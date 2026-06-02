La Capital | La Ciudad | Ni Una Menos

Ni Una Menos: organizaciones feministas marcharán este miércoles en Rosario

A 11 años de la primera movilización, la marcha contra la violencia machista se da en un marco de profunda conmoción tras el femicidio de Agostina Vega

2 de junio 2026 · 18:06hs
Google Seguir a La Capital en Google
Rosario marchará una vez más contra la violencia machista

Foto: Virginia Benedetto/ La Capital

Rosario marchará una vez más contra la violencia machista

Bajo la consigna "Libres y con vida nos queremos", organizaciones feministas se movilizarán este miércoles 3 de junio en Rosario. La marcha se realiza a 11 años de la primera convocatoria nacional y está profundamente atravesada por la conmoción del reciente femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

La concentración está prevista para las 15.30 en la plaza 25 de Mayo, donde previamente se montará una feria de la economía popular. A las 16 empezará la movilización que recorrerá las calles céntricas hasta llegar a la plaza San Martín. Una vez allí, se leerá un documento oficial frente a la sede de Gobernación con los ejes del reclamo.

La convocatoria, impulsada por la Asamblea Lesbotransfeminista Rosario, se enfoca en denunciar el aumento de la vulnerabilidad social y el desmantelamiento de programas nacionales de prevención y asistencia.

En este sentido, las organizaciones sostienen que el reclamo por una vida libre de violencias sigue vigente y reclaman por el retiro de políticas públicas nacionales destinadas a mujeres y diversidades.

>>Leer más: Violencia de género: afirman que los femicidios son "la punta de un iceberg"

Del femicidio de Chiara Páez al caso Agostina Vega

El movimiento Ni Una Menos nació en 2015 tras el femicidio de Chiara Páez, la adolescente de 14 años asesinada en Rufino por su novio. Desde entonces, cada 3 de junio se convirtió en una fecha emblemática para reclamar políticas públicas y denunciar las distintas formas de violencia que afectan a mujeres y diversidades.

Este año, la movilización llega pocos días después de que se conociera el hallazgo del cuerpo de Agostina Vega en Córdoba. El caso generó conmoción en todo el país y volvió a instalar el debate sobre las violencias machistas, las desapariciones de adolescentes y la necesidad de respuestas estatales eficaces.

Noticias relacionadas
La Municipalidad de Rosario lanzará el programa Mil65

Mil65: el programa de la Municipalidad para acompañar a la primera infancia y personas mayores

El camionero se descompensó en Pellegrini al 5500

Zona oeste: un camionero se descompensó, chocó dos autos y derribó un semáforo

Crisis en discapacidad. La asociación civil sin fines de lucro Alas, al borde del cierre por el recorte que impuso el presidente Milei

Crisis en discapacidad: la Asociación Civil Alas se encamina al cierre

La Cámara de Diputados debate la ley que busca prohibir a los cuidacoches en las grandes ciudades

Cuidacoches: la Iglesia llevará sus críticas a la Legislatura antes de la votación

Ver comentarios

Las más leídas

Hurto y estafas por $25.000.000 en un gimnasio del centro: los videos que expusieron al acusado

Hurto y estafas por $25.000.000 en un gimnasio del centro: los videos que expusieron al acusado

Estafa insólita: le usaban la tarjeta para hacer compras mientras estaba en el gimnasio

Estafa insólita: le usaban la tarjeta para hacer compras mientras estaba en el gimnasio

Apareció una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Apareció una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Crisis en La Favorita: fin anticipado al proyecto de reactivación rosarina

Crisis en La Favorita: fin anticipado al proyecto de reactivación rosarina

Lo último

Deportivo Riestra eliminó el posteo en el que anunció a Carlos Quintana como refuerzo

Deportivo Riestra eliminó el posteo en el que anunció a Carlos Quintana como refuerzo

Delitos contra la integridad sexual en Santa Fe: las cifras que muestran el peso de estas causas

