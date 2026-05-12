La Capital | La Ciudad | Rosario

Marcha universitaria en Rosario: una multitud se movilizó hacia el Monumento a la Bandera

Con bombos y pancartas, miles de rosarinos marcharon por el centro rosarino desde la plaza San Martín

12 de mayo 2026 · 18:21hs
Rosario fue escenario de un nuevo reclamo por el presupuesto de la universidad pública.

Marcelo Bustamante / La Capital

Rosario fue escenario de un nuevo reclamo por el presupuesto de la universidad pública.

Un nuevo reclamo universitario se llevó adelante este martes en Rosario. Miles de personas marcharon desde la plaza San Martín hasta el Monumento Nacional a la Bandera para realizar el acto oficial. La protesta buscó visibilizar una vez más la situación presupuestaria de las universidades nacionales.

La actividad comenzó a las 15.30 con una concentración en plaza San Martín. A partir de esa hora, los rosarinos empezaron a llegar al punto de encuentro. Bombos, pancartas, en familia, con amigos, jóvenes y grandes: todos se reunieron en defensa de la universidad pública.

Lo cierto es que, antes de empezar el recorrido por el centro de la ciudad, las calles que rodean a la plaza estaban colapsadas por la multitud. Una marea de gente se acercó para participar de esta nueva movilización, la cuarta marcha federal bajo el gobierno de Javier Milei.

image (71)

No participaron sólo integrantes de organizaciones políticas y gremiales. Fueron muchísimos los que se acercaron a marchar sin encolumnarse detrás de una bandera partidaria. La educación pública tiene eso: a pesar de las adversidades, mueve multitudes.

unr2

La movilización y el reclamo no fueron los únicos protagonistas. La Universidad Nacional de Rosario también aprovechó este espacios para mostrar la importancia de la educación pública. Por ejemplo, en la previa a la movilización colocó una carpa en la plaza para realizar extracciones de sangre con el objetivo de avanzar en estudios sobre el cáncer.

WhatsApp Image 2026-05-12 at 15.33.37

La movilización formó parte de una jornada nacional que se replicó en distintas ciudades del país y donde uno de los principales reclamos fue el cumplimiento efectivo de la ley de financiamiento universitario por parte del gobierno nacional.

unr3

Esta fue la cuarta marcha federal desde que asumió la Presidencia Javier Milei y la tercera que tiene como eje el cumplimiento de la legislación. Las anteriores se realizaron en abril y octubre de 2024 y en septiembre de 2025.

>>Leer más: Bartolacci: "El incumplimiento de la ley de financiamiento universitario es un capricho del Poder Ejecutivo"

La movilización terminó en el Monumento Nacional a la Bandera, donde se montó un escenario para realizar el acto oficial. Allí oficiaron como oradores los representantes de la Federación Universitaria Rosario (FUR), la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad) y la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Rosario (Apur). El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, no estuvo presente en la movilización local por encontrarse en la marcha llevada a cabo en Buenos Aires.

imagemarcha
Rosario fue escenario de un nuevo reclamo por el presupuesto de la universidad pública.

Rosario fue escenario de un nuevo reclamo por el presupuesto de la universidad pública.

Salarios por debajo de la inflación

El reclamo por el incumplimiento de la ley de financiamiento se combina con la cuestión salarial. El reclamo salarial se combina con las denuncias por el ajuste presupuestario sobre universidades nacionales y organismos científicos. Desde el sector universitario advierten que las casas de estudio funcionan con recursos limitados, dificultades para sostener gastos operativos y salarios que pierden capacidad de compra mes a mes.

unr

La caída del salario docente no solo repercute en los trabajadores universitarios. También empieza a impactar en el funcionamiento cotidiano de las universidades. En distintas facultades ya se advierten problemas para cubrir cátedras, aumento de renuncias y dificultades para sostener tareas de investigación y extensión.

unr4

Según un informe difundido por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), los salarios reales cayeron 34,2% desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El dato expone el deterioro acumulado del poder adquisitivo frente a la inflación y aparece en medio de un escenario de tensión creciente por el financiamiento de las universidades públicas, las medidas de fuerza y las movilizaciones convocadas en todo el país.

WhatsApp Image 2026-05-12 at 15.51.42 (1)

De acuerdo al relevamiento sindical, en abril de 2026 un docente universitario con dedicación simple y 10 años de antigüedad percibió un salario bruto de $332 mil. La cifra representa una caída real del 8,8% respecto de abril de 2025.

En el primer cuatrimestre de 2026, el presupuesto destinado al pago de salarios de autoridades, docentes y no docentes, que representa más del 90% del presupuesto total para las universidades, cayó 6,2% real con respecto a igual período de 2025 y 26,3% frente a 2023.

El informe de Conadu sostiene que los incrementos otorgados por el gobierno nacional quedaron sistemáticamente por debajo de la inflación acumulada durante el último año y medio.

