El Centro de Salud Matheu sumó consultorios, farmacia y nuevos espacios de atención

La remodelación demandó una inversión de casi $167 millones y permitió ampliar el efector de la zona sur de Rosario de 174 a 273 m². Es el décimo centro renovado

El intendente de Rosario , Pablo Javkin , inauguró este viernes las obras de remodelación del Centro de Salud Vecinal Domingo Matheu , ubicado en Corrientes 3880, en la zona sur de la ciudad. Los trabajos demandaron una inversión de $166.958.000 y permitieron ampliar la superficie del establecimiento de 174 a 273 metros cuadrados, con cuatro consultorios nuevos.

La intervención incluyó un espacio destinado al desarrollo infantil, una farmacia renovada, nuevas áreas de admisión y enfermería, y mejoras en la sala de espera y los accesos a los consultorios. El centro se convirtió así en el décimo establecimiento ampliado durante la actual gestión municipal, en el marco de un plan de 25 obras de infraestructura sanitaria.

“A estos espacios que originalmente eran muy chiquitos, les sumamos metros cuadrados, pero además de metros se le agrega todo un cambio funcional”, destacó Javkin durante la inauguración. El intendente señaló que la reforma también permitió mejorar la sala de espera, la farmacia y el acceso a los consultorios, además de incorporar espacios de encuentro.

El mandatario vinculó la obra con la reciente inauguración de Casa Grande, un espacio municipal de acompañamiento para personas mayores ubicado en la zona, y con otras intervenciones urbanas que se desarrollan en el sector, como las obras de pavimentación definitiva y la remodelación integral del bulevar Seguí.

“Estoy muy contento por haber cumplido, pero sobre todo por lo que implica para los equipos y para los vecinos”, afirmó. También recordó que el centro de salud comenzó a funcionar hace 30 años y sostuvo que la remodelación busca consolidar la atención sanitaria en los barrios frente a nuevas necesidades y desafíos.

Un centro de salud con 30 años de historia

La secretaria de Salud Pública municipal, Soledad Rodríguez, destacó el recorrido del efector, que comenzó a funcionar en 1996 en las instalaciones de la vecinal de Corrientes 3880, con tres consultorios y un equipo reducido de profesionales y trabajadores.

“Se fue haciendo a partir del trabajo con vecinos, vecinas, la vecinal y unos poquitos profesionales al principio. Y a lo largo de 30 años, fuimos dando forma a este equipo maravilloso que hoy tiene la interdisciplina necesaria para alojar cada historia de los vecinos y vecinas del barrio Matheu”, expresó la funcionaria.

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Rodríguez también resaltó la incorporación de los cuatro consultorios, la renovación de la farmacia y la mejora de la sala de espera y del área de admisión. Además, anticipó que el municipio continuará con las reformas integrales en otros centros de salud.

El Centro de Salud Domingo Matheu tiene una población adscripta de 3.466 personas, de las cuales 1.036 son menores de 15 años. Además de la atención sanitaria, allí funcionan talleres de alimentación saludable, nutrición y actividad física, un espacio de bienestar y salud orientado a los cuidados y los vínculos, y un dispositivo de desarrollo infantil que acompaña a niños de 0 a 3 años junto con sus familiares referentes.

Durante 2025, el centro registró 12.279 atenciones, sobre un total de 131.884 correspondientes al Distrito Sur, según los datos difundidos por el municipio. Esto representa aproximadamente el 9,3% de las atenciones del distrito.