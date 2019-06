La prioridad es un zaguero titular

Con el bolso hecho. Santiago Vergini no continuará en Bursaspor. Su regreso es una buena opción.

La prioridad de Kudelka es conseguir un defensor experimentado. Uno que llegue a Newell’s, se ponga la camiseta y tenga presencia para ser titular indiscutido. No es sencillo conseguirlo. Y un gran nombre sería el de Santiago Vergini. La posibilidad es concreta, más allá que desde el club no trascendieron nombres sino la frase del nuevo entrenador que como refuerzos pidió “como prioridad un zaguero”. El detalle del defensor campeón con el rojinegro en 2013 es que en Turquía no le abonaron el contrato, el club Bursaspor se fue al descenso, jugó muy poco (apenas 8 partidos) y podría evaluar la vuelta. Claro que el costo de repatriarlo sería alto por tratarse de un jugador con experiencia internacional, pero la lepra debe arriesgar con un par de nombres fuertes y sin dudas el futbolista de 30 años tiene las características necesarias.

El hincha rojinegro está apurado porque los refuerzos no llegan. La ansiedad crece y obliga. La dirigencia lo sabe, sin embargo escucha al DT y Frank Darío Kudelka “no nos dio nombres propios de los refuerzos que pretende, sólo los puestos, con un 2 y un 6 como prioridades”.

Los equipos se arman de atrás para adelante y así sería con la urgencia por los marcadores centrales. La ecuación es clara, en el plantel sólo Fontanini reúne las cualidades para ser titular y lo fue en el torneo pasado. Hay otros dos jugadores pero sostenidos por alfileres: el paraguayo Paredes (debería renovar el préstamo) y Leandro Grimi, sobre todo, que no jugó nunca pese a que le quedan 6 meses de contrato. Sólo continuarían si Kuldelka no les baja el pulgar.

Y como de los pibes tampoco hay nombres que tranquilicen, porque Callegari fue de más a menos, porque Freytes jugó más de lateral que de zaguero, porque Pardo recién asoma, la prioridad está puesta en este sector de la cancha.

Por eso a Newell’s le vendría bárbaro poder repatriar a Vergini. El jugador tiene el pase en su poder porque a Turquía se fue libre de Boca. En Bursaspor no le abonaron lo prometido y pese a jugar muy poco tiene tiempo de ponerse en ritmo. Su último partido fue el 26 de mayo. Antes jugó 3 partidos en febrero y 4 en diciembre.

Claro que también habrá que ver si Kudelka pretende otro nombre, como por ejemplo algún ex dirigido como Carlos Quintana (en Talleres) quien en el último torneo jugó en Argentinos Juniors.

También trascendió que el técnico pidió “un cinco”. Ese volante tradicional de quite. Seguramente con condiciones más parecidas a las de Braian Rivero, quien se recupera de una lesión y llegaría con lo justo al inicio del torneo, el 26 de julio, que a las de Jerónimo Cacciabue (de los mejores rendimientos en el último torneo). Es que de los pibes el único que aparece con condiciones de volante tapón es Juan Manuel Requena, con un puñado de minutos en primera. Por eso en su momento trascendió el nombre de Nico Domingo, pero renovó con Independiente.

Otro puesto del mediocampo a reforzar sería “un 8”, el volante de ida y vuelta por la derecha, tal vez pensando en que Cacciabue es un candidato a emigrar mediante una transferencia (Newell’s necesita vender para incorporar), ya sea ahora o a fin de año, cuando sólo se podrá reforzar con un par de jugadores. Por eso la cantidad de incorporaciones debe ser mayor en este mercado de pases. Entonces, si bien Kudelka pidió 5 refuerzos no hay que descartar un par más.

Orsini, un 9 que empieza a ser alternativa

El "9" es la figurita más difícil. La que buscan todos. Aunque Kudelka tampoco tiró ningún nombre en particular, al menos es lo que confían desde la dirigencia. Entonces, aparecen en la danza de nombres jugadores como Nicolás Orsini, de 24 años, que viene de ser goleador en Sarmiento, en la B Nacional, con 11 gritos (el 30/6 finaliza el contrato con los de Junín). Nació en la localidad cordobesa de Morteros y en primera jugó 31 partidos en Atlético de Rafaela (2013/15) y marcó 3 goles. Claro que no es un nombre fuerte. De esos que aseguren goles. Y en este puesto Newell's debería también hacer una de las mayores apuestas porque en el plantel sólo hay dos jugadores con características de 9 de área: el Polaco Fydriszewski y el juvenil Enzo Cabrera. Claro que también puede ser que el DT no pretenda el referente de área y entonces aparecen Alexis Rodríguez y la Pantera Leal, como en el torneo pasado.