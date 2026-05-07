Explotó todo en Real Madrid: Valverde y Tchouaméni se pelearon y uno de ellos terminó internado

El vestuario Merengue atraviesa un momento de tensión por los malos resultados y un nuevo enfrentamiento entre el uruguayo y el francés obligó a la CD a intervenir

El vestuario de Real Madrid atraviesa horas de máxima tensión luego de un nuevo episodio conflictivo entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni que terminó generando preocupación dentro del club. Lo que comenzó como una jornada cargada de tensión en el entrenamiento terminó derivando en un serio altercado que obligó incluso a trasladar al mediocampista uruguayo a un hospital por una lesión sufrida durante el enfrentamiento.

La situación provocó una inmediata reacción de la dirigencia madridista, que decidió intervenir de manera directa ante un conflicto que ya consideran insostenible. Según trascendió desde España, el episodio fue catalogado internamente por integrantes del plantel como “el más grave jamás vivido en Valdebebas" , lo que refleja el nivel de preocupación que existe dentro de la institución.

El problema entre ambos futbolistas no sería un hecho aislado. Desde hace semanas se habla de un ambiente enrarecido dentro del vestuario de Real Madrid , marcado por tensiones internas, diferencias personales y un desgaste evidente en la convivencia diaria entre algunos referentes del plantel. De acuerdo con la información publicada por medios españoles, el conflicto comenzó desde temprano en la jornada de entrenamiento.

Todo mal en Real Madrid

Fuentes cercanas al vestuario aseguraron que Valverde se negó a saludar a Tchouaméni al inicio de la práctica y esto generó un clima hostil entre ambos jugadores. A partir de ese momento, el entrenamiento se desarrolló en un contexto cargado de tensión. Las entradas fuertes y los cruces durante los ejercicios fueron aumentando progresivamente, especialmente por parte del futbolista uruguayo, hasta que la situación terminó explotando al finalizar la práctica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FutboolFichajes/status/2052397540214009904&partner=&hide_thread=false El momento exacto donde Fede Valverde regresa a Valdebebas, acompañado de Mina Bonino, tras ser hospitalizado por el golpe de Aurelién Tchouaméni. pic.twitter.com/xMgCENxmS7 — Fútbol Fichajes (@FutboolFichajes) May 7, 2026

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Siempre según las mismas versiones, la pelea subió rápidamente de tono dentro del vestuario y obligó a intervenir a varios integrantes del plantel para evitar que el conflicto pasara a mayores. En medio del altercado, Valverde sufrió una fuerte contusión y debió ser trasladado a un hospital para recibir atención médica. Luego regresó al predio acompañado por su pareja.

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Las fuentes consultadas remarcan que la lesión no fue consecuencia de un golpe intencional de Tchouaméni, aunque el episodio terminó profundizando todavía más el malestar interno. El incidente dejó expuesta la delicada convivencia que atraviesa actualmente el plantel merengue en uno de los momentos más sensibles de la temporada.