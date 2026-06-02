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Mil65: el programa de la Municipalidad para acompañar a la primera infancia y personas mayores

El plan impulsa un red de instituciones abocadas a los niños y a los adultos mayores y busca detectar de situaciones de vulnerabilidad y generar oportunidades

2 de junio 2026 · 17:39hs
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La Municipalidad de Rosario lanzará el programa Mil65

La Municipalidad de Rosario lanzará el programa Mil65

En el mundo, cada vez nacen menos niños y niñas, y al mismo tiempo, las personas viven cada vez más años. El cambio demográfico se acrecienta año a año y Rosario no está ajena a esa realidad. Es por eso que este martes, ante organizaciones de distintos ámbitos, la Municipalidad de Rosario presentará “Mil65”, una estrategia que permitirá repensar el nuevo escenario de las políticas de cuidado destinadas a dos momentos clave de la vida: la primera infancia y las personas mayores.

El lanzamiento se realizará en el Teatro La Comedia y marca el inicio de una política pública que busca fortalecer el acompañamiento, la prevención y la construcción de vínculos comunitarios en toda la ciudad. Una gran red impulsada por el ejecutivo local, pero conformada por todas las instituciones de la ciudad. Un gran pacto ciudadano para combatir la indiferencia.

Mil65 parte de una definición central: la soledad y la indiferencia son dos de los grandes problemas de las sociedades actuales. A partir de esta premisa, el plan propone integrar, coordinar y fortalecer las capacidades que ya existen en el sistema público municipal, e incorporar alianzas estratégicas con distintos sectores, para llegar de manera más oportuna y cercana a quienes más apoyo necesitan.

La estrategia se enfoca en tres grandes desafíos que atraviesan a Rosario: los más de 40.000 niños y niñas que se encuentran en los primeros 1.000 días de vida; las más de 143.000 personas mayores de 65 años que viven en la ciudad, de las cuales más de 40.000 lo hacen solas; y la necesidad de reconstruir redes comunitarias y vínculos entre generaciones.

Frente a esta realidad, Mil65 propone una nueva forma de intervenir: pasar de políticas aisladas a un sistema integrado de cuidados, de la reacción a la prevención, y de la asistencia al acompañamiento. No crea nuevas estructuras, sino que ordena, conecta y fortalece las capacidades que ya existen en el sistema público municipal. Pasar del “cuantos”, al “quienes”. Dejar de pensar las políticas públicas de forma cuantitativa y pasar a ponerle nombre y apellido.

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Ambos componentes cuentan con políticas universales y políticas focalizadas, buscando llegar por ejemplo a la totalidad de niños y niñas nacidas en la ciudad con pautas de cuidad, pero desarrollando un dispositivo territorial específico para buscar casa por casa aquellos que discontinuaron su atención médica o la asistencia a distintos espacios.

Lo mismo ocurre con los adultos mayores, donde se plantea “el club de los grandes”, como un gran espacio de encuentro y actividades destinadas a ese público, como así también un teléfono de escucha permanente, acciones barriales o redes disponibles en toda la ciudad para atender esas soledades no deseadas.

La estrategia se organiza en tres grandes componentes: los primeros mil días y el seguimiento desde la gestación hasta el ingreso al sistema educativo; Promover la autonomía, la participación y el bienestar de las personas mayores, con especial atención a la soledad no deseada. Y el tercero propone fortalecer los vínculos entre generaciones y reconstruir lazos comunitarios.

Para las infancias, Mil65 impulsará acciones de identificación y seguimiento que permitan acompañar el desarrollo desde el embarazo y los primeros años de vida, promoviendo trayectorias continuas de cuidado y acceso a derechos.

En el caso de las personas mayores, el plan desarrollará iniciativas destinadas a promover el envejecimiento activo, fortalecer la participación social y enfrentar uno de los principales desafíos de esta etapa: la soledad no deseada.

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Además, Mil65 incorpora una dimensión intergeneracional orientada a fortalecer los lazos comunitarios y generar más espacios de encuentro entre distintas generaciones.

La estrategia se apoya en un amplio entramado de alianzas con universidades, instituciones de salud, organizaciones sociales, entidades religiosas, asociaciones profesionales, cámaras empresarias y organismos públicos, con el objetivo de ampliar la llegada territorial y consolidar una red de cuidado presente en toda la ciudad.

La construcción de esta red busca ampliar el alcance de las políticas públicas, fortalecer la detección temprana de situaciones de vulnerabilidad y generar más oportunidades de encuentro, participación y acompañamiento en toda la ciudad.

"Rosario tiene una enorme tradición de instituciones comprometidas con el bien común. Mil65 busca poner esa energía colectiva al servicio de una política de cuidado que llegue más lejos y llegue mejor. Porque cuidar mejor no es solamente una responsabilidad del Estado: es una tarea colectiva que involucra a toda la ciudad", afirman desde el municipio.

Con esta iniciativa, la ciudad consolida una política pública que entiende el cuidado como una acción colectiva y apuesta a construir una ciudad más cercana, integrada y presente en todas las etapas de la vida.

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