026.

Atlético Tucumán vs. Rosario Central por el Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Juan Sebastián Verón fue sancionado por sus protestas a Darío Herrera en la Supercopa Internacional.

Verón fue suspendido por el escándalo en la Supercopa Internacional ante Central

Di María, Pizarro, Campaz y Cantizano se funden en un abrazo en el gran triunfo de Central en el Gigante.

El gran aliado que encontró Central de cara a una recta final que exige aceleración

Coronel está en el medio de Federico Navarro y Franco Ibarra, que no estarán en Central en Tucumán.

Dos bajas de peso en el mediocampo de Central para lo que vendrá

Las más leídas

Tristeza en la televisión: murió un reconocido periodista de TN a los 58 años

Tristeza en la televisión: murió un reconocido periodista de TN a los 58 años

Atlético Tucumán vs. Rosario Central por el Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Atlético Tucumán vs. Rosario Central por el Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Cuatro hombres cayeron de una lancha al río: uno se salvó y tres están desaparecidos

Cuatro hombres cayeron de una lancha al río: uno se salvó y tres están desaparecidos

La masonería y la UNR crearán una Cátedra de Librepensamiento en Rosario

La masonería y la UNR crearán una Cátedra de Librepensamiento en Rosario

Lo último

La primavera se aleja cada vez más con un nuevo descenso de temperaturas

La primavera se aleja cada vez más con un nuevo descenso de temperaturas

El vice de Newells bancó a Kudelka: Es un pilar fundamental del proyecto

El vice de Newell's bancó a Kudelka: "Es un pilar fundamental del proyecto"

La EPE recambió más de 120 kilómetros de cables de baja tensión y reparó mil veredas en Rosario

La EPE recambió más de 120 kilómetros de cables de baja tensión y reparó mil veredas en Rosario

Crecen las consultas por seguros contra inundaciones en Rosario ante la llegada de El Niño

Las eventuales lluvias intensas activaron acciones preventivas entre los rosarinos, que buscan cobertura. Qué contemplan las pólizas y cómo prepararse ante las tormentas

Crecen las consultas por seguros contra inundaciones en Rosario ante la llegada de El Niño

Por Nachi Saieg
Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja
Policiales

Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja

Javkin: Hay que aprobar la legalización de Uber de una vez y dejarse de joder
La Ciudad

Javkin: "Hay que aprobar la legalización de Uber de una vez y dejarse de joder"

La primavera se aleja cada vez más con un nuevo descenso de temperaturas
La Ciudad

La primavera se aleja cada vez más con un nuevo descenso de temperaturas

El riesgo país cerró otra semana en alza y ya subió un 50% en noventa días
Economía

El riesgo país cerró otra semana en alza y ya subió un 50% en noventa días

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores
Policiales

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores

Las más leídas
Tristeza en la televisión: murió un reconocido periodista de TN a los 58 años

Tristeza en la televisión: murió un reconocido periodista de TN a los 58 años

Atlético Tucumán vs. Rosario Central por el Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Atlético Tucumán vs. Rosario Central por el Clausura: hora, canal y posibles formaciones

Cuatro hombres cayeron de una lancha al río: uno se salvó y tres están desaparecidos

Cuatro hombres cayeron de una lancha al río: uno se salvó y tres están desaparecidos

La masonería y la UNR crearán una Cátedra de Librepensamiento en Rosario

La masonería y la UNR crearán una Cátedra de Librepensamiento en Rosario

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores

Ovación
Messi, Kily González y el Tata Martino se cruzan en un estadio inolvidable para los argentinos
Ovación

Messi, Kily González y el Tata Martino se cruzan en un estadio inolvidable para los argentinos

Messi, Kily González y el Tata Martino se cruzan en un estadio inolvidable para los argentinos

Messi, Kily González y el Tata Martino se cruzan en un estadio inolvidable para los argentinos

Regional del Litoral: una fecha crucial que puede definir las semifinales

Regional del Litoral: una fecha crucial que puede definir las semifinales

Los concentrados en Central: un jugador que vuelve y tiene chances de ser titular

Los concentrados en Central: un jugador que vuelve y tiene chances de ser titular

Policiales
Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja
Policiales

Granadero Baigorria: imputaron al hombre que quiso prender fuego a su pareja

De los golpes a los balazos: prisión para el acusado por un crimen en Pérez durante una pelea

De los golpes a los balazos: prisión para el acusado por un crimen en Pérez durante una pelea

