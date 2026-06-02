Apareció una mujer que llevaba dos semanas y media desaparecida en Rosario Jesica Contreras, de 35 años, fue hallada este martes en una gomería y quedó bajo resguardo policial. Su familia la buscaba desde el 15 de mayo, cuando salió de su casa de Pasco y Ecuador con una riñonera y sus documentos. 2 de junio 2026 · 15:31hs

Julia Contreras apareció luego de 16 días ausente.

Jesica Juliana Contreras, de 35 años, apareció este martes por la mañana en una gomería de Rouillón y presidente Quintana, luego de permanecer desaparecida durante dos semanas y media. La mujer había sido vista por última vez el viernes 15 de mayo, cuando le envió un mensaje a su hermana Gloria para preguntarle si podía cuidar a su hijo de 6 años. Después se fue de la casa que comparte con su madre y su hermana en la zona de Pasco y Ecuador, llevando sólo una riñonera con algunos documentos.

Desde entonces, su familia no volvió a tener noticias concretas sobre su paradero. “No llevó ni ropa, ni mucha plata. Sólo la riñonera y los documentos. Fuimos a Fiscalía, hicimos una denuncia y estamos esperando que nos llamen o ir y preguntar. Alguien o ella misma nos mandó mensajes desde su celular, son mensajes raros. No nos piden plata ni nada ni nos dicen dónde está”, había contado Gloria. Finalmente, la mujer fue hallada a partir de un trabajo conjunto de la Policía de Investigaciones y Fiscalía.

“Nos avisaron recién, está en comisaría y aparentemente bien”, dijo Barbie, sobrina de Jesica, aunque por el momento no se aclaró dónde permaneció la mujer durante todo este tiempo. La joven también señaló que su tía había tenido “algunos problemas de consumo”, aunque aclaró que no eran situaciones que hubieran generado preocupación en la familia. “Nosotros siempre la cuidamos y nunca tuvo problemas con eso. El nene —su hijo— dijo que debía plata, pero no por drogas. Por ahí comentó que debía en algún negocio, el almacén, y el nene lo escuchó. No sabemos tampoco”, agregó.