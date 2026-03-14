La Capital | Ovación | Liga Argentina de Básquet

Liga Argentina de Básquet: Provincial hizo valer su localía y volvió a quedar solo en la punta

Venció 83 a 74 a El Talar en el Salvador Bonilla en una nueva presentación en la Liga Argentina y quedó en lo más alto de la Conferencia Sur

14 de marzo 2026 · 19:24hs
Provincial sigue siendo protagonista en la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet.

Provincial sigue siendo protagonista en la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet.

En su vigésimo novena presentación en La Liga Argentina, Provincial superó a El Talar por 83 a 74 en el Salvador Bonilla y volvió a quedar en soledad en lo más alto de la Conferencia Sur. El Rojo del Parque de la Independencia tiene un registro de 22 triunfos y 7 derrotas.

El equipo dirigido por Esteban Gatti impuso condiciones en Rosario en un partido donde tomó el control tras los primeros minutos y se mantuvo al frente durante todo el transcurso. Gonzalo Torres lideró la ofensiva y fue la gran figura del partido con 27 puntos y 7 rebotes, acompañado por una gran producción colectiva donde Alvaro Chervo (13) y Federico Gobetti (11), también aportaron para consolidar la ventaja.

El Talar tuvo un buen arranque y se mantuvo en juego durante los primeros minutos con el aporte de Facundo Lopez Banegas (16) y Matías Cueva (14), aunque con el correr del partido perdió intensidad y no logró sostener el ritmo de Provincial.

>> Leer más: Marcelo Turcato es el nuevo presidente de la Federación de Básquetbol de la provincia de Santa Fe

El próximo compromiso de Provincial

De esta manera, el 'Rojo' vuelve a despegarse en la cima de la Conferencia Sur en la recta final de la fase regular. El próximo compromiso de los de Esteban Gatti será nuevamente en el Salvador Bonilla el martes ante Deportivo Norte de Armstrong. Por su parte, El Talar será local de Pico F.C el próximo 18 de marzo.

Noticias relacionadas
Martina Villarruel, Luz Villarruel, Margarita Uviedo y Eugenia Martino, jugadoras representantes de la Federación Santafesina de Tenis. 

Tenis: los chicos de la FST muestras las cartas antes del Primer Campeonato de Menores en Mendoza

El apertura Manuel Nogués volvió a ser determinante con el pie. Embocó 7 de 8 envíos a los postes. Con 21 puntos lidera la tabla de goleadores.

Rugby: el viejo Plaza está de vuelta tras vencer a La Plata por el Top 14 de la Urba

Marcelo Turcato conducirá los destinos de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Santa Fe.

Marcelo Turcato es el nuevo presidente de la Federación de Básquetbol de la provincia de Santa Fe

Mazzantti venía con poco ritmo de Independiente, pero su buena aparición ante Platense aceleró los tiempos en Newells.

Newell's: a Mazzantti lo siguen de cerca para ver si puede ir de arranque contra Lanús

Ver comentarios

Las más leídas

El bar La Buena Medida cierra de manera definitiva tras 128 años de historia

El bar La Buena Medida cierra de manera definitiva tras 128 años de historia

Central: Almirón cambia medio equipo ante Banfield para volver al triunfo en Arroyito

Central: Almirón cambia medio equipo ante Banfield para volver al triunfo en Arroyito

Netflix: tres miniseries imperdibles para este fin de semana

Netflix: tres miniseries imperdibles para este fin de semana

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

Lo último

Turismo Nacional en el Oscar Cabalén: Leonel Pernía volvió a lo más alto, con los zonales al acecho

Turismo Nacional en el Oscar Cabalén: Leonel Pernía volvió a lo más alto, con los zonales al acecho

Liga Argentina de Básquet: Provincial hizo valer su localía y volvió a quedar solo en la punta

Liga Argentina de Básquet: Provincial hizo valer su localía y volvió a quedar solo en la punta

