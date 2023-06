La sub-17 de Newell's empató en su segundo cotejo en Brasil

Como suplentes iniciaron: Álvaro Villar, Francisco Scarpeccio, Valentino Acuña, Martino Lalli, Valentino Macaya Ferragut, Santino Viola, Eric Moreno Martín y Uriel Erosa.

Luego del partido Mateo Silvetti manifestó “Se que nuestros familiares estuvieron mirando desde Rosario por internet y eso siempre no pone contento. El partido fue complicado. Queríamos ganar, pero no se pudo. Todavía no estamos clasificados y quizás con los resultados de la próxima fecha lo podamos hacer. El campo de juego estaba un poco pesado y eso nos costó un poco”.

El próximo rival de Newell’s será Gremio, a quien enfrentará este martes, mientras que el miércoles cerrará la fase de grupos con San Pablo.