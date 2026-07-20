Reservá tu diario: el miércoles sale un póster homenaje a Messi y la selección argentina

La Capital te regala un súper póster del equipo argentino y su capitán. Porque el legado del conjunto dirigido por Scaloni quedará en la memoria

El astro rosarino puso fin a su camino por la Copa del Mundo este domingo, siendo uno de los máximos goleadores de la historia de los mundiales y retirándose con una estrella que quedará marcada en el escudo para siempre .

La selección argentina y Messi demostraron durante los últimos años que la perseverancia y el esfuerzo rinden frutos . Sin importar los cuestionamientos, las dudas y los obstáculos que debieron atravesar, conformaron uno de los equipos más exitosos de la historia del fútbol mundial, con una Copa del Mundo y dos Copas Américas ganadas tras 28 años sin títulos.

“¡Gracias capitán!” . Por eso y mucho más, el legado de Messi quedará grabado para siempre en el fútbol argentino y las siguientes generaciones conocerán a uno de sus más grandes ídolos, así como también a los soldados que lo acompañaron a la gloria eterna y representaron a la camiseta con un verdadero “orgullo argentino” .

Sin mostrar rastros del paso del tiempo, el 10 protagonizó una de sus mejores actuaciones individuales nada más ni nada menos que con 39 años. Anotó 8 goles y entregó 4 asistencias para llegar a su tercera final en un Mundial, lo que lo convirtió en el primer jugador argentino en lograrlo.

Desde sus comienzos en Alemania 2006, hasta este cierre en Estados Unidos, Messi atravesó todas las emociones con la camiseta albiceleste. Aquella joven promesa que recibió la ovación del mismísimo Diego Armando Maradona en su debut, que luego aguantó las críticas y que más tarde se consagró en Qatar 2022, jugó su último partido en la máxima cita, pero llevó una vez más a Argentina al escenario más grande del fútbol.

“El más grande de la historia” pudo haber terminado su recorrido, pero millones de niños que sueñan con alguna vez ser futbolista lo tendrán como ejemplo a seguir, como el ídolo al que todos querrán imitar para alguna vez llevar la bandera argentina nuevamente a lo más alto.

La imagen que dejó Argentina en este Mundial 2026 es de puro corazón. Un equipo que nunca se rindió más allá de las adversidades, que batalló hasta el final con lo que tuvo y que escribió páginas en la historia grande de la Copa del Mundo, como lo fue la remontada agónica por 2-1 ante Inglaterra en las semifinales.

El golpe de la derrota no borra todo lo conseguido previamente. Este equipo logró emocionar a propios y ajenos, tiñó de celeste y blanco las calles de todo el país en más de una ocasión, pero también lo hizo en distintos puntos del mundo en los que se identificaron con su manera de vivir, sentir y jugar al fútbol.

Con la estirpe de potrero característica de nuestro país, estos jugadores se alinearon detrás de su ídolo para cambiar la historia, poner fin a las tristezas y llenar el pecho de orgullo argentino a lo largo y ancho del territorio nacional.

Por eso, la gloria que logró la selección argentina y Messi merece ser guardada para siempre con un póster impreso de dos caras que llevará las últimas imágenes del 10 rosarino con la celeste y blanca. A todo color y en papel especial.