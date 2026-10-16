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Newell's confirmó la nueva marca de indumentaria que lo vestirá a partir de 2027

La Lepra anunció un "acuerdo estratégico" con una firma nacional que representará "un avance económico y comercial con condiciones superadoras" para el club

16 de octubre 2026 · 14:51hs
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Newells confirmó a Atomik como nuevo sponsor de indumentaria a partir de 2027.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Newell's confirmó a Atomik como nuevo sponsor de indumentaria a partir de 2027.

Newell's confirmó este viernes que firmó una alianza con Atomik para que la marca argentina se encargue de la indumentaria oficial del club a partir de 2027. Este acuerdo traerá además otros beneficios para la institución del parque Independencia, ya que la firma se encargará de la construcción de dos nuevos espacios.

La Lepra emitió un comunicado para anunciar la “alianza estratégica para seguir creciendo” e indicaron que el vínculo comercial será “por el término de cuatro años, dando inicio a una etapa de crecimiento y desarrollo conjunto”.

A su vez, los dirigentes rojinegros señalaron que “el acuerdo representa un importante avance económico y comercial para Newell's, con condiciones ampliamente superadoras a las que históricamente ha recibido la institución”.

La llegada de Atomik a Newell's

Además de la provisión de indumentaria deportiva para la Lepra durante los próximos años, el acuerdo incluye “la construcción de una nueva tienda oficial y un museo” que servirán para ampliar la infraestructura del club.

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En tanto, agregaron que el contrato firmado incluye “regalías por ventas, beneficios exclusivos para socios y premios económicos por objetivos deportivos” que podrían mejorar aún más las cifras.

“Con una visión compartida de largo plazo, Newell's y Atomik asumen el compromiso de desarrollar un proyecto que potencie la identidad del club, fortalezca el vínculo con su gente y genere nuevas oportunidades de crecimiento. Esta alianza refleja el compromiso de ambas marcas de trabajar juntas a largo plazo y una misma pasión por lo que viene”, concluyeron desde la institución rojinegra.

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