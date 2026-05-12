Horacio Compagnucci: "Soy un defensor de la industria nacional a muerte"

El intendente de Las Parejas puso en foco la producción, la ruta 178 y el futuro fabril de la región en el contexto de la crisis económica

Recientemente 243 familias de Las Parejas fueron beneficiadas con terrenos a bajo costo para la construcción de viviendas.

El intendente de Las Parejas, Horacio Compagnucci, analizó la actualidad de la ciudad durante una entrevista brindada en el streaming de LT8, donde abordó temas vinculados al crecimiento urbano, la infraestructura vial y, especialmente, el presente y futuro del entramado productivo regional.

En el tramo más fuerte de la charla, el mandatario defendió el desarrollo industrial del interior santafesino , reclamó mejoras para la ruta nacional 178 y dejó una definición contundente sobre su mirada económica: “Yo soy un defensor de la industria nacional a muerte”.

Si bien durante la primera parte de la entrevista se repasaron temas relacionados con viviendas, loteos y planificación urbana, cuestiones que ya venían siendo parte de la agenda pública local, el eje central terminó girando en torno al perfil industrial de Las Parejas y al desafío de sostener el crecimiento productivo en un contexto económico complejo.

Compagnucci volvió a remarcar la importancia estratégica de la ruta nacional 178 para toda la región , teniendo en cuenta el enorme movimiento industrial y logístico que generan localidades como Las Parejas, Armstrong y Las Rosas.

El intendente planteó que el crecimiento sostenido de la producción necesita infraestructura acorde y advirtió que muchas veces el desarrollo del interior no encuentra el acompañamiento necesario en materia de obras.

La ruta se transformó con los años en un corredor clave para el traslado de maquinaria agrícola, insumos, trabajadores y producción, convirtiéndose en una vía esencial para el funcionamiento del entramado económico regional por donde circulan miles de vehículos a diario.

Defensa de la industria nacional

Compagnucci dejó una fuerte definición vinculada al modelo productivo argentino. “Soy un defensor de la industria nacional”, afirmó el mandatario, al poner en valor el esfuerzo cotidiano de las empresas, Pymes y trabajadores del interior santafesino.

En ese marco, destacó el rol histórico que tiene Las Parejas dentro del sector metalmecánico y de maquinaria agrícola, consolidándose como uno de los polos productivos más importantes del país.

El intendente también resaltó la capacidad de adaptación que tuvieron las industrias locales frente a distintos escenarios económicos y sostuvo que el crecimiento del país debe estar ligado a la producción, el trabajo y el agregado de valor.

Apoyo provincial

Otro de los puntos que Compagnucci destacó durante la entrevista fue el nivel de articulación que mantiene el municipio con el gobierno de Santa Fe y especialmente con el Ministerio de Desarrollo Productivo para avanzar en obras estratégicas destinadas al sector industrial.

En ese marco, valoró el acompañamiento provincial para fortalecer la infraestructura energética del área industrial de Las Parejas y mencionó una importante intervención de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), considerada fundamental para garantizar capacidad y previsibilidad al crecimiento de las empresas radicadas en la ciudad.

El intendente explicó que este tipo de inversiones resultan claves para acompañar la expansión industrial y permitir nuevas radicaciones, remarcando que el desarrollo productivo necesita planificación y obras concretas.

Una ciudad que sigue creciendo

Durante la primera mitad de la charla, Compagnucci repasó además distintos proyectos vinculados al crecimiento urbano de Las Parejas, entre ellos nuevos loteos y programas habitacionales pensados para acompañar la expansión de la ciudad.

En ese sentido, explicó que el desarrollo industrial también genera nuevos desafíos en materia de infraestructura, servicios y acceso a la vivienda para las familias jóvenes.

El mandatario señaló que la planificación urbana y el crecimiento productivo deben ir de la mano para sostener el desarrollo de la ciudad en el largo plazo.

El valor estratégico del interior

A lo largo de toda la entrevista quedó planteada una idea central: el interior productivo necesita infraestructura, acompañamiento y políticas que permitan sostener el trabajo y la inversión.

En ese marco rescató el esfuerzo que hace el municipio en conjunto con los empresarios locales quienes se vinculan en forma permanente en proyectos para generar respuestas a las necesidades de los parejenses. Una de los ejemplos más recientes fue el loteo de 243 parcelas para que empleados de las empresas y vecinos de la ciudad accedan a terrenos baratos para construir viviendas.

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Con una mirada claramente vinculada al desarrollo regional, Compagnucci defendió el papel de las ciudades industriales del interior santafesino y sostuvo que gran parte de la economía argentina se mueve gracias al esfuerzo de estas comunidades que producen, invierten y generan empleo todos los días.