La Capital | Ovación | Newell's

Las razones del triunfo de Newell's: los cambios de dibujo táctico y de jugadores

Frank Kudelka hizo un giro brusco, con 7 variantes que mejoraron el nivel de los reemplazados y el retorno al 4-2-3-1 por el 4-3-3 que había dado ventajas

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

23 de marzo 2026 · 06:10hs
Facundo Guch fue el mejor de las modificaciones que decidió Kudelka en el once de Newells.

Leo Vincenti

Facundo Guch fue el mejor de las modificaciones que decidió Kudelka en el once de Newell's.

La dura derrota de Newell’s contra Lanús desembocó en un cambio brusco del entrenador Frank Kudelka para el partido del sábado pasado contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Reemplazó a 7 futbolistas titulares y modificó el sistema táctico. Estas decisiones tuvieron efecto.

La Lepra alcanzó la primera victoria en el torneo Apertura. No le sobró nada. Tuvo muy poco fútbol. Pero lo ganó, por 1 a 0 Por buscarlo con mayor determinación que su rival y por las irrupciones positivas de los futbolistas elegidos para jugar.

La victoria era imprescindible. Para sumar puntos que son necesarios para la tabla anual y para incrementar el promedio. Y más. Para ganar algo de paz y mejorar la autoestima. Una pausa tranquilizadora y reparadora, pero breve. Porque la lucha por la permanencia en primera seguirá durante la temporada.

Otro dibujo más confiable

El dibujo táctico 4-2-3-1 que propuso Kudelka en anteriores partidos volvió a ponerse en escena contra los mendocinos. Dejó atrás el experimento del 4-3-3 que puso ante Lanús y que tan caro le costó al equipo rojinegro, al margen del pésimo nivel individual y colectivo.

Porque el equipo estuvo descompensado. Con un sistema que no sirvió para contener a los dúctiles mediocampistas del Granate. La ubicación de Rodrigo Herrera de volante interno derecho fue uno de los desaciertos.

>> Leer más: Walter Mazzantti, el delantero que se repuso a dos reveses del VAR y le dio un triunfazo a Newell's

La táctica que se planteó el sábado en el Coloso fue un paso adelante con respecto al que se utilizó la fecha pasada. Existió un mayor equilibrio, aunque tampoco es posible pasar por alto que Gimnasia de Mendoza es mucho menos exigente que Lanús.

Otro motivo para entender el éxito rojinegro fue el crecimiento del equipo a partir del nivel de la mayoría de los 7 que Kudelka puso en la formación titular.

Facundo Guch volvió y aportó en ataque

De todos ellos, Facundo Guch fue el que mejor respondió. Recuperado de la contusión del muslo izquierdo que le impidió estar contra Lanús, reemplazó a David Sotelo y le dio al equipo más caudal de juego ofensivo. Buscó gambetear, siempre hacia adelante, pese a que a veces se equivocó en la resolución o en las entregas.

Parecido fue el desempeño de Walter Núñez, sustituto de Luciano Herrera. El atacante, sobre el cual todavía no hay explicación de por qué fue al banco en cancha de Lanús, intentó desequilibrar por afuera contra los mendocinos, dándole otra postura ofensiva al equipo. También ensayó remates al arco que llevaron peligro.

El ingreso de Matías Cóccaro por Juan Ignacio Ramírez fue otro acierto. Revitalizó la ofensiva. El exHuracán dejó atrás una lesión y tuvo una constante participación. Aguantó la pelota, se tiró a los costados, buscó de arriba y metió una chilena que fue a las manos de César Rigamonti.

El lateral izquierdo, ahora de Jerónimo Russo

Por el lado del lateral izquierdo, donde pasaron cuatro futbolistas en solo 11 partidos, Jerónimo Russo jugó por Martín Luciano. No tuvo grandes fallas en defensa y pasó al ataque con determinación. Envió el centro pasado para el gol de Walter Mazzantti.

La presencia de Jerónimo Gómez Mattar en el medio por Rodrigo Herrera le brindó a Newell’s otra cuota de calidad. Se mostró para ser el receptor, la llevó y trató de hacerla circular. El equipo ganó en prolijidad.

