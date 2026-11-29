El entrenador canalla realizará cuatro variantes y entre ellas se destaca el ingreso de Axel Werner por Jeremías Ledesma. Vuelve Di María

Jorge Almirón confirmó los once de Central para recibir a Barracas por los cuartos de final.

En otro partido en el que el triunfo es lo esencial, el entrenador Jorge Almirón mete mano en el equipo en relación a los once del fin semana pasado. En Central habrá caras conocidas que regresan para jugar ante Barracas.

En total serán cuatro los cambios que meterá el técnico Almirón y entre ellos sin dudas el que más impacto ruido hace es el de Axel Werner por Jeremías Ledesma . El arco canalla vuelve a cambiar de dueño.

Ya durante la semana se especuló con esa posibilidad y se confirmó cuando el entrenador dio ca conocer los once. A Conan parece haberle jugado en contra el error (la jugada terminó en gol) en el último partido.

El último partido como titular de Werner fue en la Supercopa Internacional ante Estudiantes. Ese día sufrió un esguince de rodilla en el final del encuentro y tras esa lesión no volvió a sumar minutos.

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Axel Werner vuelve al arco de Central. Será titular frente a Barracas. Leonardo Vincenti / La Capital

Lo que no pasa desapercibido tampoco es el regreso de Ángel Di María, quien fue al banco e ingresó en el complemento contra Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Ahora la historia es diferente. Se siente a pleno de la molestia en el aductor izquierdo y se mete al equipo en lugar de Julián Fernández.

Pero hay otro cambio más que no estaba en los planes: el ingreso de Alan Rodríguez (autor del gol en la victoria contra Barracas en la fase de grupos) en lugar de Franco Cervi.

Donde se sabía que iba a haber un cambio seguro es en la zaga central. Allí, Gastón Ávila vuelve tras cumplir una fecha de suspensión.

Los once de Central

De esta forma, Central formará ante el Guapo con: Axel Werner; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Alan Rodríguez, Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Ángel Di María, Enzo Copetti y Jaminton Campaz.