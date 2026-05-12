Marcha universitaria en Rosario: una multitud se movilizó hacia el Monumento a la Bandera

Con bombos y pancartas, miles de rosarinos marcharon por el centro rosarino desde la plaza San Martín

Rosario fue escenario de un nuevo reclamo por el presupuesto de la universidad pública.

Un nuevo reclamo universitario se llevó adelante este martes en Rosario . Miles de personas marcharon desde la plaza San Martín hasta el Monumento Nacional a la Bandera para realizar el acto oficial. La protesta buscó visibilizar una vez más la situación presupuestaria de las universidades nacionales.

La actividad comenzó a las 15.30 con una concentración en plaza San Martín. A partir de esa hora, los rosarinos empezaron a llegar al punto de encuentro. Bombos, pancartas, en familia, con amigos, jóvenes y grandes: todos se reunieron en defensa de la universidad pública.

Lo cierto es que, antes de empezar el recorrido por el centro de la ciudad, las calles que rodean a la plaza estaban colapsadas por la multitud. Una marea de gente se acercó para participar de esta nueva movilización, la cuarta marcha federal bajo el gobierno de Javier Milei.

No participaron sólo integrantes de organizaciones políticas y gremiales. Fueron muchísimos los que se acercaron a marchar sin encolumnarse detrás de una bandera partidaria. La educación pública tiene eso: a pesar de las adversidades, mueve multitudes.

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La movilización y el reclamo no fueron los únicos protagonistas. La Universidad Nacional de Rosario también aprovechó este espacios para mostrar la importancia de la educación pública. Por ejemplo, en la previa a la movilización colocó una carpa en la plaza para realizar extracciones de sangre con el objetivo de avanzar en estudios sobre el cáncer.

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La movilización formó parte de una jornada nacional que se replicó en distintas ciudades del país y donde uno de los principales reclamos fue el cumplimiento efectivo de la ley de financiamiento universitario por parte del gobierno nacional.

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Esta fue la cuarta marcha federal desde que asumió la Presidencia Javier Milei y la tercera que tiene como eje el cumplimiento de la legislación. Las anteriores se realizaron en abril y octubre de 2024 y en septiembre de 2025.

>>Leer más: Bartolacci: "El incumplimiento de la ley de financiamiento universitario es un capricho del Poder Ejecutivo"

La movilización terminó en el Monumento Nacional a la Bandera, donde se montó un escenario para realizar el acto oficial. Allí oficiaron como oradores los representantes de la Federación Universitaria Rosario (FUR), la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad) y la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Rosario (Apur). El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, no estuvo presente en la movilización local por encontrarse en la marcha llevada a cabo en Buenos Aires.

imagemarcha Rosario fue escenario de un nuevo reclamo por el presupuesto de la universidad pública. Marcelo Bustamante / La Capital

Salarios por debajo de la inflación

El reclamo por el incumplimiento de la ley de financiamiento se combina con la cuestión salarial. El reclamo salarial se combina con las denuncias por el ajuste presupuestario sobre universidades nacionales y organismos científicos. Desde el sector universitario advierten que las casas de estudio funcionan con recursos limitados, dificultades para sostener gastos operativos y salarios que pierden capacidad de compra mes a mes.

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La caída del salario docente no solo repercute en los trabajadores universitarios. También empieza a impactar en el funcionamiento cotidiano de las universidades. En distintas facultades ya se advierten problemas para cubrir cátedras, aumento de renuncias y dificultades para sostener tareas de investigación y extensión.

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Según un informe difundido por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), los salarios reales cayeron 34,2% desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El dato expone el deterioro acumulado del poder adquisitivo frente a la inflación y aparece en medio de un escenario de tensión creciente por el financiamiento de las universidades públicas, las medidas de fuerza y las movilizaciones convocadas en todo el país.

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De acuerdo al relevamiento sindical, en abril de 2026 un docente universitario con dedicación simple y 10 años de antigüedad percibió un salario bruto de $332 mil. La cifra representa una caída real del 8,8% respecto de abril de 2025.

En el primer cuatrimestre de 2026, el presupuesto destinado al pago de salarios de autoridades, docentes y no docentes, que representa más del 90% del presupuesto total para las universidades, cayó 6,2% real con respecto a igual período de 2025 y 26,3% frente a 2023.

El informe de Conadu sostiene que los incrementos otorgados por el gobierno nacional quedaron sistemáticamente por debajo de la inflación acumulada durante el último año y medio.