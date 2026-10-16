Llega Rosario Tech Week: más de 35 actividades de tecnología e innovación

En la segunda edición de la actividad, empresas, startups, ONGs y universidades participan de una agenda colaborativa. La mayoría de las actividades son gratuitas

Del 19 al 25 de octubre, Rosario celebrará la segunda edición de la Rosario Tech Week.

Del 19 al 25 de octubre, Rosario celebrará la segunda edición de la Rosario Tech Week , una semana con más de 35 eventos en distintos puntos de la ciudad para que quienes innovan desde empresas, startups, universidades y organizaciones locales se conozcan, compartan experiencias y generen oportunidades de trabajo conjunto. Cualquier persona puede inscribirse en la agenda, la mayoría de las actividades son gratuitas y varios cupos ya se están agotando.

“En Rosario pasan muchísimas cosas en tecnología e innovación, pero muchas veces no nos enteramos. La Tech Week nace para abrir esas puertas: es una semana para que cualquier persona, estudie, emprenda, trabaje en una empresa o simplemente tenga curiosidad, pueda acercarse, conocer lo que se está haciendo en la ciudad y conectar con quienes lo hacen ", explicó Luisina Golosetti, organizadora de la Rosario Tech Week y Presidenta del Hub Rosario Innovation. “ No hace falta saber de tecnología para venir, solo ganas de ser parte” , remarcó.

La Rosario Tech Week propone, durante una semana, una agenda nutrida y descentralizada. “ Cada anfitrión pone su evento, su espacio y su comunidad, y por eso la agenda es tan variada: hay desde un duelo de ajedrez contra la inteligencia artificial hasta charlas sobre inversión y liderazgo. La Tech Week es la suma de todos esos aportes ”, agregó Nicolás Dabove, organizador de la Rosario Tech Week. Este año se despliega en más de 20 sedes de la ciudad, desde la Bolsa de Comercio hasta bares, coworkings y cooperativas tecnológicas.

La programación incluye propuestas para explorar la inteligencia artificial, la transformación de las empresas, el desarrollo de startups y las oportunidades de inversión.

Actividades destacadas de la Rosario Tech Week

Jaque a la IA (lunes 19, 18:30, Vinito Pichincha): cuatro ajedrecistas de élite se enfrentarán a ocho jugadores aficionados que podrán utilizar inteligencia artificial como aliada. Una experiencia para explorar si la tecnología reemplaza nuestras capacidades o puede potenciarlas.

Chief AI Officer: el rol que las empresas argentinas necesitan (lunes 19, 18:00, Consejo Profesional de Ciencias Económicas): un encuentro sobre la incorporación de la inteligencia artificial en las organizaciones y el papel estratégico que requiere para convertirse en una herramienta de negocio.

Startups, inversión y aspectos legales: oportunidades en México y Estados Unidos (martes 20, 18:00, Casa del Foro): una actividad sobre los desafíos jurídicos y las oportunidades que aparecen al expandir un proyecto a nuevos mercados.

Startup Arena by Parabx VC (martes 20, 19:30, Bar de Chelas): una competencia en la que startups debaten sobre problema, producto, modelo de negocio, tracción y equipo, sin recurrir a las presentaciones tradicionales de un pitch.

Pilates & Liderazgo (miércoles 21, 18:00): una propuesta que cruza movimiento y liderazgo y muestra la diversidad de formatos que conviven en la agenda.

La apertura oficial será el lunes 19 de octubre, de 9 a 11:30, con Opening: Powerful Connections, en la Bolsa de Comercio de Rosario. El encuentro contará con mesas temáticas de networking sobre agtech, govtech, inteligencia artificial y datos, y ciencia y salud.

El viernes 23, de 19:30 a 23:30, la comunidad se reunirá en Barro Pichincha para el Closing: After Party, aunque la agenda se extiende hasta el fin de semana con Shippear 3 y un evento a revelar.

Agenda completa e inscripciones: luma.com/rosariotechweek y rosariotechweek.com. La mayoría de las actividades son gratuitas; algunas son pagas o tienen admisión previa.

Posicionar a Rosario en el mapa global

La Rosario Tech Week es una iniciativa del Rosario Innovation Hub que busca conectar a los actores clave del ecosistema tecnológico, visibilizar el talento local y posicionar a la ciudad como un hub regional de innovación. Con ella, Rosario se suma al mapa global de las semanas tecnológicas, siguiendo el ejemplo de ciudades como Buenos Aires, Nueva York, San Francisco, Londres y Montreal.

La primera edición, realizada en septiembre de 2025 y declarada de interés provincial y municipal, reunió 30 eventos organizados por 40 empresas en 14 locaciones y superó los 1.500 asistentes. También dejó un ejemplo concreto de lo que busca la propuesta: dos empresas de software que podrían haberse visto como competidoras decidieron organizar un evento en conjunto y, a partir de ese encuentro, comenzaron a trabajar como socias.

El Hub es una comunidad que desde entonces pasó de 150 a más de 300 referentes y hoy reúne a más de 40 startups del ecosistema local. La edición 2026 cuenta con el apoyo de sponsors como Innlab by La Segunda Seguros y Omint. La Capital es media partner.