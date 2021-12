Lo Celso: "Mi hermano Gio me dice que me ve cada vez mejor"

El mediocampista está contento por el presente que vive, dijo que no le pesa la comparación con su hermano y que sueña con algún día jugar juntos en Central

Desde que Francesco Lo Celso pisó la primera de Central se instaló, casi por decantación, la comparación con su hermano Giovani, más allá de que esa comparación no sea lo más aconsejable, sobre todo para Francesco. De todas formas el volante de Central lo maneja con calma, intentando “hacer mi propia carrera”. Pero como buenos hermanos el contacto es diario y Francesco sí se atrevió a decir que en ese ida y vuelta cotidiano “Gio me dice que me ve cada vez mejor”.