La Capital | Ovación | Central

Central salió a aclarar el posteo de la selección agentina sin Messi y anticipó acciones legales

La institución de Arroyito remarcó que el posteo "hizo centro en Giovani Lo Celso", futbolista surgido de las inferiores canallas

20 de julio 2026 · 14:17hs
Google Seguir a La Capital en Google
Rosario Central aclaró la polémica por el posteo de la selección argentina sin Lionel Messi.

AP

Rosario Central aclaró la polémica por el posteo de la selección argentina sin Lionel Messi.

Luego de la derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026, un posteo de Rosario Central, que felicitó al conjunto albiceleste, generó gran repercusión por las ausencias de Lionel Messi y Lionel Scaloni en la imagen compartida a través de redes sociales. Por eso, el Canalla aclaró la situación con un comunicado.

“Gracias selección por representar con tanta pasión a nuestro país. Son un orgullo para todos nosotros”, publicó la cuenta oficial del Canalla, pero el posteo rápidamente se volvió tema de debate en las redes sociales, debido a la ausencia de los referentes y su vínculo con Newell's, eterno rival.

Después de los cuestionamientos recibidos, el propio club puntualizó que, “ante la enorme sorpresa por la infamia y las repercusiones nacionales que generó una simple publicación de un club de fútbol”, durante la elección de la foto para el posteo “se hizo centro en Giovani Lo Celso, jugador nacido en las divisiones inferiores del club”.

Giovani Lo Celso anotó un gol en su único partido en este Mundial, ante Jordania en fase de grupos.

Giovani Lo Celso anotó un gol en su único partido en este Mundial, ante Jordania en fase de grupos.

“Y se lo hizo como de costumbre, compartiendo una imagen de la formación inicial del equipo argentino el día que Gio jugó su único partido como titular en el Mundial, ante Jordania, por fase de grupos”, agregaron en el comunicado.

A su vez, Central aseguró que “en esta publicación no se cortó ni editó la imagen seleccionada para este posteo” y recordó que tiene el derecho de publicar en sus redes sociales tal como lo establece el art. 14 de la Constitución Nacional Argentina acerca de la libertad de expresión.

Acciones legales de Central

Por otro lado, el comunicado anticipó: “Central iniciará las acciones correspondientes contra quienes agraviaron a la institución en lo que entendemos como un ataque indiscriminado contra el club que hizo una publicación deportiva como tantas otras”.

>> Leer más: Central y los refuerzos que faltan: en qué puestos se intentan acelerar las negociaciones

Dicha afirmación refiere, entre otras, a las acusaciones de Pablo Quirno, canciller de la República Argentina, quien indicó que el Canalla “sacó a Messi y Scaloni de la foto por ser de Newell's”, en un acto de “desgracia institucional que se agrega a haber aceptado ese trofeo infame”.

Al respecto, Central sentenció: “Por lo que entendemos que en ningún momento cabe que autoridades de la Nación, que deberían estar ocupados con temas más relevantes, repliquen y traten de direccionar este tipo de mensajes de índole deportivo”.

Admiración a Messi

En tanto, el comunicado concluyó con un mensaje de respeto hacia Messi, quien además de ser rosarino es capitán de la selección argentina y el jugador más grande de la historia del fútbol.

Central deja en claro el sentimiento de absoluta admiración y enorme respeto que existe por cada jugador que compone esta selección argentina, así como por su cuerpo técnico, colaboradores y dirigentes. Entre ellos y en especial, por nuestro capitán Lionel Messi, a quien admiramos como profesional y como persona, y con cuya familia se mantiene una excelente relación de años”, finalizaron.

De esta manera, el Canalla cortó de raíz los cuestionamientos que salieron en las últimas horas contra la institución y reafirmó su apoyo a la selección de Scaloni luego del subcampeonato del mundo.

Noticias relacionadas
El desafortunado posteo de Rosario Central 

El posteo de Rosario Central que desató la polémica: la foto de la selección sin Messi ni Scaloni

Rosarina. El plantel de Defensores Unidos festejó en Ludueña, en el gran triunfo ante Río Negro. 

Rosarina de Fútbol: Defensores Unidos mostró chapa de candidato en la Zona Campeonato de la B

Franco Cervi vuelve a Central después de 10 años. Formará dupla nuevamente con Marco Ruben.

Bomba en Central: sumó un viejo conocido, con el regreso de Franco Cervi

Jorge Almirón tiene la base del semestre pasado, pero aguarda por la llegada de algunos refuerzos más en Central.

