Libertadores: un ex-Newell's hizo dos goles para la victoria de Independiente del Valle en el grupo de Central

Marcó el segundo y el tercero de los ecuatorianos ante Universidad Central de Venezuela, el primero en el rebote de un penal que le atajaron a él mismo

El ex-Newell's Cocoliso González metió dos de los tres goles de Independiente del Valle ante Universidad Central de Venezuela, en Quito.

Central obtuvo un gran triunfo ante Libertad en Asunción y volvió a Rosario con tres puntos de oro en la búsqueda de la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. El Canalla lidera el Grupo H del certamen, junto a Independiente del Valle, que obtuvo un gran triunfo en Quito gracias a un ex- Newell's .

El equipo ecuatoriano venció por 3 a 1 a Universidad Central de Venezuela. La victoria llegó luego de arrancar perdiendo por 1 a 0, un resultado que por momentos dejó perplejos a los hinchas de Independiente del Valle. Sin embargo, el equipo local no tardó en igualar y luego dos goles de un ex-Newell's le dieron la victoria que lo coloca en lo más alto del grupo junto a los canallas.

Se trata de Carlos Cocoliso González, quien anotó el segundo y tercer gol de los ecuatorianos. El delantero estuvo en 2025 en el equipo del Parque y hace poco confesó que quiso quedarse, pero finalmente eso no fue posible y recaló en Independiente del Valle. Allí lleva marcados cuatro goles esta temporada, incluyendo los dos de este miércoles por la Copa Libertadores.

El doblete de Cocoliso lo convierte en el goleador del equipo ecuatoriano en lo que va de la Copa Libertadores. Independiente del Valle había igualado 0 a 0 en su visita a Central en el Gigante. Actualmente suma cuatro puntos, igual que los canallas, pero tiene una mejor diferencia de gol (uno más).

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En la próxima fecha, dentro de dos semanas, Central viajará a Caracas para enfrentar a Universidad Central de Venezuela (el el debut venció 3 a 1 a Libertad de local), mientras que el equipo paraguayo recibirá en el estadio La Huerta de Asunción a Independiente del Valle.

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