Vóley: Entre el show de Las Panteras y a la espera de Los Pibes, el torneo local tuvo un finde sin sorpresas

Ya, por la 5ta fecha, El Tala volvió a ganar, esta vez ante Red Star de San Lorenzo por 3-1 (25-14, 24-26, 25-11 y 25-22). La MVP de dicho encuentro fue Pilar María Calvo (El Tala) y la máxima anotadora Sofía Cosio (El Tala), con 17 puntos.
En otros partidos los resultados fueron:
Sonder 3, Libertad 0 (25-10, 25-13 y 25-10).
MVP: Amparo Olives (Sonder). Máxima anotadora: Virginia Beguiristain (Sonder) 13 puntos.
Atalaya 1, Regatas 3 (16-25, 25-20, 21-25 y 17-25).
MVP. Pilar Colman (Regatas). Máxima anotadora: Pilar Colman (Regatas) 15 puntos.
Este martes, en la continuidad de la jornada, jugarán Normal 3 v. Náutico Sportivo Avellaneda, mientras el que el próximo jueves 4 cierran la fecha Provincial v. GER A en un nuevo clásico del parque Independencia.
Posiciones: 1. Sonder A, 2. Náutico A, 3. Regatas A, 4. Normal 3 A, 5. El Tala A, 6. GER A, 7. Red Star, 8. Libertad, 9. Provincial y 10. Atalaya.
Rama femenina A2
El Tala B 0, Sonder B 3 (15-25, 22-25 y 22-25).
MVP. Diamela Godoy (Sonder).
Náutico B 3, Rosario Central 0 (26-24, 25-18 y 25-19)
MVP. Maiten Arias (Náutico)
Newells 0, Citta 3 (13-25, 13-25 y 20-25)
MVP. Dolores Guillaume (Citta)
La fecha se completará el próximo jueves 4, con los partidos que sostendrán Estudiantil A con Rowing y Olimpia de Santa Teresa ante GER B.
Posiciones: 1. Citta, 2. Sonder B, 3. Rosario Central, 4. Olimpia, 5. Estudiantil, 6. El Tala B, 7. GER B, 8. Rowing, 9. Náutico B y 10. Newells.
Rama masculina A1:
En el adeudado de la 4ta fecha, Normal 3 A superó a Sonder B 3-0 con parciales de 25-15, 25-16 y 25-21. El MVP fue Tomás Bruzzo (Normal 3), quien además fue el máximo anotador con 24 puntos.
Por la 5ta fecha los resultados fueron:
Cevils 0, Normal 3 3 (19-25, 27-29 y 16-25).
MVP. Gino Rossi (Normal 3). Máximo anotador: Emiliano Romero (Normal 3) 13 puntos.
Náutico A 0, Sonder A 3 (16-25, 14-25 y 16-25)
MVP. Juan Cruz Colletto (Sonder). Máximo anotador: Juan De Cerchio (Sonder) 12 puntos.
Este martes completan la fecha Rosario Central v. Sonder B y Regatas v. Citta, donde el equipo de Arroyito arriesga la punta de la tabla.
Posiciones: 1. Regatas A, 2. Normal 3, 3. Citta, 4. Sonder A, 5. Sonder B, 6. Normal 3 B, 7. Náutico A, 8. Rosario Central, 9. Cevils y 10. Náutico B.
Rama masculina A2
En el partido que completó la 5ta fecha Servando Bayo 1, San Telmo 3 (25-22, 37-39, 16-25 y 27-29) El MVP fue Tiago Coronel Guindo (San Telmo).
En uno de los pendientes de la 6ª fecha, Unión Arroyo Seco cayó ante Velocidad y Resistencia 1-3 (25-14, 18-25-19, 28-30 y 15-25). El MVP fue Alexis Correa (Velocidad y Resistencia) En el otro, Atalaya venció a Newells de visitante 3-1 (20-25, 18-25, 25-16 y 25-27). MVP. Facundo Martínez (Atalaya).
En tanto, los marcadores que arrojó la 7ª fecha fueron:
Bancario 1, Industrial Funes 3 (20-25, 25-22, 22-25 y 23-25).
MVP. Gian Franco Brattoli (Bancario)
Garibaldi 2, Citta B 3 (25-15, 25-17, 23-25, 18-25 y 14-16).
MVP. Ramiro Sisterna (Citta)
San Telmo 3, Newells 0 (25-18, 25-18 y 25-22)
MVP. Bruno Carozzo (San Telmo)
Regatas B 3, Provincial 0 (25-20, 25-18 y 25-23)
MVP. Máximo Pegoraro (Regatas).
Este martes por la noche proseguirá la fecha con Atalaya v. Normal 3 C y Cevils B v. Unión de Arroyo Seco y se cerrará el jueves desde las 21.30 con la disputa del partido entre Velocidad y Resistencia y Servando Bayo.
Posiciones: 1. Regatas B, 2. Atalaya, 3. Normal 3 C, 4. Garibaldi, 5.San Telmo, 6. Velocidad y Resistencia, 7. Citta B, 8. Cevils, 9. Industrial Funes, 10. Provincial, 11. Newells, 12. Servando Bayo, 13. Unión Arroyo Seco y 14. Bancario.