Central y los refuerzos que faltan: en qué puestos buscan acelerarse las negociaciones

Ver comentarios

Las más leídas

Hubo cuatro ganadores en el Quini 6 que se repartieron más de $2.000 millones

Hubo cuatro ganadores en el Quini 6 que se repartieron más de $2.000 millones

Murió una mujer de 45 años al caer de una camioneta durante los festejos por la selección argentina

Murió una mujer de 45 años al caer de una camioneta durante los festejos por la selección argentina

La AFA confirmó que no todo el plantel regresará al país: Messi y De Paul podrían no viajar

La AFA confirmó que no todo el plantel regresará al país: Messi y De Paul podrían no viajar

Pese a perder la final, Argentina se llevó una fortuna Mundial 2026

Pese a perder la final, Argentina se llevó una fortuna Mundial 2026

Lo último

Ya se extraña a la selección argentina: cuatro documentales para revivir su fútbol

Ya se extraña a la selección argentina: cuatro documentales para revivir su fútbol

Matías Bottoni muestra avances en Barcelona tras su grave lesión: ya da más de mil pasos con un exoesqueleto

Matías Bottoni muestra avances en Barcelona tras su grave lesión: ya da más de mil pasos con un exoesqueleto

Cuándo debuta Central en el Torneo Clausura de la Liga Profesional

Cuándo debuta Central en el Torneo Clausura de la Liga Profesional

Lionel Messi llega a Rosario tras el Mundial 2026: a qué hora aterriza este martes

Tras el final del Mundial 2026, el capitán de la selección viajó desde Nueva York a Miami, y desde allí tomará este lunes un vuelo privado directo a la ciudad junto a toda su familia.

Lionel Messi llega a Rosario tras el Mundial 2026: a qué hora aterriza este martes
Messi rompió el silencio tras la final: Una vez más logramos unirnos como país
Ovación

Messi rompió el silencio tras la final: "Una vez más logramos unirnos como país"

El gobierno de Santa Fe activa la paritaria: ¿por dónde puede ir la oferta?
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe activa la paritaria: ¿por dónde puede ir la oferta?

Matías Bottoni muestra avances en Barcelona tras su grave lesión: ya da más de mil pasos con un exoesqueleto
La Ciudad

Matías Bottoni muestra avances en Barcelona tras su grave lesión: ya da más de mil pasos con un exoesqueleto

Empezó el juicio por el crimen de Máximo Jerez: cuatro acusados enfrentan pedidos de perpetua
Policiales

Empezó el juicio por el crimen de Máximo Jerez: cuatro acusados enfrentan pedidos de perpetua

Santa Fe pide que Nación amplíe la Sube: 1 de cada 4 usuarios no accede a la tarifa social
La Ciudad

Santa Fe pide que Nación amplíe la Sube: 1 de cada 4 usuarios no accede a la tarifa social

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hubo cuatro ganadores en el Quini 6 que se repartieron más de $2.000 millones

Hubo cuatro ganadores en el Quini 6 que se repartieron más de $2.000 millones

Murió una mujer de 45 años al caer de una camioneta durante los festejos por la selección argentina

Murió una mujer de 45 años al caer de una camioneta durante los festejos por la selección argentina

La AFA confirmó que no todo el plantel regresará al país: Messi y De Paul podrían no viajar

La AFA confirmó que no todo el plantel regresará al país: Messi y De Paul podrían no viajar

Pese a perder la final, Argentina se llevó una fortuna Mundial 2026

Pese a perder la final, Argentina se llevó una fortuna Mundial 2026

El gobierno nacional se metió en la polémica del posteo de Central sobre la selección

El gobierno nacional se metió en la polémica del posteo de Central sobre la selección

Ovación
Luciano Herrera se irá de Newells para jugar en Pumas de México
Ovación

Luciano Herrera se irá de Newell's para jugar en Pumas de México

Luciano Herrera se irá de Newells para jugar en Pumas de México

Luciano Herrera se irá de Newell's para jugar en Pumas de México

La extraña arenga de Messi antes de la final contra España que causó revuelo: Olvidémonos de todo

La extraña arenga de Messi antes de la final contra España que causó revuelo: "Olvidémonos de todo"

Messi rompió el silencio tras la final: Una vez más logramos unirnos como país

Messi rompió el silencio tras la final: "Una vez más logramos unirnos como país"

Policiales
Empezó el juicio por el crimen de Máximo Jerez: cuatro acusados enfrentan pedidos de perpetua
Policiales

Empezó el juicio por el crimen de Máximo Jerez: cuatro acusados enfrentan pedidos de perpetua

Murió una mujer de 45 años al caer de una camioneta durante los festejos por la selección argentina