>> Leer más: Newell's consiguió un triunfo liberador que lo ayuda a recobrar fuerzas para una dura lucha

En la zaga, Bruno Cabrera no desentonó. Lo comprometieron poco, pero lo suyo fue correcto, en un puesto donde Saúl Salcedo acumulaba flojas actuaciones, con goles rivales que llegaban en la zona donde le tocaba defender.

Y no le costó demasiado a Armando Méndez mejorar la baja actuación de Martín Ortega del partido anterior. Lo atacaron poco y trató de proyectarse, aunque con poco final de jugada. La expulsión por protestarle al árbitro fue una mancha negra.

Las actuaciones de Walter Mazzantti y Williams Barlasina, en distinto orden de importancia, fueron determinantes. Pero mucho contribuyeron todos los mencionados. Kudelka eligió bien.

Noticias relacionadas
Frank Kudelka ganó su primer cotejo desde su vuelta a Newells.

Frank Kudelka: "La victoria es un alivio en lo anímico, pero hay que sumar mejor juego"

Walter Mazzantti fue al frente todo el partido y tuvo recompensa en el final. Gol y figura del encuentro. 

Walter Mazzantti, el delantero que se repuso a dos reveses del VAR y le dio un triunfazo a Newell's

Matías Cóccaro disputa con todo la pelota. Newells ganó con los dientes apretados.

Newell's consiguió un triunfo liberador que lo ayuda a recobrar fuerzas para una dura lucha

Newells pudo festejar frente a su público y cortó varias rachas.

Newell's ganó por primera vez en 2026 y volvió a sumar de a tres después de 11 partidos

Ver comentarios

Las más leídas

De los creadores de Tyna, llega el primer almacén inteligente a la vista de sus clientes

De los creadores de Tyna, llega el primer almacén inteligente a la vista de sus clientes

Otra empresa láctea santafesina está en crisis: preocupa el futuro de sus 80 trabajadores

Otra empresa láctea santafesina está en crisis: preocupa el futuro de sus 80 trabajadores

Comienzan las clases en la UNR: cuáles son las carreras más elegidas

Comienzan las clases en la UNR: cuáles son las carreras más elegidas

Ya arrancó la Fiesta Nacional del Helado Artesanal en Rosario: lo que hay que saber

Ya arrancó la Fiesta Nacional del Helado Artesanal en Rosario: lo que hay que saber

Lo último

La crisis en discapacidad pone a las instituciones en una situación límite

La crisis en discapacidad pone a las instituciones en una situación límite

Bruno Nápoli: La rapiña y el pillaje formaban parte de la política de la dictadura

Bruno Nápoli: "La rapiña y el pillaje formaban parte de la política de la dictadura"

Central: la vuelta de Mallo tuvo un error grosero, que fue como un golpe de nocaut

Central: la vuelta de Mallo tuvo un error grosero, que fue como un golpe de nocaut

La crisis en discapacidad pone a las instituciones en una situación límite

El atraso en el pago de aranceles hace imposible sostener alquileres y servicios. La historia de El Cruce, un centro que a fin de año cerró sus puertas

La crisis en discapacidad pone a las instituciones en una situación límite

Por Carina Bazzoni
Central se vio en el espejo de jugar sin Di María ante un rival equiparable y la imagen no le gustó

Por Gustavo Conti
Ovación

Central se vio en el espejo de jugar sin Di María ante un rival equiparable y la imagen no le gustó

Cuidacoches: se labraron unas 70 actas a lo largo del fin de semana

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Cuidacoches: se labraron unas 70 actas a lo largo del fin de semana

Otra empresa láctea santafesina está en crisis: preocupa el futuro de sus 80 trabajadores
Economía

Otra empresa láctea santafesina está en crisis: preocupa el futuro de sus 80 trabajadores

El tiempo en Rosario: lunes con chances de tormentas por la madrugada y mejoras hacia la tarde
La ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con chances de tormentas por la madrugada y mejoras hacia la tarde

De los prófugos más buscados a la prisión preventiva: imputaron a Chamí Mendoza como miembro de Los Menores
Policiales

De los "prófugos más buscados" a la prisión preventiva: imputaron a Chamí Mendoza como miembro de Los Menores

Dejanos tu comentario
Las más leídas
De los creadores de Tyna, llega el primer almacén inteligente a la vista de sus clientes

