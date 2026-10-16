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Central: las chances que maneja Jorge Almirón frente a las bajas obligadas para Tucumán

El técnico canalla volvería a cambiar el esquema en Tucumán. Cantizano podría reaparecer y en el medio Alan Rodríguez corre con ventaja sobre Juan Giménez

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

16 de octubre 2026 · 17:15hs
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A Jorge Almirón se le cayeron dos piezas importantes y tiene que meter mano en el equipo de Central.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

A Jorge Almirón se le cayeron dos piezas importantes y tiene que meter mano en el equipo de Central.

Las lesiones de Franco Ibarra y Federico Navarro son un verdadero dolor de cabeza en Central frente a un partido bravo en el que prácticamente no puede fallar. Por eso las maniobras que tendrá que meter el técnico Jorge Almirón en esta visita del sábado a Atlético Tucumán.

Si estos problemas con Ibarra (sobrecarga en el aductor) y Navarro (esguince de tobillo) no hubiesen aparecido, Almirón hubiera puesto sin dudar los mismos once que vienen de ganarle a Independiente Rivadavia. Pero la necesidad lo supera.

De allí, las conjeturas sobre a qué futbolistas echará mano para tapar semejantes huecos, sobre todo el de Ibarra, uno de los más regulares del equipo a lo largo del año.

Un ingreso casi seguro en el Canalla

A priori, hay un nombre que tiene muchas ganas de meterse en el equipo titular. Se trata de Giovanni Cantizano, quien en los últimos encuentros jugó varios desde el arranque.

>>Leer más: Central: además de la goleada, la yapa que encontró de cara a la recta final de la temporada

Giovanni Cantizano es una de las alternativas que tiene Almirón en mente para la visita de Central a Atlético Tucumán.

Giovanni Cantizano es una de las alternativas que tiene Almirón en mente para la visita de Central a Atlético Tucumán.

Con este ingreso del juvenil Cantizano, es casi un hecho que el Canalla volverá al 4-2-3-1 tradicional, dejando de lado el 4-3-3 que utilizó en el último partido. En teoría, Cantizano iría en lugar de Navarro.

En el anillo central

¿Y en el anillo central? Ahí está el tema. Juan Giménez jugó en esa posición los últimos 15 minutos contra la Lepra mendocina, pero lo hizo cuando el partido estaba liquidado y el canalla manejaba el trámite a gusto. De chiquito arrancó en esa posición, hasta que un técnico de inferiores (Alejandro Fernández) lo convirtió en zaguero central. El pasado miércoles actuó 45 minutos en reserva, en defensa.

Alan Rodríguez podría sumarse al anillo central, junto a Vicente Pizarro.

Alan Rodríguez podría sumarse al anillo central, junto a Vicente Pizarro.

La otra alternativa que maneja Almirón es la de Alan Rodríguez, quien podría volver después de varias semanas de ausencia por una lesión muscular. El uruguayo conoce esa función y es quien más chances tendría de jugar al lado de Vicente Pizarro. Si eso ocurre, es porque Almirón imagina un partido en el que Atlético Tucumán no saldrá con demasiada decisión para manejar el trámite.

El probable de Central

Lo otro anduvo demasiado bien como para andar metiendo mano. Y así, el probable de Central para enfrentar al Decano sería con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Vicente Pizarro y Alan Rodríguez o Juan Giménez; Giovanni Cantizano, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Enzo Copetti.

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