Murió una mujer de 45 años al caer de una camioneta durante los festejos por la selección argentina

Mataron de un disparo a una joven de 20 años en una casa de la zona oeste de Rosario

Mataron de un disparo a una joven de 20 años en una casa de la zona oeste de Rosario

Barrio Ludueña: una balacera dejó a tres personas en grave estado

Barrio Ludueña: una balacera dejó a tres personas en grave estado

La Ciudad
Matías Bottoni muestra avances en Barcelona tras su grave lesión: ya da más de mil pasos con un exoesqueleto
La Ciudad

Matías Bottoni muestra avances en Barcelona tras su grave lesión: ya da más de mil pasos con un exoesqueleto

Lionel Messi llega a Rosario tras el Mundial 2026: a qué hora aterriza este martes

Lionel Messi llega a Rosario tras el Mundial 2026: a qué hora aterriza este martes

El gobierno de Santa Fe activa la paritaria: ¿por dónde puede ir la oferta?

El gobierno de Santa Fe activa la paritaria: ¿por dónde puede ir la oferta?

Santa Fe pide que Nación amplíe la Sube: 1 de cada 4 usuarios no accede a la tarifa social

Santa Fe pide que Nación amplíe la Sube: 1 de cada 4 usuarios no accede a la tarifa social

El tiempo en Rosario: lunes con chances de lloviznas antes de los chaparrones
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con chances de lloviznas antes de los chaparrones

La economía vuelve al centro de la escena: crecen las dudas sobre el frente fiscal
Economía

La economía vuelve al centro de la escena: crecen las dudas sobre el frente fiscal

Las aerolíneas suben posiciones en el ranking de reclamos de usuarios
La Ciudad

Las aerolíneas suben posiciones en el ranking de reclamos de usuarios

Barrio Ludueña: una balacera dejó a tres personas en grave estado
Policiales

Barrio Ludueña: una balacera dejó a tres personas en grave estado

Bomba en Central: sumó un viejo conocido, con el regreso de Franco Cervi

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Bomba en Central: sumó un viejo conocido, con el regreso de Franco Cervi

Newells necesita un mediocampista ofensivo y está al caer un conocido

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's necesita un mediocampista ofensivo y está al caer un conocido

Delivery violento en el centro: arrestan a una repartidora con una navaja
Policiales

Delivery violento en el centro: arrestan a una repartidora con una navaja

Quedó preso por filmar un video de abuso infantil enviado por WhatsApp
Policiales

Quedó preso por filmar un video de abuso infantil enviado por WhatsApp

Microtráfico de drogas en El Mangrullo: detuvieron a cuatro jóvenes
Policiales

Microtráfico de drogas en El Mangrullo: detuvieron a cuatro jóvenes

Un choque terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario
La Ciudad

Un choque terminó con un Jeep dado vuelta en el centro de Rosario

Cautela en la UNR al anuncio de Nación de que ampliará las partidas universitarias
La Ciudad

Cautela en la UNR al anuncio de Nación de que ampliará las partidas universitarias

El gimnasta rosarino Federico Molinari fue condenado por acoso sexual
Información General

El gimnasta rosarino Federico Molinari fue condenado por acoso sexual

El gobierno le respondió a Lionel Messi con un tiro por elevación
Política

El gobierno le respondió a Lionel Messi con un tiro por elevación

Fotos inéditas de Messi en el Monumento que un rosarino guardó durante 21 años
La Ciudad

Fotos inéditas de Messi en el Monumento que un rosarino guardó durante 21 años

Naturaleza, descanso y gastronomía: cuatro destinos bonaerenses

Por Redaccion Comercial
Turismo

Naturaleza, descanso y gastronomía: cuatro destinos bonaerenses

Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026
Ovación

Ángel Di María explicó por qué decidió no viajar a la final del Mundial 2026

La industria provincial volvió a caer en mayo y profundiza su declive
Economía

La industria provincial volvió a caer en mayo y profundiza su declive

Pullaro pidió a la Santa Sede que incluya a Rosario en la visita del Papa a la Argentina
La Ciudad

Pullaro pidió a la Santa Sede que incluya a Rosario en la visita del Papa a la Argentina

Demuelen la cancha de Tiro Federal y se abre un nuevo pulmón en barrio Ludueña
La Ciudad

Demuelen la cancha de Tiro Federal y se abre un nuevo pulmón en barrio Ludueña

¿Quién mató a Eduardo Trasante?: el misterio sigue a seis años del crimen
Policiales

¿Quién mató a Eduardo Trasante?: el misterio sigue a seis años del crimen