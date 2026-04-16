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Epidemia de lesiones musuclares en Newell's: otra baja para el partido ante Unión en Santa Fe y ya son tres

Uno de los defensores titulares sintió una molestia muscular en la práctica de este jueves y quedó descartado.

16 de abril 2026 · 16:15hs
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Unión vs Newell's por el torneo Apertura: hora, canal y posibles formaciones

Viene mal el plantel de Newell's con respecto a las lesiones: ya se sabía que el entrenador Frank Kudelka no podrá contar con Matías Cóccaro ni Franco García para el choque ante Unión, este viernes, y horas antes del viaje sumó otro nombre a la lista de los que no podrán jugar ante el Tatenguen.

Se trata de Oscar Salomón, quien sintió una molestia muscular en la práctica de este jueves a la mañana en Bella Vista y enseguida quedó descartado para el partido en la capital provincial, por la fecha 15 del torneo Apertura.

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Ya se sabía que Newell's perdió a dos jugadores titulares para el partido que abrirá la fecha en el estadio 15 de Abril, a las 20.30 de este viernes con arbitraje de Fernando Espinoza: Cóccaro y García. El primero tiene un traumatismo de rodilla y una distensión muscular del isquiosural de la pierna derecha, y Cóccaro trabaja de manera diferenciada por un síndrome de estrés tibial.

Por esa razón, ninguno de los dos estará disponible para el crucial partido con Unión. Ahora se sumó Salomón, quien ya había padecido una lesión muscular en las primeras fechas del torneo Apertura y vuelve a lesionarse.

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Los probables reemplazantes para Unión

Francisco Scarpeccio muy probablemente sea el delantero de punta del rojinegro, mientras que Walter Núñez o Luciano Herrera lo acompañarían en la ofensiva. La lesión de Salomón, en tanto, podría abrirle una puerta al grandote Fabián Noguera, quien había sido separado del plantel rojinegro por la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez y recientemente fue rescatado por Kudelka frente a la serie de lesionados que tiene entre los defensores.

Sin embargo, hay otra opción que es Nicolás Goitea. El central se recuperó de una lesión y no sería extraño que sea el titular ante el equipo de Leo Madelón en Santa Fe, y que Noguera vaya al banco.

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