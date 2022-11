Las bajas de la selección en los últimos momentos

Fue, pero... Nico González intentó pero no está apto para la competencia. De baja.

Nicolás González y Joaquín Correa se quedaron afuera de Qatar 2022 por lesiones . Estas bajas se suman a la Giovani Lo Celso, quien por un problema muscular tampoco estará en esta Copa del Mundo. La selección argentina, en los últimos mundiales, tiene un largo historial de futbolistas que eran una fija para disputar el Mundial y no pudieron hacerlo .

Miguel Angel Russo, quien sumó muchos minutos en la etapa previa con Carlos Bilardo, incluyendo un gol ante Venezuela por las eliminatorias, tuvo en enero de 1986 un accidente doméstico, que derivó en una operación en la rodilla. Los tiempos de la recuperación le jugaron una mala pasada y se quedó sin poder integrar la lista de buena fe.

Ya en tierra azteca, Daniel Passarella, capitán de la selección campeona en Argentina 1978, sufrió una infección intestinal que lo marginó de toda la competencia.

Italia 1990

Tras recuperarse de un cuadro de hepatitis, y después de haber hecho mucho esfuerzo para jugar este Mundial, Jorge Valdano se quedó afuera de la lista, ya que Bilardo no lo veía bien.

Otros dos referentes, que tampoco pudieron estar y fueron dados de baja a última hora, fueron: el Tata José Luis Brown (afección meniscal en la rodilla derecha), autor de uno de los goles en la final de México 86 y Néstor Clausen (reiteradas lesiones musculares).

Estados Unidos 1994

El ex volante de Newell’s, Darío Franco, que sufrió una fractura de tibia y peroné de la pierna derecha provocada tras una fuerte infracción de Marco Sandy durante un partido contra Bolivia en la Copa América de Ecuador 1993, volvió a la actividad, pero sin el nivel futbolístico que tenía antes.

Sin bien Alfio Basile lo dejó afuera de la lista de la buena fe, lo llevó igual a Estados Unidos en reconocimiento de lo que hizo durante el ciclo del Coco.

Corea – Japón 2002

Hace 20 años, quien no pudo participar fue Roberto Ayala, quien tenía asignada la camiseta número 2 en la lista de buena fe de Marcelo Bielsa. El defensor sufrió una lesión muscular durante el calentamiento previo al debut frente a Nigeria, y como Argentina no superó la fase de grupos, no pudo participar de ese Mundial.

Brasil 2014

Alejandro Sabella decidió prescindir a último momento de Ever Banega, que había regresado a Argentina para jugar en Newell’s. Las cosas no fueron tan bien como estaba pensado. Las molestias físicas volvieron a aparecer. A principios de mayo sufrió una infección pulmonar y eso fue lo que terminó de empeorar definitivamente su actualidad.

Rusia 2018

Los últimos dos casos en 2018 fueron el de Manuel Lanzini, con rotura del ligamento cruzado, y faltando 20 días, Jorge Sampaoli marginó a Sergio Romero por una lesión en la rodilla derecha y le impidió a Chiquito sumar su tercer Mundial y batir el récord del Pato Fillol.