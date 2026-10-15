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Dos bajas de peso en el mediocampo de Central para lo que vendrá

Federico Navarro y Franco Ibarra se perderán el próximo partido y tal vez algunos más. Jorge Almirón se queda sin dos jugadores clave en el medio de Central

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

15 de octubre 2026 · 18:17hs
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Coronel está en el medio de Federico Navarro y Franco Ibarra

Leo Vincenti

Coronel está en el medio de Federico Navarro y Franco Ibarra, que no estarán en Central en Tucumán.

Franco Ibarra y Federico Navarro, ambos con problemas físicos de diferente seriedad, no estarán a disposición de Jorge Almirón para el partido de este sábado, de visitante ante Atlético Tucumán. En tanto que el uruguayo Alan Rodríguez, recuperado de una lesión muscular, tiene chances de meterse entre los titulares de Central para enfrentar al Decano.

Esto en una formación inicial que también podría contar con la inclusión de Facundo Mallo en una línea de tres marcadores centrales. O el ingreso de Giovanni Cantizano como extremo derecho, posición que ocupó en el segundo tiempo del partido del domingo pasado ante los mendocinos de Independiente Rivadavia, cuando reemplazó en el entretiempo al lesionado Navarro.

Qué le pasó a Federico Navarro

Federico Navarro, quien habría sufrido una lesión ligamentaria en un tobillo, y Franco Ibarra, con una molestia física, no viajarán a Tucumán este viernes por la tarde con el plantel auriazul. Por lo que se perderán el importante duelo del sábado por la noche ante el Decano.

En cuanto a la lesión de Navarro, a la espera de información oficial de parte del club, las especulaciones periodísticas marcan la posibilidad de que se trate de algún problema ligamentario en un tobillo. Cuando se confirme la seriedad de la lesión, que hasta podría requerir de una intervención quirúrgica para reparar el o los ligamentos afectados, se conocerá el tiempo estimativo que necesitará Navarro para volver a jugar.

Lamentablemente para el volante, esta lesión le llega en uno de sus mejores momentos futbolísticos en Central, cuando parecía que se empezaba a afirmar como titular en la zona media.

Qué le pasó a Franco Ibarra

Lo de Ibarra, al menos en principio, no sería grave. Y también se aguarda un parte médico oficial de Central para conformar el tipo de lesión que padece y la gravedad de la misma.

Algunas versiones periodísticas marcan que se trataría de una pubalgia. Mientras que otros sostienen que habría padecido una lesión muscular menor.

Más allá de esto, lo concreto es que los auriazules no contarán en Tucumán con uno de los futbolistas de mayor regularidad en este 2026, que no faltó casi nunca y que mostró un alto nivel de juego, a tal punto de convertirlo en titular indiscutido del equipo.

Los posibles reemplazados en Central

¿Los posibles reemplazos para Ibarrra y Navarro? En lo posicional, Vicente Pizarro cubriría el lugar de Ibarra. En lo nominal, para una de las sustituciones podría darse el ingreso en la zona media de Alan Rodríguez, que ya dejó atrás la lesión muscular que le impidió estar en los últimos encuentros.

Para la otra, habría varias opciones. Las dos que contarían con más sustento son: una, el ingreso de Facundo Mallo para conformar una línea de tres/cinco en defensa y que el equipo se plante con un 3/4/3 o un 5/2/3. La otra, la inclusión de Giovanni Cantizano como extremo derecho para armar un 4-2-3-1, tal como sucedió para jugar el segundo tiempo del partido del domingo pasado frente a Independiente Rivadavia en el Gigante.

En cuanto a otras opciones de reemplazo que tiene a mano Almirón, no hay que descartar a Juan Giménez. El joven marcador central, que volvió a la consideración después de que se recuperó de una lesión ligamentaria en una rodilla, viene sumando minutos tanto en primera como en reserva.

El domingo pasado, ante Independiente Rivadavia, ingresó para jugar el tramo final del encuentro como volante central. Y el último miércoles lo hizo como marcador central junto al juvenil lvaro Guich. Esto fue en el partido de reserva frente a Aldosivi, que se disputó en Arroyo Seco, y en el que Gimenez sólo jugó el primer tiempo. Eso sí, lo hizo bajo la atenta mirada de Almirón, que observó el partido desde una de las tribunas del estadio principal del country.

La formación de Central que emerge

Pasando en limpio, una probable formación (3/4/3) para jugar ante Atlético Tucumán sería con: Jeremías Ledesma; Ignacio Ovando, Mallo y Gastón vila; Emanuel Coronel, Alan Rodriguez, Pizarro y Agustín Sández; ngel Di María, Enzo Copetti y Jaminton Campaz. La otra sería un 4/2/3/1 con estos nombres: Ledesma; Coronel, Ovando, vila, Sández; Alan Rodríguez, Pizarro; Giovanni Cantizano, Di María, Campaz; Copetti.

Los auriazules tendrán su última práctica este viernes en Arroyo Seco. Luego del ensayo, los 23 futbolistas citados por el cuerpo técnico volarán en chárter desde el aeropuerto de Fisherton rumbo a la ciudad de Tucumán. El vuelo tiene horario de partida previsto alrededor de las 18 horas.

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