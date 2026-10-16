Los concentrados en Central: un jugador que vuelve y tiene chances de ser titular

Frente a las bajas de Franco Ibarra y Federico Navarro, Almirón convocó a Alan Rodríguez, con posibilidades de jugar, y al juvenil Paolo Giaccone

Alan Rodríguez grita con euforia su único gol que tiene en Central, en el triunfo ante Barracas.

El viaje de Central a Tucumán para enfrentar a Atlético vino con novedades en la lista de concentrados , algo que se esperaba luego de la confirmación de las bajas obligadas de Franco Ibarra y Federico Navarro . Por eso Jorge Almirón deberá meter mano.

Lo saliente es que uno de los futbolistas que se incorporan a la lista tiene muchas chances de ser titular , aunque habrá que aguardar hasta una hora ante del partido, cuando el técnico auriazul confirme los once. Una buena noticia fue la evolución de Gastón Ávila , de quien se había puesto en duda su presencia en Tucumán. El Gato finalmente viajó y está para jugar.

Uno de esos jugadores que vuelve a estar a disposición de Almirón es Alan Rodríguez , después de unos cuantos partidos afuera por una lesión muscular.

La última vez que tuvo minutos en cancha fue en la victoria contra Argentinos Juniors , pero no llegó ni siquiera a completar los primeros 45 minutos.

Después de eso se perdió los partidos ante Estudiantes, por la Supercopa Internacional, Banfield e Independiente Rivadavia de Mendoza.

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Quien se suma también es el juvenil Paolo Giaccone, quien suele tener presencia en el banco de relevos, pero no ingresa demasiado.

Los que viajaron a Tucumán

Con las ausencias de Ibarra y Navarro y las presencias de Alan Rodríguez y Paolo Giaccone, la lista de concentrados quedó conformada por: Jeremías Ledesma, Damián Fernández, Emanuel Coronel, Elías Verón, Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Juan Giménez, Gastón Ávila, Sebastián Zaracho, Agustín Sández, Alexis Soto, Vicente Pizarro, Alan Rodríguez, Giovanni Cantizano, Paolo Giaccone, Franco Cervi, Ángel Di María, Jaminton Campaz, Julián Fernández, Enzo Copetti, Tomás Badaloni y Marco Ruben.