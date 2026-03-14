Liga Argentina de Básquet: Provincial hizo valer su localía y volvió a quedar solo en la punta Venció 83 a 74 a El Talar en el Salvador Bonilla en una nueva presentación en la Liga Argentina y quedó en lo más alto de la Conferencia Sur 14 de marzo 2026 · 19:24hs

Provincial sigue siendo protagonista en la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet.

En su vigésimo novena presentación en La Liga Argentina, Provincial superó a El Talar por 83 a 74 en el Salvador Bonilla y volvió a quedar en soledad en lo más alto de la Conferencia Sur. El Rojo del Parque de la Independencia tiene un registro de 22 triunfos y 7 derrotas.

El equipo dirigido por Esteban Gatti impuso condiciones en Rosario en un partido donde tomó el control tras los primeros minutos y se mantuvo al frente durante todo el transcurso. Gonzalo Torres lideró la ofensiva y fue la gran figura del partido con 27 puntos y 7 rebotes, acompañado por una gran producción colectiva donde Alvaro Chervo (13) y Federico Gobetti (11), también aportaron para consolidar la ventaja.

El Talar tuvo un buen arranque y se mantuvo en juego durante los primeros minutos con el aporte de Facundo Lopez Banegas (16) y Matías Cueva (14), aunque con el correr del partido perdió intensidad y no logró sostener el ritmo de Provincial.

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El próximo compromiso de Provincial De esta manera, el 'Rojo' vuelve a despegarse en la cima de la Conferencia Sur en la recta final de la fase regular. El próximo compromiso de los de Esteban Gatti será nuevamente en el Salvador Bonilla el martes ante Deportivo Norte de Armstrong. Por su parte, El Talar será local de Pico F.C el próximo 18 de marzo.