El Concejo Municipal de Rosario acompaña la postulación de Central como sede del Mundial 2030

Central recibió y agradeció el acompañamiento del Concejo Municipal de Rosario por su postulación para ser una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2030

El Club Atlético Rosario Central agradeció al Concejo Municipal de Rosario por expresar su acompañamiento a la postulación del Gigante de Arroyito como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2030.

La declaración del Concejo fundamentó la iniciativa con el siguiente mensaje: "El Concejo Municipal de Rosario expresa su acompañamiento a la postulación del Club Atlético Rosario Central y del Estadio Gigante de Arroyito como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2030, por la relevancia histórica, deportiva, cultural y social de esta iniciativa, así como las oportunidades que su eventual concreción podría representar para la proyección internacional de Rosario, el turismo, el comercio y el desarrollo económico local". Los concejales Norma López y Pablo Gavira representaron el proyecto de declaración.

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El Club Atlético Rosario Central agradece al Concejo Municipal de Rosario por expresar su acompañamiento a la postulación del Gigante de Arroyito como sede de la Copa Mundial de la FIFA 2030. ¡Todos juntos por Rosario! Más info : https://t.co/Eeq19Hu5mX pic.twitter.com/Qnn7K3p6kX

El pasado martes, Central se postuló a ser sede del Mundial 2030 . En el marco de la ampliación de sus instalaciones, el club se anotó para ser la sede argentina del torneo con el Gigante de Arroyito como protagonista, de un certamen que también se desarrollará España, Portugal y Marruecos.

El Canalla anunció su postulación mediante un video publicado en redes sociales. El montaje incluye un repaso de las obras que están en marcha para mejorar la infraestructura de la cancha frente al río Paraná.

En el ’78 fue Gigante Mundial. Sabemos hacerlo…



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Como era de esperarse, Ángel Di María fue una de las figuras elegidas para dar a conocer la propuesta y cumplir el sueño de que la selección nacional vuelva a jugar en Rosario como lo hizo en 1978. También se incluyeron otros testimonios que completan la lista de los principales ídolos del fútbol argentino como Diego Maradona y Mario Alberto Kempes.

La iniciativa auriazul se inscribe dentro de un proyecto inédito en la historia de la Copa del Mundo. El evento de 2030 se desarrollará en seis países para celebrar el centenario y Fifa confirmó que Argentina será uno de los seis anfitriones, además de Paraguay, Uruguay, España, Portugal y Marruecos.