El tiempo en Rosario: domingo con nubes antes de la llegada de las lluvias

El tiempo en Rosario: domingo con nubes antes de la llegada de las lluvias

Los restos de Mario Nívoli descansarán en Rosario: "Mi hermano no tuvo justicia, no la hay frente a la muerte"

Fue uno de los 12 cuerpos encontrados en el excentro clandestino de detención La Perla, en Córdoba. Parte de su familia, radicada en la ciudad, contó su historia y adelantó que traerán sus restos
Los restos de Mario Nívoli descansarán en Rosario: Mi hermano no tuvo justicia, no la hay frente a la muerte

Por Gonzalo Santamaría
Falleció en el Heca un hombre que fue apuñalado mientras dormía en su casa de barrio Godoy
Policiales

Falleció en el Heca un hombre que fue apuñalado mientras dormía en su casa de barrio Godoy

El tiempo en Rosario: domingo con nubes antes de la llegada de las lluvias
La ciudad

El tiempo en Rosario: domingo con nubes antes de la llegada de las lluvias

Récord histórico en Expoagro: Santa Fe impulsó más de 4.500 solicitudes de crédito
Economía

Récord histórico en Expoagro: Santa Fe impulsó más de 4.500 solicitudes de crédito

Un gobernador aliado cargó duramente contra Javier Milei: La economía va a crujir este año
política

Un gobernador aliado cargó duramente contra Javier Milei: "La economía va a crujir este año"

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario
Policiales

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El bar La Buena Medida cierra de manera definitiva tras 128 años de historia

El bar La Buena Medida cierra de manera definitiva tras 128 años de historia

Central: Almirón cambia medio equipo ante Banfield para volver al triunfo en Arroyito

Central: Almirón cambia medio equipo ante Banfield para volver al triunfo en Arroyito

Netflix: tres miniseries imperdibles para este fin de semana

Netflix: tres miniseries imperdibles para este fin de semana

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

Newells: a Mazzantti lo siguen de cerca para ver si puede ir de arranque contra Lanús

Newell's: a Mazzantti lo siguen de cerca para ver si puede ir de arranque contra Lanús

Ovación
Liga Argentina de Básquet: Provincial hizo valer su localía y volvió a quedar solo en la punta
Ovación

Liga Argentina de Básquet: Provincial hizo valer su localía y volvió a quedar solo en la punta

Liga Argentina de Básquet: Provincial hizo valer su localía y volvió a quedar solo en la punta

Liga Argentina de Básquet: Provincial hizo valer su localía y volvió a quedar solo en la punta

Histórico: el equipo de los Messi logró su primera victoria en torneos de AFA

Histórico: el equipo de los Messi logró su primera victoria en torneos de AFA

Tenis: los chicos de la FST muestras las cartas antes del Primer Campeonato de Menores en Mendoza

Tenis: los chicos de la FST muestras las cartas antes del Primer Campeonato de Menores en Mendoza

Policiales
Falleció en el Heca un hombre que fue apuñalado mientras dormía en su casa de barrio Godoy
Policiales

Falleció en el Heca un hombre que fue apuñalado mientras dormía en su casa de barrio Godoy

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

Un hombre fue asesinado a balazos en la zona sudoeste de Rosario

Un plan para matar que salió mal: policía ligado a banda es juzgado por intento de homicidio

Un plan para matar que salió mal: policía ligado a banda es juzgado por intento de homicidio

Gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera

Gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera

La Ciudad
El tiempo en Rosario: domingo con nubes antes de la llegada de las lluvias
La ciudad

El tiempo en Rosario: domingo con nubes antes de la llegada de las lluvias

Los restos de Mario Nívoli descansarán en Rosario: Mi hermano no tuvo justicia, no la hay frente a la muerte

Los restos de Mario Nívoli descansarán en Rosario: "Mi hermano no tuvo justicia, no la hay frente a la muerte"

