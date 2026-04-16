Dejó recuerdos imborrables en Newell's y metió más de 400 goles en su carrera: se retiró Tacuara Cardozo

DEl delantero paraguayo jugó con la rojinegra entre 2006 y 2007. Dejó un gran recuerdo como futbolista y como persona

Tacuara Cardozo grita un gol con la camiseta de Newell's, donde convirtió 10 en 17 partidos. Luego se fue al Benfica.

Era el año 2006, época en la que insólitamente el torneo Clausura se jugaba antes que el Apertura. Y a mitad de temporada, cuando los equipos se preparaban para el segundo certamen del año, llegó a Newell's un nueve grandote y desconocido en el fútbol argentino.

Óscar René Cardozo Marín venía de Nacional de Paraguay, aunque se había formado en el club 3 de Febrero de Ciudad del Este, en la frontera con Brasil. Llegaba con fama de goleador, algo que en el Parque venía muy bien.

Y Cardozo no defraudó. Jugó dos torneos para Newell's, 17 partidos en total, en los que marcó 10 goles. Y con eso se ganó el cariño de los hinchas rojinegros.

En el Parque no pudieron retenerlo. El Benfica se llevó al goleador paraguayo por unos 8 millones de dólares y allí jugó hasta el año 2014. Luego su carrera siguió en el Trabzonspor (Turquía), Olimpiakos y Libertad, donde jugó entre 2017 y 2026. En total jugó 896 partidos, en los que marcó 410 goles. Una bestialidad de delantero.

Paralelamente, Tacuara Cardozo se ganó fama como buena persona. Lo dicen en todos los clubes por los que pasó. El año pasado, el Trabzonspor le hizo un emocionante homenaje en la previa de un partido por la Liga de Turquía. Allí se destacaron no sólo sus goles, sino también sus valores y su calidad humana.

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Adiós a una leyenda y fin de una era en Paraguay

En Newell's dejó el mismo recuerdo. Muchos hinchas todavía tienen en la memoria sus goles y también sus declaraciones medidas, su hablar pausado y esa inconfundible tonada del interior profundo de Paraguay.

Tacuara hizo goles hasta el año pasado: marcó 8 en 37 partidos jugando para Libertad. Pero ahora, a los 42 años, su larga y exitosa carrera llegó a su fin. Él mismo lo anunció este jueves con un emotivo video en el que repasa su carrera, recuerda y agradece. En su país, con cuya selección marcó 12 goles en 57 partidos, y jugó el están en shock por la noticia: para los paraguayos es el adiós de una leyenda y al mismo tiempo el fin de una era.