Larriera valoró el triunfo y lamentó: "Seguro que tendremos sancionados"

“Hoy ganar no es lo único, es lo más importante. Y en este tipo de partidos es lo único. El análisis del equipo lo voy a ver después, me parece que había que ganar y punto”, comenzó la rueda de prensa el DT Mauricio Larriera . Y sin pelos en la lengua habló también sobre los serios incidentes del final, tras la victoria 1 a 0 ante Riestra:

“En el final hubo un foco ígneo, estaba el pasto seco, no sé que pasó, hay diferentes versiones y sí me da cierta vergüenza porque yo soy parte de que terminé así un partido de fútbol. Pido disculpas porque estamos generando violencia desde adentro de la cancha. Y normalmente se genera desde afuera y desde ciertos sectores. Es una pena porque el partido no ameritaba terminar así. No estaba ni siquiera picado. Somos seres humanos, cometemos errores y seguramente con la filmación de todo lo que pasó habrá sancionados”.