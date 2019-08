La solidez en el fondo esta vez no se vio

"Se mejoró mucho y tuve poca intervenciones en estos dos partidos. Contra Talleres creo que me patearon una sola vez y en Tucumán hubo varios remates pero de afuera del área. Cuando el arquero tiene que intervenir lo menos posible, mejor". Esas fueron las palabras de Jeremías Ledesma en la previa de San Lorenzo, resaltando la labor defensiva del equipo en las dos primeras fechas. Después de los 90 minutos en el Nuevo Gasómetro quedó claro que en ese punto hubo un paso hacia atrás. Es que el Ciclón llegó muchas veces con claridad al arco defendido por el pergaminense, quien no sólo sufrió dos goles, sino que San Lorenzo metió dos tiros en los palos y hasta se dio el lujo de errar un penal. La cantidad de chances que le generaron al equipo de Diego Cocca expuso el mal desempeño del equipo en materia defensiva. Esta vez la solidez que había mostrado en los primeros encuentros no se vio. Para fortuna del canalla el Ciclón falló bastante y por eso rescató un punto.