Noticias relacionadas
rosario sera sede de un encuentro empresarial sobre sostenibilidad y competitividad

Rosario será sede de un encuentro empresarial sobre sostenibilidad y competitividad

Juan Ritvo, falleció este martes 12 de mayo en Rosario

Falleció Juan Ritvo, uno de los intelectuales más importantes de Rosario

En 2019 la familia de Nanci Basualdo protestó frente a la clínica del cirujano Damián B., acusado por la muerte de la mujer

Cirugía estética fatal en Rosario: juzgan a médico por la muerte de una paciente tras una liposucción

La economía de Rosario en números.

Menos industria, más servicios y empleo en caída: el mapa económico de Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Qué fue de la vida del rosarino al que Grondona le cerró las puertas del periodismo

Qué fue de la vida del rosarino al que Grondona le cerró las puertas del periodismo

Newells: la lista de los futbolistas que no continuarán en el Parque se podría extender

Newell's: la lista de los futbolistas que no continuarán en el Parque se podría extender

Rosario Central vs. Racing por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Racing por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Las jugosas anécdotas de Cantizano, Verón y Ovando en Central, contada por sus formadores

Las jugosas anécdotas de Cantizano, Verón y Ovando en Central, contada por sus formadores

Lo último

Murió a los 29 años Brandon Clarke, jugador de Memphis Grizzlies en la NBA

Murió a los 29 años Brandon Clarke, jugador de Memphis Grizzlies en la NBA

Fran Riquelme habló en juicio: No me dedico a matar personas, mi negocio iba por otro lado

Fran Riquelme habló en juicio: "No me dedico a matar personas, mi negocio iba por otro lado"

Marcha universitaria en Rosario: una multitud se movilizó hacia el Monumento a la Bandera

Marcha universitaria en Rosario: una multitud se movilizó hacia el Monumento a la Bandera

Avioneta narco en Santa Fe: dos pilotos bolivianos detenidos, cocaína y autos incendiados

Gendarmería interceptó la aeronave cerca de Villa Eloísa tras una persecución con vehículos de apoyo, tiros y un agente atropellado. El gobierno nacional confirmó que hay droga incautada, aunque aún no precisó la cantidad.
Avioneta narco en Santa Fe: dos pilotos bolivianos detenidos, cocaína y autos incendiados
Fran Riquelme habló en juicio: No me dedico a matar personas, mi negocio iba por otro lado

Por Martín Stoianovich
Policiales

Fran Riquelme habló en juicio: "No me dedico a matar personas, mi negocio iba por otro lado"

Falleció Juan Ritvo, uno de los intelectuales más importantes de Rosario
La Ciudad

Falleció Juan Ritvo, uno de los intelectuales más importantes de Rosario

Cirugía estética fatal en Rosario: juzgan a médico por la muerte de una paciente tras una liposucción
La Ciudad

Cirugía estética fatal en Rosario: juzgan a médico por la muerte de una paciente tras una liposucción

Gendarmería secuestró 47 kilos de cocaína y 20 de pasta base en un micro en el norte santafesino
POLICIALES

Gendarmería secuestró 47 kilos de cocaína y 20 de pasta base en un micro en el norte santafesino

Multa millonaria para otra conductora que manejó por el paseo peatonal de los silos Davis
La Ciudad

Multa millonaria para otra conductora que manejó por el paseo peatonal de los silos Davis

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Qué fue de la vida del rosarino al que Grondona le cerró las puertas del periodismo

Qué fue de la vida del rosarino al que Grondona le cerró las puertas del periodismo

Newells: la lista de los futbolistas que no continuarán en el Parque se podría extender

Newell's: la lista de los futbolistas que no continuarán en el Parque se podría extender

Rosario Central vs. Racing por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Racing por el Torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Las jugosas anécdotas de Cantizano, Verón y Ovando en Central, contada por sus formadores

Las jugosas anécdotas de Cantizano, Verón y Ovando en Central, contada por sus formadores

Una agencia de loterías de la zona oeste rosarina sufrió un robo millonario

Una agencia de loterías de la zona oeste rosarina sufrió un robo millonario

Ovación
Apenas dos dudas en la selección argentina: los 24 jugadores de Scaloni para el Mundial
Ovación

Apenas dos dudas en la selección argentina: los 24 jugadores de Scaloni para el Mundial

Apenas dos dudas en la selección argentina: los 24 jugadores de Scaloni para el Mundial

Apenas dos dudas en la selección argentina: los 24 jugadores de Scaloni para el Mundial

Central, en la definición: algunos hablan de coincidencia, otros sueñan con que sea una señal

Central, en la definición: algunos hablan de coincidencia, otros sueñan con que sea una señal

Cuándo jugaría Central si vence a Racing y llega a las semifinales del torneo Apertura

Cuándo jugaría Central si vence a Racing y llega a las semifinales del torneo Apertura

Policiales
Fran Riquelme habló en juicio: No me dedico a matar personas, mi negocio iba por otro lado

Por Martín Stoianovich
Policiales

Fran Riquelme habló en juicio: "No me dedico a matar personas, mi negocio iba por otro lado"

