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Newell's vuelve a medirse con el que comenzó su salto de impulso y levantada

Este lunes Newell's se enfrentará con Gimnasia de Mendoza, contra quien pudo instalar un punto de inflexión que representó su despegue

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

10 de octubre 2026 · 06:15hs
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Newell’s ganó 1 a 0 a Gimnasia de Mendoza en el Coloso

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Newell’s ganó 1 a 0 a Gimnasia de Mendoza en el Coloso, con gol a los 85’ de Walter Mazzantti, en su debut con la casaca rojinegra.

A Newell's le costó mucho instalar de una vez por todas un cambio de paso y encontrar la senda de los buenos resultados en el presente año. Le llevó nada menos que 11 partidos, arrastrando pesadas mochilas y dolorosos traspiés, con 8 derrotas y 3 empates.

Recién pudo hallar su primer triunfo en la fecha 12º del Apertura anterior, en un apretado 1 a 0 sobre Gimnasia de Mendoza, precisamente el rival de este lunes a las 18.30 en el Victor Antonio Legrotaglie, por la jornada 12 de un Clausura que lo vive y lo transita muy diferente el equipo leproso.

Ese duelo y ese adversario se transformaron en un mojón confiable, ya que después, de la mano de un viejo sabio como Frank Kudelka, pudo encarrilar la nave ya que después de ese encuentro, el Rojinegro ganó en 6 ocasiones, empató 8 y perdió 2.

Ese cruce sigue vigente en la memoria de los hinchas leprosos, ya que tuvo muchos condimentos que quedaron sobrevolando el espejo retrovisor.

Leer más: Newell's visita a Gimnasia de Mendoza con un árbitro debutante en Primera: sus antecedentes

Mazzantti hizo dos goles

Hubo algunas incidencias destacadas, ya que fue el debut con gol de Walter Mazzantti en el Parque, quien tuvo que marcar dos goles para que convaliden uno.

Vale recordar que hubo un tanto anulado por el VAR, a los 9 minutos del primer tiempo, por posición adelantada.

El exIndependiente nunca bajó los brazos, lo buscó hasta el final y fue la gran figura de esa primera victoria en el certamen.

Hay que tener en cuenta que, ya en tiempo adicional, fue expulsado el uruguayo Armando Méndez, quien desde ese momento fue perdiendo lugar en la consideración del cuerpo técnico.

Leer más: Un delantero de Newell's fue operado y comenzó su extensa recuperación

El primer paso

Por la fecha 12 del Apertura, Newell’s ganó entonces 1 a 0 en el estadio Marcelo Bielsa, con gol a los 85’ de Mazzantti. Ese pleito se desarrolló un 21 de marzo y fue su primer tirunfo en el año.

La Lepra formó con Williams Barlasina; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea y Jeronimo Russo; Luca Regiardo y Jerónimo Gómez Mattar; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Walter Núñez; Matías Cóccaro.

Por su parte, Gimnasia de Mendoza bajo la conducción de Ariel Broggi alineó a César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Gustavo Mondino Esteban Fernández, y Franco Saavedra; Lautaro Carrera, Fermín Antonini y Nicolás Linares; Facundo Lencioni Agustín Módica y Santiago Rodríguez.

No fue un partido más. Ahí Newell’s pudo ponerle final a una racha negativa de 11 partidos sin ganar. En ese tramo hubo 8 cotejos perdidos: 2 a 1 con Talleres en Córdoba, 2 a 0 con Boca en La Ribera, 3 a 2 con Defensa en el Parque, 3 a 0 con Banfield en provincia de Buenos Aires, 2 a 0 con Estudiantes en Rosario, 2 a 0 con Central en el Marcelo Bielsa, y un lacerante 5 a 0 con Lanús en La Fortaleza, y 2 a 0 con Acassuso por Copa Argentina en Rafaela.

Esa serie incluyó también 3 empates: 1 a 1 con Independiente en Rosario, 1 a 1 con Riestra de visitante, y 1 a 1 con Platense en el Parque.

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Cambió la cara de todos

Después de ese partido, cuando pudo colocar un cambio de rumbo, empezó a alinear presentaciones y resultados positivos que cambiaron el semblante de todos en el parque Independencia.

En el torneo Apertura 2026 sumó 2 victorias, y 3 igualdades. Mientras que en el Clausura 2026 hilvanó 4 triunfos, 5 empates y 2 caídas.

En ese escenario, Newell’s pudo girar una rueda en sentido deportivo positivo después de mucho tiempo, y por eso se anima a pensar en sacar pasaje para pasar de instancia.

En base a este punto de inflexión que instaló ante Gimnasia (M) ahora puede mirar adelante con mucha mayor confianza y de manera más ambiciosa. Una forma mucho más fiel, respetuosa y cercana a sus mandatos naturales.

Haría un solo cambio

Si bien todavía no hubo parte médico desde Newell’s, todo indica que la lesión del zaguero Lautaro Giannetti, quien lo obligó a salir del campo de juego a los 6 ante Lanús, lo dejará afuera 2 o 3 semanas.

Vale recordar que sintió una molestia muscular que lo llevó a dejar de forma inmediata la cancha y todo evidenciaba una lesión en un hombre clave.

Según trascendió desde el predio deportivo de Bella Vista, el marcador central habría sufrido una lesión muscular en el isquiotibial, que no le permitirá estar a disposición este lunes ante Gimnasia en Mendoza.

En este marco, teniendo en cuenta que Giannetti salió a los 6’ y fue reemplazado por Bruno Cabrera, ese sería de nuevo el reemplazante. Es que cumplió una buena labor como primer marcador central, y se acopló muy bien a Lucas Carrizo, quien fue uno de los destacados también.

Todo indica que será quien lo reemplace en la complicada excursión a Mendoza, más allá de que también está como alternativa Oscar Salomón, quien estuvo en el banco de relevos ante el Granate, pero como opción marcha más lejos. Y algo más atrás Nicolás Goitea.

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