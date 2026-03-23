Las razones del triunfo de Newell's: los cambios de dibujo táctico y de jugadores

Frank Kudelka hizo un giro brusco, con 7 variantes que mejoraron el nivel de los reemplazados y el retorno al 4-2-3-1 por el 4-3-3 que había dado ventajas

Facundo Guch fue el mejor de las modificaciones que decidió Kudelka en el once de Newell's.

La dura derrota de Newell’s contra Lanús desembocó en un cambio brusco del entrenador Frank Kudelka para el partido del sábado pasado contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Reemplazó a 7 futbolistas titulares y modificó el sistema táctico. Estas decisiones tuvieron efecto.

La Lepra alcanzó la primera victoria en el torneo Apertura. No le sobró nada. Tuvo muy poco fútbol. Pero lo ganó, por 1 a 0 Por buscarlo con mayor determinación que su rival y por las irrupciones positivas de los futbolistas elegidos para jugar.

La victoria era imprescindible. Para sumar puntos que son necesarios para la tabla anual y para incrementar el promedio. Y más. Para ganar algo de paz y mejorar la autoestima. Una pausa tranquilizadora y reparadora, pero breve. Porque la lucha por la permanencia en primera seguirá durante la temporada.

El dibujo táctico 4-2-3-1 que propuso Kudelka en anteriores partidos volvió a ponerse en escena contra los mendocinos. Dejó atrás el experimento del 4-3-3 que puso ante Lanús y que tan caro le costó al equipo rojinegro , al margen del pésimo nivel individual y colectivo.

Porque el equipo estuvo descompensado. Con un sistema que no sirvió para contener a los dúctiles mediocampistas del Granate. La ubicación de Rodrigo Herrera de volante interno derecho fue uno de los desaciertos.

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La táctica que se planteó el sábado en el Coloso fue un paso adelante con respecto al que se utilizó la fecha pasada. Existió un mayor equilibrio, aunque tampoco es posible pasar por alto que Gimnasia de Mendoza es mucho menos exigente que Lanús.

Otro motivo para entender el éxito rojinegro fue el crecimiento del equipo a partir del nivel de la mayoría de los 7 que Kudelka puso en la formación titular.

Facundo Guch volvió y aportó en ataque

De todos ellos, Facundo Guch fue el que mejor respondió. Recuperado de la contusión del muslo izquierdo que le impidió estar contra Lanús, reemplazó a David Sotelo y le dio al equipo más caudal de juego ofensivo. Buscó gambetear, siempre hacia adelante, pese a que a veces se equivocó en la resolución o en las entregas.

Parecido fue el desempeño de Walter Núñez, sustituto de Luciano Herrera. El atacante, sobre el cual todavía no hay explicación de por qué fue al banco en cancha de Lanús, intentó desequilibrar por afuera contra los mendocinos, dándole otra postura ofensiva al equipo. También ensayó remates al arco que llevaron peligro.

El ingreso de Matías Cóccaro por Juan Ignacio Ramírez fue otro acierto. Revitalizó la ofensiva. El exHuracán dejó atrás una lesión y tuvo una constante participación. Aguantó la pelota, se tiró a los costados, buscó de arriba y metió una chilena que fue a las manos de César Rigamonti.

El lateral izquierdo, ahora de Jerónimo Russo

Por el lado del lateral izquierdo, donde pasaron cuatro futbolistas en solo 11 partidos, Jerónimo Russo jugó por Martín Luciano. No tuvo grandes fallas en defensa y pasó al ataque con determinación. Envió el centro pasado para el gol de Walter Mazzantti.

La presencia de Jerónimo Gómez Mattar en el medio por Rodrigo Herrera le brindó a Newell’s otra cuota de calidad. Se mostró para ser el receptor, la llevó y trató de hacerla circular. El equipo ganó en prolijidad.

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En la zaga, Bruno Cabrera no desentonó. Lo comprometieron poco, pero lo suyo fue correcto, en un puesto donde Saúl Salcedo acumulaba flojas actuaciones, con goles rivales que llegaban en la zona donde le tocaba defender.

Y no le costó demasiado a Armando Méndez mejorar la baja actuación de Martín Ortega del partido anterior. Lo atacaron poco y trató de proyectarse, aunque con poco final de jugada. La expulsión por protestarle al árbitro fue una mancha negra.

Las actuaciones de Walter Mazzantti y Williams Barlasina, en distinto orden de importancia, fueron determinantes. Pero mucho contribuyeron todos los mencionados. Kudelka eligió bien.