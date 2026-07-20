El emotivo posteo de Valentina Cervantes a Enzo Fernández tras su expulsión en la final del Mundial 2026

La pareja del mediocampista argentino le dedicó unas palabras de apoyo tras la derrota ante España y compartió imágenes familiares durante la Copa del Mundo

La selección argentina perdió 1-0 ante España en la final del Mundial 2026. En un encuentro que se le estaba haciendo cuesta arriba a los dirigidos por Lionel Scaloni, con los europeos generando las ocasiones más claras de gol, Enzo Fernández recibió una tarjeta roja por doble amonestación antes del final de los 90 minutos y dejó al equipo con un jugador menos para disputar todo el alargue.

Según se pudo saber, el jugador de Chelsea sería uno de los futbolistas de la delegación argentina que no se encuentra volviendo a la Argentina en el vuelo chárter que salió desde Nueva York una vez finalizado el partido.

Después de la derrota, mientras los hinchas argentinos procesaban la caída en la final, Valentina Cervantes publicó un mensaje de apoyo para su pareja en las redes sociales. La influencer destacó el esfuerzo del mediocampista exRiver y evitó centrar su mensaje en el resultado del partido.

"Hoy solo quiero recordarte lo orgullosa que estoy de vos. No por un resultado, sino por la persona y el profesional que sos. Porque dejás todo en cada partido y cada vez que te ponés esta camiseta ", escribió Cervantes.

La pareja del futbolista también destacó el camino que recorrió Fernández: "Admiro tu compromiso, tu humildad y la pasión con la que vivís este camino. Sé que todo lo que lograste es fruto de tu trabajo y de no dejar de creer nunca en vos".

En otro tramo de la publicación, Cervantes habló sobre la familia que formaron: "Gracias por inspirar a quienes te rodean, especialmente a nuestros hijos, y por demostrar que los sueños se construyen con constancia. Para mí siempre va a ser un orgullo acompañarte y verte hacer lo que más amás".

Luego, la influencer agregó: "Te amo y voy a estar siempre a tu lado, celebrando cada paso de este hermoso camino".

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El posteo incluyó imágenes de sus hijos Olivia y Benjamín con la camiseta de la selección argentina en las tribunas del estadio durante el partido en Nueva York. Las fotografías reflejaron el acompañamiento familiar durante el partido y reforzaron el mensaje de apoyo hacia el mediocampista.

Cervantes también cerró su publicación con un mensaje de aliento para el equipo nacional después de la derrota: "¡Vamos, Argentina! Esto sigue. Porque los sueños no terminan en un partido y el camino todavía tiene muchas páginas por escribir".

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El mensaje de la pareja de Enzo Fernández puso el foco en el esfuerzo y la trayectoria del futbolista, más allá del resultado de la final. En un contexto marcado por la tristeza de la derrota, la publicación destacó el acompañamiento familiar y el respaldo al jugador de la selección argentina.