Avioneta narco en Santa Fe: dos pilotos bolivianos detenidos, cocaína y autos incendiados

Avioneta narco en Santa Fe: dos pilotos bolivianos detenidos, cocaína y autos incendiados

Comenzó el juicio al acusado de matar a una vecina de Granadero Baigorria para robarle

Comenzó el juicio al acusado de matar a una vecina de Granadero Baigorria para robarle

Vuelo narco en campos santafesinos: secuestran avioneta y atropellan a un gendarme

Vuelo narco en campos santafesinos: secuestran avioneta y atropellan a un gendarme

La Ciudad
Marcha universitaria en Rosario: una multitud se movilizó hacia el Monumento a la Bandera
La Ciudad

Marcha universitaria en Rosario: una multitud se movilizó hacia el Monumento a la Bandera

Problemas de salud y empleo: cómo está la familia que vivió un mes en plazas céntricas

Problemas de salud y empleo: cómo está la familia que vivió un mes en plazas céntricas

Falleció Juan Ritvo, uno de los intelectuales más importantes de Rosario

Falleció Juan Ritvo, uno de los intelectuales más importantes de Rosario

Multa millonaria para otra conductora que manejó por el paseo peatonal de los silos Davis

Multa millonaria para otra conductora que manejó por el paseo peatonal de los silos Davis

Crecen los casos de psitacosis y leptospirosis en Santa Fe, con aumento de internaciones
La Ciudad

Crecen los casos de psitacosis y leptospirosis en Santa Fe, con aumento de internaciones

Una agencia de loterías de la zona oeste rosarina sufrió un robo millonario
Policiales

Una agencia de loterías de la zona oeste rosarina sufrió un robo millonario

Cuidacoches: advierten que la prohibición puede sobrecargar el fuero penal

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Cuidacoches: advierten que la prohibición puede sobrecargar el fuero penal

Escándalo sexual en un vuelo a Rosario: los detenidos podrían evitar la prisión
La Ciudad

Escándalo sexual en un vuelo a Rosario: los detenidos podrían evitar la prisión

El rosarino detrás del histórico hallazgo astronómico que llega a History Channel

Por Lucía Inés López
Zoom

El rosarino detrás del histórico hallazgo astronómico que llega a History Channel

Paro bancario nacional: cuándo es, qué trámites no se podrán hacer y las entidades afectadas
Información General

Paro bancario nacional: cuándo es, qué trámites no se podrán hacer y las entidades afectadas

Un hombre terminó en cirugía tras ser apuñalado: hay un sospechoso detenido
POLICIALES

Un hombre terminó en cirugía tras ser apuñalado: hay un sospechoso detenido

Día de la Enfermería: una profesión clave que sigue enfrentando déficit y desgaste en Rosario
La Ciudad

Día de la Enfermería: una profesión clave que sigue enfrentando déficit y desgaste en Rosario

Falsas denuncias: datos oficiales contradicen el relato de una ola de casos en Argentina
Información General

Falsas denuncias: datos oficiales contradicen el relato de una "ola de casos" en Argentina

El tiempo en Rosario: martes con frío de mañana pero una tarde muy agradable
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con frío de mañana pero una tarde muy agradable

Una muestra invita a descubrir la historia de Rosario a través de sus azulejos
La Ciudad

Una muestra invita a descubrir la historia de Rosario a través de sus azulejos

Avanza la concesión de la avenida Circunvalación, ruta 33 y la autopista a Buenos Aires
La Ciudad

Avanza la concesión de la avenida Circunvalación, ruta 33 y la autopista a Buenos Aires

Central levantó una columna de la tercera bandeja y el Gigante cambia su silueta
Ovación

Central levantó una columna de la tercera bandeja y el Gigante cambia su silueta

La familia que vivía en una plaza céntrica tuvo buenas noticias
La Ciudad

La familia que vivía en una plaza céntrica tuvo buenas noticias

La nueva camiseta de Argentino fue presentada en un evento especial
Ovación

La nueva camiseta de Argentino fue presentada en un evento especial

Asociación Médica de Rosario celebra 94 años con fuerte reclamo por la crisis del sistema de salud

Asociación Médica de Rosario celebra 94 años con fuerte reclamo por la crisis del sistema de salud

Malcorra les respondió a los hinchas de Independiente tras su gol errado ante Central
Ovación

Malcorra les respondió a los hinchas de Independiente tras su gol errado ante Central

Las tres mejores calificaciones de Newells, obra de la gestión de Frank Kudelka

Por Rodolfo Parody
Ovación

Las tres mejores calificaciones de Newell's, obra de la gestión de Frank Kudelka

La cantante de Eclipse total del corazón pelea por su vida en un hospital
Zoom

La cantante de "Eclipse total del corazón" pelea por su vida en un hospital

Imputan a Hamburguesita por un homicidio y un robo en banda en Santa Fe
Policiales

Imputan a Hamburguesita por un homicidio y un robo en banda en Santa Fe