Impresionante. Demencial. Lionel Messi lo hizo de nuevo. El crack sigue sorprendiendo al mundo y desafiando a las leyes naturales del fútbol. El rosarino más famoso de la modernidad no solo hizo este sábado el golazo del empate final ante Racing de Estrasburgo por 1 a 1. La Pulga aseguró retener la corona de Paris Saint Germain en la Ligue 1. Pero eso no fue lo último. El capitán de la Scaloneta marcó un nuevo récord. Con su grito sagrado se convirtió en el máximo goleador en la historia de las cinco principales ligas de Europa con 496 tantos en 577 presentaciones. Lo del 10 argentino sigue siendo sublime. El próximo sábado bailará el último tango en París ante Clermont en el Parque de los Príncipes. Ese mismo escenario que en varias ocasiones lo maltrató porque no se cumplió el objetivo de conquistar la Champions Legue. Sin embargo, Leo dejó una huella que tiende a ser imposible de empardar. Su próximo destino deportivo está en veremos. Pero hay dos estaciones que lo están esperando con los brazos bien abiertos: Barcelona e Inter de Miami.