De los creadores de Tyna, llega el primer almacén inteligente a la vista de sus clientes

Otra empresa láctea santafesina está en crisis: preocupa el futuro de sus 80 trabajadores

Otra empresa láctea santafesina está en crisis: preocupa el futuro de sus 80 trabajadores

Ya arrancó la Fiesta Nacional del Helado Artesanal en Rosario: lo que hay que saber

Ya arrancó la Fiesta Nacional del Helado Artesanal en Rosario: lo que hay que saber

El tiempo en Rosario: lunes con chances de tormentas por la madrugada y mejoras hacia la tarde

El tiempo en Rosario: lunes con chances de tormentas por la madrugada y mejoras hacia la tarde

Bailes en espacios públicos de Rosario: cumbia, milonga y ritmos que toman la ciudad

Bailes en espacios públicos de Rosario: cumbia, milonga y ritmos que toman la ciudad

Ovación
Las razones del triunfo de Newells: los cambios de dibujo táctico y de jugadores

Por Rodolfo Parody
Ovación

Las razones del triunfo de Newell's: los cambios de dibujo táctico y de jugadores

Las razones del triunfo de Newells: los cambios de dibujo táctico y de jugadores

Las razones del triunfo de Newell's: los cambios de dibujo táctico y de jugadores

Central mostró su peor cara y dejó atrás una racha que traía como pilar de la buena campaña

Central mostró su peor cara y dejó atrás una racha que traía como pilar de la buena campaña

El uno x uno de Central ante Independiente Rivadavia: Jaminton Campaz el que más obligó

El uno x uno de Central ante Independiente Rivadavia: Jaminton Campaz el que más obligó

Policiales
De los prófugos más buscados a la prisión preventiva: imputaron a Chamí Mendoza como miembro de Los Menores
Policiales

De los "prófugos más buscados" a la prisión preventiva: imputaron a Chamí Mendoza como miembro de Los Menores

Villa Gobernador Gálvez: matan de un tiro en la cabeza a una mujer policía y demoran a su hijo de 15 años

Villa Gobernador Gálvez: matan de un tiro en la cabeza a una mujer policía y demoran a su hijo de 15 años

Un tren embistió a un auto en un paso a nivel de San Lorenzo y murió un joven rosarino de 20 años

Un tren embistió a un auto en un paso a nivel de San Lorenzo y murió un joven rosarino de 20 años

Discusión, puñaladas y muerte: asesinaron a un adolescente en el límite entre Rosario y Pérez

Discusión, puñaladas y muerte: asesinaron a un adolescente en el límite entre Rosario y Pérez

La Ciudad
La crisis en discapacidad pone a las instituciones en una situación límite

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

La crisis en discapacidad pone a las instituciones en una situación límite

Tecnoteca ya reunió más de 2 mil anotados para sus cursos de oficios digitales

Tecnoteca ya reunió más de 2 mil anotados para sus cursos de oficios digitales

Cuidacoches: se labraron unas 70 actas a lo largo del fin de semana

Cuidacoches: se labraron unas 70 actas a lo largo del fin de semana

El tiempo en Rosario: lunes con chances de tormentas por la madrugada y mejoras hacia la tarde

El tiempo en Rosario: lunes con chances de tormentas por la madrugada y mejoras hacia la tarde

La campaña de la vacuna antigripal 2026 en Santa Fe empezó con un salto exponencial
La Ciudad

La campaña de la vacuna antigripal 2026 en Santa Fe empezó con un salto exponencial

Internaron a un hombre quemado por un principio de incendio en una estación de gas
La Ciudad

Internaron a un hombre quemado por un principio de incendio en una estación de gas

Cientos de rosarinos buscan hacerse oír en la audiencia pública por la ley de glaciares

Por Tomás Barrandeguy
La ciudad

Cientos de rosarinos buscan hacerse oír en la audiencia pública por la ley de glaciares

De desertor a desaparecido, la historia de Omar Leopoldo Enrico a 50 años del golpe

Por Ruth Oitana
La Región

De "desertor" a desaparecido, la historia de Omar Leopoldo Enrico a 50 años del golpe

Prisión perpetua para un joven por ejecutar a dos menores de edad en zona oeste
Policiales

Prisión perpetua para un joven por ejecutar a dos menores de edad en zona oeste