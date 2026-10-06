Lionel Messi le dedicó unas palabras a los argentinos: "Me voy en paz, dejé todo"

El astro rosarino entregó un mensaje directo para los millones de fanáticos de la selección argentina, a horas de su despedida en el estadio Monumental

A horas de su despedida de la selección argentina, Lionel Messi le dedicó unas palabras a los millones de argentinos que lo acompañaron durante más de dos décadas de historia. El rosarino rompió el silencio en un video de Adidas Football, la marca que lo acompañó durante gran parte de su carrera y que también lo homenajea.

“Llegó el momento. Me voy en paz, dejé todo” , comenzó el 10 en el video, junto a imágenes de su paso por la Copa del Mundo, desde su debut en el Mundial de Alemania 2006 hasta su último destello hace apenas unos meses en Estados Unidos.

El ídolo albiceleste, el mejor de todos los tiempos, dejará un legado eterno para la selección argentina , a la que decidió defender más allá de cualquier obstáculo que se le presentó a lo largo de su carrera.

“Esta camiseta fue mi sueño, mi orgullo y mi vida. Gracias por quererme tanto. Los voy a extrañar” , concluyó Messi en el video compartido por Adidas, con la clara señal de que llevará el corazón celeste y blanco hasta el último de sus días . Las emotivas palabras de la Pulga fueron acompañadas por la canción "Gracias a la vida" de Mercedes Sosa , con una carga emotiva única.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de adidas Football (@adidasfootball)

>> Leer más: No te vayas campeón: se despide Lionel Messi, el más grande de todos los tiempos

Estas palabras de Lionel son un breve y emotivo anticipo de lo que se vivirá esta misma noche en el estadio Monumental, donde el rosarino vestirá por última vez la camiseta número 10 de la selección argentina.

A qué hora juega la selección argentina

El partido amistoso entre Argentina y Benín será este martes 6 de octubre, desde las 20, en el estadio Monumental con el arbitraje principal del chileno Fernando Véjar.

Dónde ver Argentina vs. Benín

La transmisión de la despedida de Messi de la selección argentina será a través de Telefe y TyC Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar