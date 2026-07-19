Lionel Scaloni tras la derrota: "Cuando dejás todo en la cancha, no hay nada para reprocharse"

El técnico de la selección argentina tuvo sólo palabras de agradecimiento hacia sus jugadores. También con los hinchas por el apoyo incondicional

Lionel Scaloni observa con detenimiento un partido en el que España fue claramente superior a Argentina.

Habían pasado apenas unos pocos minutos de la derrota frente a España cuando el entrenador de Argentina , Lionel Scaloni , enfrentó por primera vez un micrófono, con el sabor amargo de la caída. Y lo que hizo el DT de la Scaloneta fue hablar de respeto hacia sus jugadores. También a los hinchas por el apoyo extremo.

"Cuando dejás todo dentro de la cancha, es difícil reprochar algo" , declaró el entrenador del seleccionado argentino, en clara referencia a la banca completa hacia sus futbolistas.

Scaloni fue contundente con sus palabras cuando dijo que "perdimos y asumimos la parte que nos toca, pero no por eso vamos a dejar de recordar todo lo que hicimos".

"Quiero agradecerle a la gente, que estuvo siempre, también a los jugadores, que pueden decirle a todo un país que dejaron todo", razonó el técnico del seleccionado argentino, claramente marcado anímicamente por la caída contra España.

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"Es lógico que se perdió, pero no por eso vamos a tirar todo por la borda de lo que hizo esta selección", agregó Scaloni.

Cuando fue consultado sobre el segundo puesto, del que, siempre se dijo, nadie se acuerda, el técnico de Pujato salió a cruce e indicó: "Yo sí me acuerdo de los segundos".

El fundamento de DT de Argentina

Y en tren de argumentar su postura dijo: "Lo digo porque no es fácil llegar hasta acá. Me hubiese gustado haber ganado, pero igual les agradezco a los jugadores".

También agregó: "Podés jugar bien o mal, pero cuando dejás todo dentro de a cancha es difícil reprochar algo".