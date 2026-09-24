La Capital | Ovación | Lionel Scaloni

Lionel Scaloni habló sobre su continuidad en la selección argentina: "Hay ganas de estar acá"

El entrenador mantuvo la incógnita sobre su futuro, pero aseguró que tiene predisposición para reunirse con Claudio Tapia y definir su renovación

24 de septiembre 2026 · 13:43hs
Google Seguir a La Capital en Google
Lionel Scaloni tiene contrato con la selección argentina hasta finales de 2026

Lionel Scaloni tiene contrato con la selección argentina hasta finales de 2026

Lionel Scaloni habló este jueves sobre su continuidad como entrenador de la selección argentina. Después de la práctica del plantel en el predio de Ezeiza, el técnico se dirigió ante la prensa y aseguró que "todavía no hay novedades" sobre su futuro al frente del equipo.

El entrenador había puesto en duda su continuidad después de la final del Mundial 2026, que Argentina perdió ante España. Dos meses después de aquel partido, volvió a referirse públicamente a su futuro y aseguró que todavía no existe una definición: "No hay novedades todavía. Me reuniré con el presidente estos días".

El entrenador contó que ambos tenían previsto encontrarse el miércoles, pero el encuentro se postergó: "Ayer nos íbamos a reunir pero tuve que ir al dentista y no pudimos. Hoy él está en Paraguay. Hablaremos, está la predisposición máxima para sentarse, pero cuando tengamos que comunicar algo, lo haremos. Por ahora sigue todo igual".

También recordó el impacto que tuvo la final perdida ante los europeos: "La semana esa fue muy emotiva. Tuve tiempo de desconectar un poco y dejar pasar la amargura de no haber podido ganar. Me quedé con la tranquilidad de que dejamos todo".

El entrenador también explicó las decisiones que tomó en la convocatoria para los próximos amistosos, con la incorporación de nuevos nombres y la ausencia de algunos futbolistas habituales.

>> Leer más: Venta de entradas para la despedida de Messi con la selección argentina: precios y cómo comprarlas

"El indicio de la convocatoria es lo que haría cualquier entrenador. Se terminó un Mundial y es un lindo momento para que haya algo de recambio. La mayoría va a seguir estando y es gente joven", sostuvo el pujatense.

Scaloni comparó el proceso con el que inició después del Mundial de Rusia 2018: "Es pensado como en 2018, que hicimos lo mismo sin saber si íbamos a estar o no. Trabajamos para la Selección, no para algo personal. Es algo que debíamos hacer y pensamos que puede dar sus frutos y puede llevar tiempo, pero con la mente en que estos chicos nuevos se puedan quedar".

En ese sentido, el entrenador remarcó que el objetivo está puesto en el futuro del seleccionado más allá de su situación personal.

El técnico campeón del mundo en Qatar 2022 volvió a dejar abierta la posibilidad de continuar, aunque evitó confirmar una renovación: "Las ganas de estar acá están, eso seguro. Pero hay un montón de aspectos para hablar con el presidente. Después de un torneo tan emotivo uno se sienta y lo piensa".

El entrenador también habló sobre la despedida de Lionel Messi en el marco del último amistoso de la selección argentina: "Yo creo que un jugador como Messi merece su despedida. Puse mi granito de arena porque deseo estar en la despedida de él, y como no sé si más adelante voy a estar, hicimos fuerzas para que venga, y él hizo ese esfuerzo para poder venir".

Scaloni contó que habló personalmente con Messi para convencerlo de participar del homenaje: "Si hay que hacer un homenaje, este es el momento para que sienta el cariño de toda la gente. Hablé con él para convencerlo de que venga porque más adelante no se sabe qué puede pasar y lo entendió. La AFA también hizo su parte y es algo bonito, se lo merece".

Noticias relacionadas
Papu Gómez, en sus épocas felices en la selección argentina. Luego su carrera entró en un período oscuro. 

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Jeremías Ledesma y Axel Werner son los dos arqueros que compiten por el arco de Central.

A quién tiene apuntado Almirón para cubrir el arco de Central en la Supercopa Internacional

Boca y Racing se enfrentarán el domingo en el Gigante de Arroyito, aunque Vélez quiere impedirlo por un error administrativo del xeneize.

Vélez pidió que no se juegue el partido entre Boca y Racing por la Copa Argentina

En el último clásico en esta división, Central igualó 3 a 3 con Newells, en Arroyo Seco, en un duelo muy atractivo.

Reserva: se juega el clásico entre Newell's y Central en Bella Vista

Ver comentarios

Las más leídas

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Lo último

Sesiona el Senado: el oficialismo busca aprobar la reforma del Banco Central y la ley de Zonas Frías

Sesiona el Senado: el oficialismo busca aprobar la reforma del Banco Central y la ley de Zonas Frías

El dato sobre Estudiantes que mete miedo antes del choque contra Central por la Supercopa Internacional

El dato sobre Estudiantes que mete miedo antes del choque contra Central por la Supercopa Internacional

La primera escuela técnica de Rosario festeja sus 120 años y recupera historias y espacios

La primera escuela técnica de Rosario festeja sus 120 años y recupera historias y espacios

Los combustibles aumentaron entre 2 y 5 por ciento y la suba ya llegó a los surtidores rosarinos

La suba tiene que ver con el precio del barril de petróleo, que se ubica por encima de los u$s 100. Se rompe el acuerdo de estabilidad de precios entre petroleras y refinadoras

Los combustibles aumentaron entre 2 y 5 por ciento y la suba ya llegó a los surtidores rosarinos
Los vuelos directos Rosario-Madrid ilusionan a las agencias: Estamos súper creídos
La Ciudad