Delitos contra la integridad sexual en Santa Fe: las cifras que muestran el peso de estas causas

Ni Una Menos: organizaciones feministas marcharán este miércoles en Rosario

Ni Una Menos: organizaciones feministas marcharán este miércoles en Rosario

Una fiscal en la mira por demoras en una causa que terminó en femicidio

La fiscal María Verónica Ballari podría ser suspendida por la Legislatura provincial por demoras en una causa de violencia de género que expusieron a una mujer que terminó asesinada
Una fiscal en la mira por demoras en una causa que terminó en femicidio
Apareció una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario
Policiales

Apareció una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Bullrich ofreció su renuncia a Milei tras desmarcarse del gobierno por un pliego judicial
Política

Bullrich ofreció su renuncia a Milei tras desmarcarse del gobierno por un pliego judicial

Los Menores, detrás de un crimen a traición en el Fonavi de Rouillón y Seguí
Policiales

Los Menores, detrás de un crimen a traición en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Tragedia en Tierra del Fuego: una turista uruguaya y un guía murieron en una excursión
Información General

Tragedia en Tierra del Fuego: una turista uruguaya y un guía murieron en una excursión

Fue la peor charla técnica del mundo: los jugadores revelaron la intimidad de Scaloni antes de la final de Qatar
Ovación

"Fue la peor charla técnica del mundo": los jugadores revelaron la intimidad de Scaloni antes de la final de Qatar

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Hurto y estafas por $25.000.000 en un gimnasio del centro: los videos que expusieron al acusado

Hurto y estafas por $25.000.000 en un gimnasio del centro: los videos que expusieron al acusado

Estafa insólita: le usaban la tarjeta para hacer compras mientras estaba en el gimnasio

Estafa insólita: le usaban la tarjeta para hacer compras mientras estaba en el gimnasio

Apareció una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Apareció una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Crisis en La Favorita: fin anticipado al proyecto de reactivación rosarina

Crisis en La Favorita: fin anticipado al proyecto de reactivación rosarina

Newells busca un lateral derecho y aparece en carpeta un jugador que es hincha de la Lepra

Newell's busca un lateral derecho y aparece en carpeta un jugador que es hincha de la Lepra

Ovación
Vóley: Entre el show de Las Panteras y a la espera de Los Pibes, el torneo local tuvo un finde sin sorpresas

Por Pablo Mihal
Ovación

Vóley: Entre el show de Las Panteras y a la espera de Los Pibes, el torneo local tuvo un finde sin sorpresas

Vóley: Entre el show de Las Panteras y a la espera de Los Pibes, el torneo local tuvo un finde sin sorpresas

Vóley: Entre el show de Las Panteras y a la espera de Los Pibes, el torneo local tuvo un finde sin sorpresas

Fue la peor charla técnica del mundo: los jugadores revelaron la intimidad de Scaloni antes de la final de Qatar

"Fue la peor charla técnica del mundo": los jugadores revelaron la intimidad de Scaloni antes de la final de Qatar

Newells busca un lateral derecho y aparece en carpeta un jugador que es hincha de la Lepra

Newell's busca un lateral derecho y aparece en carpeta un jugador que es hincha de la Lepra

Policiales
Una fiscal en la mira por demoras en una causa que terminó en femicidio
Policiales

Una fiscal en la mira por demoras en una causa que terminó en femicidio

Una banda de barrio Gráfico detrás del crimen de Chiquillo: imputan a uno de los acusados

Una banda de barrio Gráfico detrás del crimen de Chiquillo: imputan a uno de los acusados

Apareció una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Apareció una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario

Allanamientos: secuestraron casi 450 millones de pesos en efectivo en un mes

Allanamientos: secuestraron casi 450 millones de pesos en efectivo en un mes

La Ciudad
Ni Una Menos: organizaciones feministas marcharán este miércoles en Rosario
La Ciudad

Ni Una Menos: organizaciones feministas marcharán este miércoles en Rosario

Mil65: el programa de la Municipalidad para acompañar a la primera infancia y personas mayores

