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Crisis en La Favorita: fin anticipado al proyecto de reactivación rosarina

La operadora de la tienda aclaró que "en forma consensuada con los locatarios, la actividad se irá desescalando". Expiró el contrato por la crisis

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

2 de junio 2026 · 06:10hs
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La Favorita vuelve a tener un ocaso a tres años de su reactivación. La experiencia de reactivación rosarina terminó en forma anticipada.

Foto: Leonardo Vincentin / La Capital

La Favorita vuelve a tener un ocaso a tres años de su reactivación. La experiencia de reactivación rosarina terminó en forma anticipada.

Punto final al proyecto de resurgimiento comercial de La Favorita, la emblemática tienda de Sarmiento y Córdoba. Tanto el operador comercial (Onatisur) como la fiduciaria que representa a los dueños del inmueble (Compañía Asturias) declararon que el contrato que debía regir hasta octubre del 2027 está extinguido, y se profundiza su crisis. Se trata del único punto de coincidencia de visiones contrapuestas que desembocaron en el fin anticipado del contrato de locación que deja al centro comercial en la incertidumbre sobre su futuro. Lo cierto es que se aceleró el vaciamiento de locales, en un contexto en el que el administrador culpa a los propietarios de no reparar la escalera mecánica y profundizar así la reseción de ventas; y el fideicomiso contrataca con el reclamo del canon locativo de abril, mayo y ahora junio. Un desenlace no esperado, que impactará de lleno en la vida del microcentro rosarino.

Tras la difusión de cartas documento que se cruzaron el operador comercial y la fiduciaria, formalmente este martes el vínculo comercial que los unía llegó a su fin. Y las causas dividen las aguas a uno y otro lado.

>>Leer más: Nuevo round en La Favorita: empresarios culpan a la familia García y los comercios se preparan para irse

Onatisur a través de una solicitada acusa a Compañía Asturias de un "burdo intento de presionar en forma pública para lograr la desocupación del inmueble en forma anticipada con el declarado objetivo de proceder a su venta" y que dicha filtración produjo "desprecio" al operador comercial, locales y personal "generando incertidumbre", en un contexto recesivo del país.

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La reactivación de La Favorita, tras el retiro de la firma chilena Falabella de lugar, se había pensado a 10 años, con un primer contrato que vencía en octubre de 2027 y con opción a otro lustro adicional. En medio de renegociaciones entre las partes, Onatisur solicitó la extensión del contrato más allá del año que viene con una cláusula de renegociación del alquiler.

Pero de acuerdo a la versión de la operadora, Compañía Asturias lo rechazó, no hizo lugar a la revisión del canon y "confirmaron que todo lo hacían por cuanto querían vender el edificio".

>>Leer más: Un comerciante de La Favorita anunció su retirada y habló de lo que se viene

El episodio de la escalera mecánica

En esta visión del conflicto entró en juego la escalera mecánica, tramos que están sin funcionar y que Onatisur consideró afectaron en forma "crucial el recorrido comercial en el complejo. Deben ser reemplazadas y dicho reemplazo, por ley, le corresponde al locador".

Y aquí se abre otra diferencia entre las partes en relación a la deuda. Onatisur, para negar que exista una deuda locativa, argumenta que "ante la negativa del propietario suspendimos, tal y como nos permite la ley, el pago de los alquileres de abril y mayo, hasta tanto reemplacen las escaleras que son vitales para el edifico y sin las cuales la operación se ve irremediablemente afectada".

Este cortocircuito produjo una decisión del administrador: "Nos vimos obligados a extinguir el contrato por el incumplimiento imputable al locador lo cual le fue notificado".

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Fin anticipado a los locales

La administradora concluye que en función de estas circunstancias se convino con los responsables de los locales y de mutuo acuerdo la terminación anticipada de los contratos que vencían en 2027 y la extensión breve de aquellos que vencían en mayo de 2026, a fin de que puedan ordenar sus temas pendientes.

"En forma consensuada con los locatarios, la actividad se irá desescalando (desocupando) hasta fines de junio de 2026", expresa Onatisur, quien negó que el retiro anticipado de los comercios haya sido por falta de gestión. A su vez, se negó que pueda suceder un desalojo "que será legalmente resistido" para abrir una puerta a la tensión generada: "Los conflictos entre gente honorable se dirimen en una mesa de negociación". A la fecha, quedarían ocupados tan solo 4 locales. El éxodo impactó en la opinión pública y marca más preocupación. El titular de la firma de indumentaria This Week y el bar Remember adelantó que se retira de los locales que tenía en La Favorita a fin de mes.

>>Leer más: Poca venta, error en el diseño y disputa entre empresarios: qué pasó con La Favorita

Confrontación

Mucho de los puntos que plantea Onatisur en la solicitada y también en un comunicado de prensa difundido este lunes, el fiduciario esgrime una visión en la dirección contraria. Según la consulta hecha por este diario, el episodio de la escalera mecánica y su salida de servicio figura en una adenda dentro del contrato locativo en la que los dueños del inmueble la entregaron funcionando, tras una fuerte inversión inicial. En la adenda _marcan desde el fideicomiso Edificio La Favorita de Rosario_ esta responsabilidad y cargo quedaba en manos del operador comercial.

En este punto habrá una discusión profunda, ya que los representantes de los dueños razonan que existiría una contradicción. "Al pagar la mitad de marzo, cuando se los intimó al pago y se notificó a la compañía de seguros de caución, luego se saldó la otra mitad del mes. Se dijo que no pagaban porque no les correspondía y luego abonan la otra parte de marzo", explicaron los asesores letrados.

"Se trata de un pretexto para no pagar el canon locativo", deslizaron desde este sector para afirmar: "Damos por extinguido el contrato, se les venció el plazo de 72 horas para regularizar la situación y expiró".

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A su vez, marcaron que queda latente el desalojo. "No hay derecho de retención de un inmueble. La ley autoriza ante el incumplimiento en el pago al desalojo anticipado. Pero ahora todo el debate es sobre un contrato vencido", marcaron para indicar que son reclamables los meses de abril, mayo y ahora junio.

Ambas partes coinciden en un solo punto: la extinción anticipada del contrato obedece a "razones ajenas a nuestra voluntad".

Lo que viene es un periodo de incertidumbre sobre el futuro de la tienda, emblema del movimiento comercial rosarino y termómetro sensible del microcentro. Las versiones que circulan sobre la venta del inmueble siguen ubicando a la "H&M uruguaya" Indian como la que pica en punta con su interés en desembarcar en Córdoba y Sarmiento. El precio que fue de boca en boca para quedarse con los cuatro pisos de un edificio majestuoso orilla los 17 millones de dólares. ¿Habrá reinvención con estirpe internacional?. Tanto comerciantes, dirigentes como desde el municipio observan con preocupación el desenlace, mientras las partes arman sus estrategias para su desvinculación definitiva.

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