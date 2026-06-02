Vóley: Entre el show de Las Panteras y a la espera de Los Pibes, el torneo local tuvo un finde sin sorpresas

Se disputó parcialmente la séptima fecha de los torneos que organiza la Asociación de Vóleibol de Rosario

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A pura potencia. Juan de Cerchio fue, con 12 puntos, el goleador de Sonder en el partido ante Náutico Sportivo Avellaneda. FOTO. Gentileza PRENSA SONDER

Tras el show de Las Panteras en el cubierto de Newells y mientras se espera la llegada de Los Pibes para enfrentar a Bulgaria en otro amistoso internacional, los torneos de Primera División que organiza la Asociación de Vóleibol de Rosario (AVR) continuaron con sus respectivos programas.

Fue una fecha en la que no hubo batacazos y de acuerdo a las diferentes realidades de los equipos, los resultados fueron, en un punto, los previsibles, tanto en la rama femenina como en la masculina.

Los marcadores de la última semana fueron los siguientes:

En el partido entre El Tala A y Provincial, correspondiente a la 4ta fecha y que fue reprogramado para el 29 de mayo, ya que en su momento el Rojo jugó un abierto e Las Varillas donde salió subcampeón, se impuso el primero por 3-0 con parciales de 25-20, 25-18 y 25-19. Sofia Cosio (El Tala) fue la MVP y también la goleadora del partido con 20 puntos.

Ya, por la 5ta fecha, El Tala volvió a ganar, esta vez ante Red Star de San Lorenzo por 3-1 (25-14, 24-26, 25-11 y 25-22). La MVP de dicho encuentro fue Pilar María Calvo (El Tala) y la máxima anotadora Sofía Cosio (El Tala), con 17 puntos.

En otros partidos los resultados fueron:

Sonder 3, Libertad 0 (25-10, 25-13 y 25-10).

MVP: Amparo Olives (Sonder). Máxima anotadora: Virginia Beguiristain (Sonder) 13 puntos.

Atalaya 1, Regatas 3 (16-25, 25-20, 21-25 y 17-25).

MVP. Pilar Colman (Regatas). Máxima anotadora: Pilar Colman (Regatas) 15 puntos.

Este martes, en la continuidad de la jornada, jugarán Normal 3 v. Náutico Sportivo Avellaneda, mientras el que el próximo jueves 4 cierran la fecha Provincial v. GER A en un nuevo clásico del parque Independencia.

Posiciones: 1. Sonder A, 2. Náutico A, 3. Regatas A, 4. Normal 3 A, 5. El Tala A, 6. GER A, 7. Red Star, 8. Libertad, 9. Provincial y 10. Atalaya.

Rama femenina A2

El Tala B 0, Sonder B 3 (15-25, 22-25 y 22-25).

MVP. Diamela Godoy (Sonder).

Náutico B 3, Rosario Central 0 (26-24, 25-18 y 25-19)

MVP. Maiten Arias (Náutico)

Newells 0, Citta 3 (13-25, 13-25 y 20-25)

MVP. Dolores Guillaume (Citta)

La fecha se completará el próximo jueves 4, con los partidos que sostendrán Estudiantil A con Rowing y Olimpia de Santa Teresa ante GER B.

Posiciones: 1. Citta, 2. Sonder B, 3. Rosario Central, 4. Olimpia, 5. Estudiantil, 6. El Tala B, 7. GER B, 8. Rowing, 9. Náutico B y 10. Newells.

Rama masculina A1:

En el adeudado de la 4ta fecha, Normal 3 A superó a Sonder B 3-0 con parciales de 25-15, 25-16 y 25-21. El MVP fue Tomás Bruzzo (Normal 3), quien además fue el máximo anotador con 24 puntos.

Por la 5ta fecha los resultados fueron:

Cevils 0, Normal 3 3 (19-25, 27-29 y 16-25).

MVP. Gino Rossi (Normal 3). Máximo anotador: Emiliano Romero (Normal 3) 13 puntos.

Náutico A 0, Sonder A 3 (16-25, 14-25 y 16-25)

MVP. Juan Cruz Colletto (Sonder). Máximo anotador: Juan De Cerchio (Sonder) 12 puntos.

Este martes completan la fecha Rosario Central v. Sonder B y Regatas v. Citta, donde el equipo de Arroyito arriesga la punta de la tabla.

Posiciones: 1. Regatas A, 2. Normal 3, 3. Citta, 4. Sonder A, 5. Sonder B, 6. Normal 3 B, 7. Náutico A, 8. Rosario Central, 9. Cevils y 10. Náutico B.

Rama masculina A2

En el partido que completó la 5ta fecha Servando Bayo 1, San Telmo 3 (25-22, 37-39, 16-25 y 27-29) El MVP fue Tiago Coronel Guindo (San Telmo).

En uno de los pendientes de la 6ª fecha, Unión Arroyo Seco cayó ante Velocidad y Resistencia 1-3 (25-14, 18-25-19, 28-30 y 15-25). El MVP fue Alexis Correa (Velocidad y Resistencia) En el otro, Atalaya venció a Newells de visitante 3-1 (20-25, 18-25, 25-16 y 25-27). MVP. Facundo Martínez (Atalaya).

En tanto, los marcadores que arrojó la 7ª fecha fueron:

Bancario 1, Industrial Funes 3 (20-25, 25-22, 22-25 y 23-25).

MVP. Gian Franco Brattoli (Bancario)

Garibaldi 2, Citta B 3 (25-15, 25-17, 23-25, 18-25 y 14-16).

MVP. Ramiro Sisterna (Citta)

San Telmo 3, Newells 0 (25-18, 25-18 y 25-22)

MVP. Bruno Carozzo (San Telmo)

Regatas B 3, Provincial 0 (25-20, 25-18 y 25-23)

MVP. Máximo Pegoraro (Regatas).

Este martes por la noche proseguirá la fecha con Atalaya v. Normal 3 C y Cevils B v. Unión de Arroyo Seco y se cerrará el jueves desde las 21.30 con la disputa del partido entre Velocidad y Resistencia y Servando Bayo.

Posiciones: 1. Regatas B, 2. Atalaya, 3. Normal 3 C, 4. Garibaldi, 5.San Telmo, 6. Velocidad y Resistencia, 7. Citta B, 8. Cevils, 9. Industrial Funes, 10. Provincial, 11. Newells, 12. Servando Bayo, 13. Unión Arroyo Seco y 14. Bancario.