Las mejores fotos de la gran fiesta de Central campeón

El plantel campeón de central junto a su técnico el Patón Bauza dieron la vuelta olímpica en el Gigante de Arroyito que estuvo repleto. Hubo un partido de exhibición con glorias auriazules, música en vivo y un colorido show de fuegos artificiales.

Uno de los momentos más especiales de la noche fue cuando el Patón Bauza ingresó con la copa en la mano, la que levantó a modo de ofrenda ni bien subió al escenario.

"Esta es una noche que la soñamos. No es casualidad. Cuando me fueron a hablar dije 'vuelo para ser campeón' y acá estamos. Me alegro por los jugadores, que son los verdaderos artífices, por los hinchas que apoyaron siempre. Yo seguiré sumando siempre para que Central esté donde tiene que estar: campeón siempre", dijo el Patón emocionado.