Los vuelos directos Rosario-Madrid ilusionan a las agencias: "Estamos súper creídos"

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones de detención
Policiales

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones de detención

Scaloni habló sobre su continuidad en la Selección: Hay ganas de estar acá
Ovación

Scaloni habló sobre su continuidad en la Selección: "Hay ganas de estar acá"

Una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido
La Ciudad

Una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido

Apartaron de un torneo a una jugadora argentina de pádel por un comentario antisemita en redes sociales
Ovación

Apartaron de un torneo a una jugadora argentina de pádel por un comentario antisemita en redes sociales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Central potenció un aspecto clave frente a un partido con título de por medio

Central potenció un aspecto clave frente a un partido con título de por medio

Ovación
El dato sobre Estudiantes que mete miedo antes del choque contra Central por la Supercopa Internacional
Ovación

El dato sobre Estudiantes que mete miedo antes del choque contra Central por la Supercopa Internacional

El dato sobre Estudiantes que mete miedo antes del choque contra Central por la Supercopa Internacional

El dato sobre Estudiantes que mete miedo antes del choque contra Central por la Supercopa Internacional

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

A quién tiene apuntado Almirón para cubrir el arco de Central en la Supercopa Internacional

A quién tiene apuntado Almirón para cubrir el arco de Central en la Supercopa Internacional

Policiales
Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones de detención
Policiales

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones de detención

Cinco condenados por venta de cocaína a baja escala en barrio La Cerámica

Cinco condenados por venta de cocaína a baja escala en barrio La Cerámica

Encontraron al hermano de Franco Casco que había desaparecido en Rosario

Encontraron al hermano de Franco Casco que había desaparecido en Rosario

Capturan en Pérez a un hombre con cocaína dispuesta para la venta

Capturan en Pérez a un hombre con cocaína dispuesta para la venta

La Ciudad
La primera escuela técnica de Rosario festeja sus 120 años y recupera historias y espacios

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

La primera escuela técnica de Rosario festeja sus 120 años y recupera historias y espacios

Una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido

Una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido

Los vuelos directos Rosario-Madrid ilusionan a las agencias: Estamos súper creídos

Los vuelos directos Rosario-Madrid ilusionan a las agencias: "Estamos súper creídos"

Capi visitó a los chicos del Vilela y llenó de alegría el hospital

Capi visitó a los chicos del Vilela y llenó de alegría el hospital

Una mujer denuncia a su madre adoptiva por robo de bebés: Se apropió de mí
La Ciudad

Una mujer denuncia a su madre adoptiva por robo de bebés: "Se apropió de mí"

Anestesiología de la UNR recibió la máxima calificación de Coneau

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Anestesiología de la UNR recibió la máxima calificación de Coneau

La marca de ropa brasileña que metió al campo en su vidriera

Por Lucía Cuffia
Agro

La marca de ropa brasileña que metió al campo en su vidriera

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se jugará el domingo
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se jugará el domingo

Mismos problemas, distintas expectativas: los productores argentinos son más optimistas que los de EEUU
Agro

Mismos problemas, distintas expectativas: los productores argentinos son más optimistas que los de EEUU

Un amigo rosarino le regaló a Milei la corbata de Adam Smith que lució ante la ONU
Política

Un amigo rosarino le regaló a Milei la corbata de Adam Smith que lució ante la ONU

Un hermano de Franco Casco está desaparecido y Fiscalía pide colaboración
Policiales

Un hermano de Franco Casco está desaparecido y Fiscalía pide colaboración

La Coad lleva a Conadu la propuesta de un paro por tiempo indeterminado
La Ciudad

La Coad lleva a Conadu la propuesta de un paro por tiempo indeterminado

Pullaro le abrió la puerta al candidato del PRO que quiere jugar en 2027

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Pullaro le abrió la puerta al candidato del PRO que quiere jugar en 2027

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú
Juegos Suramericanos

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Newells volverá a disputar la Messi Cup en Miami con los mejores clubes del mundo
Ovación

Newell's volverá a disputar la Messi Cup en Miami con los mejores clubes del mundo

La larga lista de jugadores que fueron parte de la gran campaña de Central en 2025 y ya no están

Por Elbio Evangeliste
Ovación

La larga lista de jugadores que fueron parte de la gran campaña de Central en 2025 y ya no están

El tiempo en Rosario: jueves con algo de sol y 27º de temperatura máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con algo de sol y 27º de temperatura máxima

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo un muy buen reparto
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo un muy buen reparto

Un diputado de Entre Ríos negó haber consumido droga en plena sesión
Política

Un diputado de Entre Ríos negó haber consumido droga en plena sesión

Patentes 2027: Buenos Aires anunció fuertes rebajas y qué pasará en Santa Fe
La Ciudad

Patentes 2027: Buenos Aires anunció fuertes rebajas y qué pasará en Santa Fe

Encuesta nacional: ni el auto ni el físico, ¿qué genera más bienestar a los argentinos?
Salud

Encuesta nacional: ni el auto ni el físico, ¿qué genera más bienestar a los argentinos?

El Senado trata este jueves la reforma del Banco Central y el régimen de Zonas Frías
Política

El Senado trata este jueves la reforma del Banco Central y el régimen de Zonas Frías

Detuvieron a un policía por violencia de género contra su pareja en barrio Echesortu
Policiales

Detuvieron a un policía por violencia de género contra su pareja en barrio Echesortu

Mirtha Legrand continúa internada: qué dice el nuevo parte médico
Zoom

Mirtha Legrand continúa internada: qué dice el nuevo parte médico