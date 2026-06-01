El tiempo en Rosario: un martes con muchas nubes y una máxima de 17º

La temperatura mínima rondaría los 10º y estaría en aumento los próximos días

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes 2 de junio cielo nublado, que se mantendría los próximos días, y una temperatura entre 17º y 10º, en una semana que mostraría a la mínima en paulatino aumento hasta llegar a los 16º el sábado y el domingo.

La madrugada del martes llega con vientos leves del este, una temperatura de 13º y cielo mayormente nublado cambiando a nublado en la mañana, ya con los termómetros marcando 10º. Para la tarde se anticipa que continuaría nublado, con una máxima de 17º bajando en la noche a 13º.

El miércoles otra vez la máxima estaría en 17º y la mínima tendría un leve aumento hasta los 11º, con cielo nublado durante toda la jornada.

Para el jueves se anuncia cielo entre nublado y mayormente nublado, con temperaturas entre 18º y 13º.

El viernes estaría mayormente nublado, con 20º de máxima y 15º de mínima.

El sábado nuevamente estaría nublado, con la máxima bajando a 18º y la mínima subiendo a 16º.

El domingo habría aún menos amplitud térmica, con 17º de máxima y 16º de mínima, y el cielo continuaría nublado.