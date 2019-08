La venta del Colo Gil sigue en vilo y "no hay nada oficial"

Desde Central siguen asegurando con firmeza que "por el momento no hay nada oficial por Leonardo Gil con respecto a su posible traspaso a Colo Colo”. A la vez certifican que "hay un intermediario que está trabajando” para ver si puede ubicar al Colo en el equipo cacique. También hay que remarcar que los canallas sólo están dispuestos a desprenderse del volante central siempre y cuando adquieran la totalidad de la ficha. En este caso no entra en la cabeza de ningún directivo vender un porcentaje del futbolista. Otro tema que mantiene en vilo es que llegado el momento de recibir una propuesta formal "se la evaluará y analizará también con el cuerpo técnico”. Aunque si los números son seductores no les temblará el pulso para bajarle el martillo a la gestión por más que el Colorado haya arrancado con buenas actuaciones la Superliga.

Ovación ya certificó que Colo Colo tiene en la mira a Gil. Del otro lado de la Cordillera las versiones son varias. Y de toda índole. Desde que el jugador podría arribar de un momento a otro y que su elevada cotización también es el principal obstáculo por el momento.

La intención canalla es vender al Colo entre 1,6 y dos millones de dólares limpios. Si bien ayer llegó un ofrecimiento de 600 mil dólares por la mitad de la ficha mediante un empresario que está llevando las tratativas, lo cierto es que desde Arroyito fueron claros y contundentes. "Por ese monto que ni se molesten en realizar la oferta”, le confió un alto directivo auriazul a este medio anoche.

"La única manera que emigre es si compran todo el pase”, agregó una calificada voz canalla, quien pidió mantener reserva de identidad. "No podemos desprendernos de un futbolista de 28 años vendiendo sólo la mitad de la ficha. Será todo o nada”, enfatizó luego de confesar que "sabemos que necesitamos vender, pero tampoco actuaremos por impulso”.

Mientras que desde Chile le aseguraron anoche a este medio que "el jugador Gil es uno de los que suena con fuerza aquí, aunque también los responsables de las distintas áreas del Colo Colo informan que en estos momentos están viendo cuáles serán los pasos a seguir. Sobre todo porque están hablando de una inversión importante para lo que representa la economía del club actual tras algunos fichajes como también la indemnización que debieron abonarle a Sporting Cristal de Perú por el cuerpo técnico de Mario Salas”.

En cuanto al profesional hay que remarcar que ayer a media mañana jugó para los titulares en el ensayo informal que realizó Central frente a Argentino, que fue a puertas cerradas en el country de Arroyo Seco y ganó el dueño de casa 2 a 1 con tantos de Sebastián Ribas y Diego Zabala, según indicó la web oficial del club (ver página 5).

En Arroyito sostienen además que seguirán abiertos al diálogo con el empresario que está encargado de ver si puede fichar al Colorado en el popular club trasandino. Incluso confían en que la operación llegue a buen puerto. Sea por el progreso del jugador como también por esa necesaria inyección de dinero que recibiría la entidad canalla si finalmente se concreta la transferencia.