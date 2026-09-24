Lionel Scaloni habló sobre su continuidad en la selección argentina: "Hay ganas de estar acá"

El entrenador mantuvo la incógnita sobre su futuro, pero aseguró que tiene predisposición para reunirse con Claudio Tapia y definir su renovación

Lionel Scaloni habló este jueves sobre su continuidad como entrenador de la selección argentina . Después de la práctica del plantel en el predio de Ezeiza, el técnico se dirigió ante la prensa y aseguró que "todavía no hay novedades" sobre su futuro al frente del equipo.

El entrenador había puesto en duda su continuidad después de la final del Mundial 2026, que Argentina perdió ante España. Dos meses después de aquel partido, volvió a referirse públicamente a su futuro y aseguró que todavía no existe una definición: "No hay novedades todavía. Me reuniré con el presidente estos días".

El entrenador contó que ambos tenían previsto encontrarse el miércoles, pero el encuentro se postergó: "Ayer nos íbamos a reunir pero tuve que ir al dentista y no pudimos. Hoy él está en Paraguay. Hablaremos, está la predisposición máxima para sentarse , pero cuando tengamos que comunicar algo, lo haremos. Por ahora sigue todo igual ".

También recordó el impacto que tuvo la final perdida ante los europeos: "La semana esa fue muy emotiva. Tuve tiempo de desconectar un poco y dejar pasar la amargura de no haber podido ganar. Me quedé con la tranquilidad de que dejamos todo".

El entrenador también explicó las decisiones que tomó en la convocatoria para los próximos amistosos, con la incorporación de nuevos nombres y la ausencia de algunos futbolistas habituales.

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"El indicio de la convocatoria es lo que haría cualquier entrenador. Se terminó un Mundial y es un lindo momento para que haya algo de recambio. La mayoría va a seguir estando y es gente joven", sostuvo el pujatense.

Scaloni comparó el proceso con el que inició después del Mundial de Rusia 2018: "Es pensado como en 2018, que hicimos lo mismo sin saber si íbamos a estar o no. Trabajamos para la Selección, no para algo personal. Es algo que debíamos hacer y pensamos que puede dar sus frutos y puede llevar tiempo, pero con la mente en que estos chicos nuevos se puedan quedar".

En ese sentido, el entrenador remarcó que el objetivo está puesto en el futuro del seleccionado más allá de su situación personal.

El técnico campeón del mundo en Qatar 2022 volvió a dejar abierta la posibilidad de continuar, aunque evitó confirmar una renovación: "Las ganas de estar acá están, eso seguro. Pero hay un montón de aspectos para hablar con el presidente. Después de un torneo tan emotivo uno se sienta y lo piensa".

El entrenador también habló sobre la despedida de Lionel Messi en el marco del último amistoso de la selección argentina: "Yo creo que un jugador como Messi merece su despedida. Puse mi granito de arena porque deseo estar en la despedida de él, y como no sé si más adelante voy a estar, hicimos fuerzas para que venga, y él hizo ese esfuerzo para poder venir".

Scaloni contó que habló personalmente con Messi para convencerlo de participar del homenaje: "Si hay que hacer un homenaje, este es el momento para que sienta el cariño de toda la gente. Hablé con él para convencerlo de que venga porque más adelante no se sabe qué puede pasar y lo entendió. La AFA también hizo su parte y es algo bonito, se lo merece".