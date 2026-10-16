Newell's confirmó la nueva marca de indumentaria que lo vestirá a partir de 2027

La Lepra anunció un "acuerdo estratégico" con una firma nacional que representará "un avance económico y comercial con condiciones superadoras" para el club

Newell's confirmó este viernes que firmó una alianza con Atomik para que la marca argentina se encargue de la indumentaria oficial del club a partir de 2027 . Este acuerdo traerá además otros beneficios para la institución del parque Independencia, ya que la firma se encargará de la construcción de dos nuevos espacios .

La Lepra emitió un comunicado para anunciar la “alianza estratégica para seguir creciendo” e indicaron que el vínculo comercial será “por el término de cuatro años , dando inicio a una etapa de crecimiento y desarrollo conjunto”.

A su vez, los dirigentes rojinegros señalaron que “el acuerdo representa un importante avance económico y comercial para Newell's, con condiciones ampliamente superadoras a las que históricamente ha recibido la institución” .

Además de la provisión de indumentaria deportiva para la Lepra durante los próximos años, el acuerdo incluye “la construcción de una nueva tienda oficial y un museo” que servirán para ampliar la infraestructura del club.

Newell’s y Atomik firman una alianza estratégica para seguir creciendo El Club Atlético Newell’s Old Boys y Atomik formalizaron un acuerdo institucional y comercial por el término de cuatro años, dando inicio a una etapa de crecimiento y desarrollo conjunto. El acuerdo… pic.twitter.com/42A4LML4M3

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En tanto, agregaron que el contrato firmado incluye “regalías por ventas, beneficios exclusivos para socios y premios económicos por objetivos deportivos” que podrían mejorar aún más las cifras.

“Con una visión compartida de largo plazo, Newell's y Atomik asumen el compromiso de desarrollar un proyecto que potencie la identidad del club, fortalezca el vínculo con su gente y genere nuevas oportunidades de crecimiento. Esta alianza refleja el compromiso de ambas marcas de trabajar juntas a largo plazo y una misma pasión por lo que viene”, concluyeron desde la institución rojinegra.