De la Cordillera a Rosario: el debate por la Ley de Glaciares llega al Parque de las Colectividades

De la Cordillera a Rosario: el debate por la Ley de Glaciares llega al Parque de las Colectividades

El bar La Buena Medida cierra de manera definitiva tras 128 años de historia

El bar La Buena Medida cierra de manera definitiva tras 128 años de historia

El vermut como plan social en Rosario: sabores litoraleños, música en vivo y coctelería
La ciudad

El vermut como plan social en Rosario: sabores litoraleños, música en vivo y coctelería

El Colegio de Arquitectura hace punta en implementar un protocolo de género
La Ciudad

El Colegio de Arquitectura hace punta en implementar un protocolo de género

Un plan para matar que salió mal: policía ligado a banda es juzgado por intento de homicidio
Policiales

Un plan para matar que salió mal: policía ligado a banda es juzgado por intento de homicidio

Ruidazo en el Provincial: profesionales de la salud piden aumentos y pases a planta
La Ciudad

Ruidazo en el Provincial: profesionales de la salud piden aumentos y pases a planta

Tumba La Casa XL llega al Hipódromo de Rosario para una noche de reggaetón clásico
Zoom

Tumba La Casa XL llega al Hipódromo de Rosario para una noche de reggaetón clásico

Gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera
Policiales

Gatillero en bicicleta: cómo el sistema Lince identificó al sospechoso de una balacera

El gobierno de Santa Fe desliga la muerte de peces en el río Carcarañá del uso de agroquímicos
La Región

El gobierno de Santa Fe desliga la muerte de peces en el río Carcarañá del uso de agroquímicos

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cuándo llegan las lluvias a la ciudad

Crisis en discapacidad: una decena de instituciones terapéuticas cerraron sus puertas
La Ciudad

Crisis en discapacidad: una decena de instituciones terapéuticas cerraron sus puertas

Prohibición de cuidacoches: Javkin avaló la postergación de la votación en el Senado
La Ciudad

Prohibición de cuidacoches: Javkin avaló la postergación de la votación en el Senado

Día Mundial del sueño: por qué dormir mal afecta la salud mental
Salud

Día Mundial del sueño: por qué dormir mal afecta la salud mental

Armas enterradas: la banda de Licha Contreras detrás del arsenal hallado en Roldán

Por Martín Stoianovich

Policiales

Armas enterradas: la banda de Licha Contreras detrás del arsenal hallado en Roldán

Puente Rosario-Victoria: se completó el bacheo en la mitad de toda la ruta nacional

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: se completó el bacheo en la mitad de toda la ruta nacional

Imputaron a una expareja de Guille Cantero como organizadora de la venta de drogas
Policiales

Imputaron a una expareja de Guille Cantero como organizadora de la venta de drogas

City Center Rosario sortea una camioneta BAIC cero kilómetro
La Ciudad

City Center Rosario sortea una camioneta BAIC cero kilómetro

Suman otra denuncia penal contra Adorni por el viaje en avión con su esposa
Política

Suman otra denuncia penal contra Adorni por el viaje en avión con su esposa

Cayó el narco Sebastián Marset, con pasado de futbolista y pedido de captura internacional
Policiales

Cayó el narco Sebastián Marset, con pasado de futbolista y pedido de captura internacional

El río a pleno: la tradicional regata Rosario-Arroyo Seco vuelve a salir a escena
Ovación

El río a pleno: la tradicional regata Rosario-Arroyo Seco vuelve a salir a escena

La inflación no afloja y ya supera el 3% en la mayoría de las regiones del país
Economía

La inflación no afloja y ya supera el 3% en la mayoría de las regiones del país

El Senado dio media sanción a la ley de municipios, sin la figura del viceintendente

Por Mariano D'Arrigo
Politica

El Senado dio media sanción a la ley de municipios, sin la figura del viceintendente