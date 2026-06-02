Ni Una Menos: organizaciones feministas marcharán este miércoles en Rosario

A 11 años de la primera movilización, la marcha contra la violencia machista se da en un marco de profunda conmoción tras el femicidio de Agostina Vega

Bajo la consigna " Libres y con vida nos queremos ", organizaciones feministas se movilizarán este miércoles 3 de junio en Rosario. La marcha se realiza a 11 años de la primera convocatoria nacional y está profundamente atravesada por la conmoción del reciente femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba.

La concentración está prevista para las 15.30 en la plaza 25 de Mayo, donde previamente se montará una feria de la economía popular. A las 16 empezará la movilización que recorrerá las calles céntricas hasta llegar a la plaza San Martín. Una vez allí, se leerá un documento oficial frente a la sede de Gobernación con los ejes del reclamo.

La convocatoria, impulsada por la Asamblea Lesbotransfeminista Rosario, se enfoca en denunciar el aumento de la vulnerabilidad social y el desmantelamiento de programas nacionales de prevención y asistencia.

En este sentido, las organizaciones sostienen que el reclamo por una vida libre de violencias sigue vigente y reclaman por el retiro de políticas públicas nacionales destinadas a mujeres y diversidades.

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Del femicidio de Chiara Páez al caso Agostina Vega

El movimiento Ni Una Menos nació en 2015 tras el femicidio de Chiara Páez, la adolescente de 14 años asesinada en Rufino por su novio. Desde entonces, cada 3 de junio se convirtió en una fecha emblemática para reclamar políticas públicas y denunciar las distintas formas de violencia que afectan a mujeres y diversidades.

Este año, la movilización llega pocos días después de que se conociera el hallazgo del cuerpo de Agostina Vega en Córdoba. El caso generó conmoción en todo el país y volvió a instalar el debate sobre las violencias machistas, las desapariciones de adolescentes y la necesidad de respuestas estatales eficaces.