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Fórmula 1 en Brasil: vuelo chárter desde Rosario para el Gran Premio de São Paulo

La agencia Daminato Viajes organiza una salida grupal el 5 de noviembre con vuelo exclusivo, tres noches de alojamiento y entrada al circuito de Interlagos, con los últimos lugares disponibles

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

16 de octubre 2026 · 18:57hs
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Fórmula 1 en Brasil: vuelo chárter desde Rosario para el Gran Premio de São Paulo

Fórmula 1 en Brasil: vuelo chárter desde Rosario para el Gran Premio de São Paulo

Fórmula 1 en Brasil: vuelo chárter desde Rosario para el Gran Premio de São Paulo

La Fórmula 1 vuelve a Brasil y, desde Rosario, ya hay una propuesta armada para vivirla en el circuito. La agencia Daminato Viajes, fundada en agosto de 1886, organiza una salida grupal acompañada para asistir al Gran Premio de São Paulo, que se disputará en el Autódromo José Carlos Pace, en el barrio de Interlagos, durante el fin de semana del 7 al 9 de noviembre.

El paquete tiene fecha de salida el 5 de noviembre desde Rosario e incluye un vuelo chárter exclusivo, traslados de llegada y salida en destino, tres noches de alojamiento con desayuno y una entrada al Sector G del circuito. La propuesta también contempla asistencia médica durante todo el viaje. La estadía será en el hotel Vila Galé, de cuatro estrellas. La agencia ya anuncia que quedan los últimos lugares disponibles.

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Precios y condiciones del paquete

El costo publicado comienza en USD 3.177 por persona, en base doble. A ese valor se suman USD 439 en concepto de impuestos. La tarifa corresponde al acceso al Sector G del autódromo; quienes deseen ubicarse en otros sectores del circuito deberán consultar los suplementos correspondientes al momento de la reserva.

La propuesta apunta a quienes quieran presenciar de cerca una de las fechas más convocantes del calendario internacional del automovilismo, con todos los servicios principales organizados dentro de un mismo paquete y la ventaja de salir directamente desde Rosario.

El circuito y el calendario del fin de semana

El Gran Premio de São Paulo se disputa en el Autódromo José Carlos Pace, en el barrio de Interlagos, São Paulo. La carrera brasileña se celebra desde 1972 y es válida para el Campeonato Mundial de Fórmula 1 desde 1973. El trazado mide 4,309 kilómetros, se recorre en sentido contrario a las agujas del reloj y cuenta con 15 curvas, entre ellas la reconocida Senna S.

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El Gran Premio de São Paulo 2025 se disputará los días 7, 8 y 9 de noviembre en el Autódromo José Carlos Pace. El cronograma oficial contempla los entrenamientos libres el viernes 7, la clasificación el sábado 8 y la carrera principal el domingo 9 de noviembre. La edición 2025 incorpora además el formato sprint, que añade una carrera corta el sábado por la mañana con puntuación propia.

La cita brasileña es una de las más esperadas de la temporada por la identificación del público local con el deporte y por la historia del circuito. Daminato lleva más de 130 años adaptándose a las necesidades de la época, gestionando viajes y servicios turísticos, y con esta propuesta suma a su cartera una salida pensada para el segmento del turismo deportivo, con creciente demanda a nivel nacional. Los interesados pueden acercarse a la oficina de San Martín 858 o comunicarse por whatsapp antes de que se agoten los lugares.

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