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores

Capturaron a Pocholo, prófugo por dos causas y presunto integrante de Los Menores

Femicidio de Bárbara Aragón: la familia y un chofer de app, claves para esclarecer el crimen

Femicidio de Bárbara Aragón: la familia y un chofer de app, claves para esclarecer el crimen

La Ciudad
La primavera se aleja cada vez más con un nuevo descenso de temperaturas
La Ciudad

La primavera se aleja cada vez más con un nuevo descenso de temperaturas

La EPE recambió más de 120 kilómetros de cables de baja tensión y reparó mil veredas en Rosario

La EPE recambió más de 120 kilómetros de cables de baja tensión y reparó mil veredas en Rosario

Crecen las consultas por seguros contra inundaciones en Rosario ante la llegada de El Niño

Crecen las consultas por seguros contra inundaciones en Rosario ante la llegada de El Niño

Javkin: Hay que aprobar la legalización de Uber de una vez y dejarse de joder

Javkin: "Hay que aprobar la legalización de Uber de una vez y dejarse de joder"

Santilli les mete presión a los gobernadores en plena negociación por la Paso
Política

Santilli les mete presión a los gobernadores en plena negociación por la Paso

Cuatro hombres cayeron de una lancha al río: uno se salvó y tres están desaparecidos
La Región

Cuatro hombres cayeron de una lancha al río: uno se salvó y tres están desaparecidos

Scaglia defendió su ausencia en la sesión y apuntó contra el kirchnerismo

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Scaglia defendió su ausencia en la sesión y apuntó contra el kirchnerismo

La regulación de Uber expuso tensiones políticas cruzadas en el Concejo
La Ciudad

La regulación de Uber expuso tensiones políticas cruzadas en el Concejo

El anfiteatro central de la Facultad de Medicina vuelve a llamarse Constantino Razzetti
La Ciudad

El anfiteatro central de la Facultad de Medicina vuelve a llamarse Constantino Razzetti

El río Paraná sigue creciendo y piden extremar los cuidados al navegar o usar las playas
La Ciudad

El río Paraná sigue creciendo y piden extremar los cuidados al navegar o usar las playas

La masonería y la UNR crearán una Cátedra de Librepensamiento en Rosario
La Ciudad

La masonería y la UNR crearán una Cátedra de Librepensamiento en Rosario

Llega Rosario Tech Week: más de 35 actividades de tecnología e innovación
Economía

Llega Rosario Tech Week: más de 35 actividades de tecnología e innovación

Multitudinaria movilización: Rosario volvió a marchar en defensa de la universidad
Política

Multitudinaria movilización: Rosario volvió a marchar en defensa de la universidad

El papa León XIV reaparecerá este domingo: las primeras fotos tras la operación
El Mundo

El papa León XIV reaparecerá este domingo: las primeras fotos tras la operación

Robo exprés en barrio Lourdes: se llevó el dinero en menos de un minuto
Policiales

Robo exprés en barrio Lourdes: se llevó el dinero en menos de un minuto

El Concejo endurece los controles a las patentes con adulteraciones
La Ciudad

El Concejo endurece los controles a las patentes con adulteraciones

Créditos de precisión: claves para financiar el negocio ganadero

Por Leonardo Stringaro, para La Capital
Agro

Créditos de precisión: claves para financiar el negocio ganadero

Discusión violenta: lo detuvieron porque atacó al perro de su hermano con un cuchillo
Policiales

Discusión violenta: lo detuvieron porque atacó al perro de su hermano con un cuchillo

El tiempo en Rosario: viernes, otra vez con probabilidades de lluvia
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes, otra vez con probabilidades de lluvia

Expolicía seguirá preso y lo imputaron por el femicidio de Bárbara Aragón
Policiales

Expolicía seguirá preso y lo imputaron por el femicidio de Bárbara Aragón

Las reinas del básquet rosarino son las de Náutico Sportivo Avellaneda
Ovación

Las reinas del básquet rosarino son las de Náutico Sportivo Avellaneda

Piden investigar la muerte de un discapacitado por presunta violencia familiar
Policiales

Piden investigar la muerte de un discapacitado por presunta violencia familiar

Lo detuvieron cuando robaba más de 50 placas del cementerio La Piedad
Policiales

Lo detuvieron cuando robaba más de 50 placas del cementerio La Piedad

Apareció un ciervo en Cañada de Gómez, quisieron rescatarlo y murió
La Región

Apareció un ciervo en Cañada de Gómez, quisieron rescatarlo y murió