Mil65: el programa de la Municipalidad para acompañar a la primera infancia y personas mayores

Zona oeste: un camionero se descompensó, chocó dos autos y derribó un semáforo

Zona oeste: un camionero se descompensó, chocó dos autos y derribó un semáforo

Crisis en discapacidad: la Asociación Civil Alas se encamina al cierre

Crisis en discapacidad: la Asociación Civil Alas se encamina al cierre

Un herido grave al volcar un auto en Circunvalación y ruta nacional 34
La ciudad

Un herido grave al volcar un auto en Circunvalación y ruta nacional 34

En lo que va del año, hubo dos bajas por mes en el Conicet de Rosario

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

En lo que va del año, hubo dos bajas por mes en el Conicet de Rosario

La historia de Delia y el sueño de recibirse a los 75 años en la UNR

Por Matías Loja
La Ciudad

La historia de Delia y el sueño de recibirse a los 75 años en la UNR

Femicidios en Argentina: diez adolescentes fueron asesinadas en lo que va de 2026
Información General

Femicidios en Argentina: diez adolescentes fueron asesinadas en lo que va de 2026

Joven baleado en las piernas: detuvieron a un sospechoso, que acusó a su hermano
Policiales

Joven baleado en las piernas: detuvieron a un sospechoso, que acusó a su hermano

El tiempo en Rosario: un martes con muchas nubes y una máxima de 17º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con muchas nubes y una máxima de 17º

La UNR cayó 105 puestos en un ranking mundial que mostró el retroceso argentino
La Ciudad

La UNR cayó 105 puestos en un ranking mundial que mostró el retroceso argentino

Zona Fría: concejales de Unidos le exigen a Losada y Galaretto que voten contra el tarifazo del gas
La Ciudad

Zona Fría: concejales de Unidos le exigen a Losada y Galaretto que voten contra el tarifazo del gas

Condenaron a un abogado y a un policía por extorsionar a un preso en Santa Fe
Policiales

Condenaron a un abogado y a un policía por extorsionar a un preso en Santa Fe

Nuevo round en La Favorita: empresarios culpan a los García y los comercios se van
La Ciudad

Nuevo round en La Favorita: empresarios culpan a los García y los comercios se van

Bioceres denuncia presunta estafa de una exdirectiva por 12 millones de dólares
Economía

Bioceres denuncia presunta estafa de una exdirectiva por 12 millones de dólares

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano
La Ciudad

Rosario suma vuelos directos a un popular destino de Brasil el próximo verano

Panorama Central: Ovando junto a Scaloni, Campaz con Lorenzo y Sández no viaja
Ovación

Panorama Central: Ovando junto a Scaloni, Campaz con Lorenzo y Sández no viaja

Condenado a 17 años por matar a un joven frente a un búnker de Bella Vista
Policiales

Condenado a 17 años por matar a un joven frente a un búnker de Bella Vista

Crimen de Benjamín Scerra: cayó una hermana de los Hereñú y hay 4 detenidos
POLICIALES

Crimen de Benjamín Scerra: cayó una hermana de los Hereñú y hay 4 detenidos

Leda Bergonzi se arrima a la política con el partido de los evangélicos
Política

Leda Bergonzi se arrima a la política con el partido de los evangélicos

El Estado de Florida demanda a ChatGPT porque no es seguro para menores
Información general

El Estado de Florida demanda a ChatGPT porque no es seguro para menores

Tablada: lo condenan por matar a un joven y herir a un jugador de Racing
Policiales

Tablada: lo condenan por matar a un joven y herir a un jugador de Racing

Quién era Elías Morel, el cantante que murió en un accidente en la autopista
Zoom

Quién era Elías Morel, el cantante que murió en un accidente en la autopista

Un joven de Funes quiere recorrer el país para ayudar al Banco de Alimentos

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Un joven de Funes quiere recorrer el país para ayudar al Banco de Alimentos