Urgencia. Tras la derrota en Mendoza, De Felippe está obligado a conseguir una victoria ante los tucumanos.

Ahora, más que antes, está todo en manos de Omar De Felippe. Se trata del armado del equipo en nombres y táctica. Es que si le erra difícilmente tenga otra chance de elegir a los once de Newell's. Es así de contundente el tema. No debe dudar. No puede fallar en convencer. Claro que esto es un juego, y de equipo, que es justamente lo que no encontró. Por lesiones, suspensiones o bajo nivel de los protagonistas para jugar que eligió en estas 12 fechas que lleva al frente del plantel en torneos de Superliga (4 triunfos de local, 2 empates y 6 derrotas). Claro, también el rival cuenta y mirando al lunes enfrente tendrá a Atlético Tucumán en el Coloso, por eso tampoco puede fallar.

Jugar a ganador es lo único. Tal vez con otro esquema. Porque el que viene apostando no le dio un pleno, tiró este tiempo con triunfos pequeños ante San Martín de San Juan, Tigre, Talleres y Defensa y Justicia y zafó las fichas ante Independiente de local. Y la bola vuelve a rodar y en el paño verde la distribución del juego le dirá si sigue o no va más.

Es cierto que el DT rojinegro tiene pocas fichas fuertes. Y a la principal, condicionada por falta de ritmo. Igual debe arriesgarla de entrada. Mauro Formica debe jugar hasta que aguante. No es lo mismo que arranque con Newell's en cero que 1 abajo o 2 como en Mendoza. La categoría y lo que influye el Gato es vital para este conjunto que aún no es equipo.

Con Figueroa, si el Negro no es el dubitativo que se vio ante Godoy Cruz. Con Oviedo, si el DT confía en que el paraguayo puede ser primera opción de gol junto a Leal, al que no puede sacar por más que anduvo flojísimo en tierra mendocina. Tal vez se sacó la mufa de estar peleado con el gol en el cierre ante el Tomba.

Cómo será que el portugués no convertía por los torneos de Superliga desde el 2-1 a Tigre. Pasaron 8 jornadas: 850 minutos, desde los 43 de aquel partido en el Coloso a los 83' del cotejo en Mendoza.

Y con Fértoli arrancando por izquierda, ahí por dónde ya demostró que influye más. El DT lo cambió de sector en Mendoza y el Rayo no iluminó la ofensiva leprosa. No se lo discute, si bien eligió mal un par de definiciones en Mendoza, es el que más y mejor llega a posiciones de gol. Es más, convirtió 4 goles de los últimos 10 de Newell's. Es cierto que falló estando 0-0 con Godoy Cruz, a los 3' un mano a mano con el arquero, pero estuvo ahí.

Tendrá que aprovechar más a Rivero y el mismo volante también debe creer en sí mismo. Como en esas buenas pelotas profundas que metió en la primera mitad en Mendoza y los de adelante no supieron aprovechar. Claro, también si De Felippe lo deja hacer. O prefiere otra cosa, porque acá no se trata de armarle el equipo al técnico sino evaluar lo que se ve.

Lo que se observa con el equipo lanzado a buscar el triunfo que necesita, que viene postergado desde el 1-0 a Defensa en la penúltima fecha del torneo pasado (obvio, no se cuenta Copa Argentina), que es el único resultado que le dará vida tras los próximos noventa y pico de minutos que durará la próxima bola que se juega De Felippe para tener una nueva ronda de fichas para apostar cuando salga de Rosario con su equipo rojinegro.





